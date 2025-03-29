Sıradanın içindeki olağanüstülük

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Bebek’teki EVİN sanat galerisindeyiz. 1996’da Evin ve Ümit İyem’in kurduğu galeri, usta sanatçıların yanında genç yeteneklerin eserlerine de ev sahipliği yapıyor. 1998 doğumlu Ilgaz Gürün o sanatçılardan biri. Gürün’ün ‘Olmak Üzerine’ adlı ilk kişisel sergisini görmek için bugün son gün. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü mezunu olan sanatçı eserleriyle izleyiciyi yaşamın sıradan anlarında gizli kalmış hikâyeleri keşfetmeye davet ediyor.

Eserlerdeki alışılmadık kadraj seçimleri ve kimi zaman flaşla çekilmiş bir fotoğrafı andıran dramatik ışık kullanımı dikkat çekiyor. Sanatçı çalışmalarını şu sözlerle anlatıyor: “Günlük hayatın içinde beklenmedik, komik ya da uyumsuz gördüğüm durumlardan etkileniyorum. Bu bazen bir adamın farklı bir burna sahip olması gibi basit bir şey de olabiliyor.”

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Gürün sıradan bir kareyi etkileyici bir gerçekçilikle tuvale taşıyor: “Bazen kafamda ulaşmak istediğim kompozisyonu tasarladıktan sonra referans fotoğrafları çekiyorum. Veya gördüğüm bir fotoğrafı tasarladığım imgeye hizmet edecek şekilde dönüştürerek kullanıyorum.”

BAŞKA HANGİ SERGİLERİ GEZELİM?

◊ Bursa, Nilüfer’deki İMALAT-HANE, Nancy Atakan’ın ‘Beni Yok Etme’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin ilk bölümünde sanatçı farklı dönemlere, kişilere ve mekânlara ait kumaşları aynı düzlemde birleştiriyor. İkinci bölüm, yapıtların yüzeyine yerleşen sözler ve şahsi nesnelerin imgeleri aracılığıyla sanatçının özel alanına açılıyor. Son bölümdeyse Atakan, kendi bedenine ve yakın dostlarına ait imgelerle arkadaşlık kavramını ele alıyor. 12 Nisan’a kadar açık.

◊ Seçkin Pirim’in ‘Günübirlik İnşa’ sergisi Dirimart Dolapdere’de 13 Nisan’a kadar sürüyor. Sergide sanatçının akrilik ve 3D modelleme heykellerinden oluşan yerleştirmesi ve kâğıt işleri var.

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◊ Piyalepaşa’daki Art On İstanbul, Umut Erbaş’ın ‘Tam da Hikâye Bitti Sanıyorken’ başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Doğa yürüyüşlerinde karşılaştığı estetik açıdan dikkat çekici, yanmış plastik parçalarını toplayan sanatçı, bu malzemeleri enstalasyonlara dönüştürüp fotoğraflarını çekiyor, sinema sinopsisleri ve kısa hikâyeler derliyor. 19 Nisan’a kadar görülebilir.

◊ Teşvikiye’deki Galeri Miz’de Ayşe Topçuoğulları’nın ‘Kutlama’ isimli sergisi gezilebilir. Sergide anne-çocuk arasındaki güvenli bağlanma ve güvenli paylaşım, doğadaki öğrenme/öğretme konuları tasvir ediliyor. Serginin son ziyaret günü 3 Mayıs.

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◊ Özgün mizahi üslubu ve ele aldığı konulara ilginç yaklaşımıyla dikkat çeken sanatçı Marcel Dzama’nın Türkiye’deki ilk kişisel sergisi ‘Ay Işığıyla Dans’ Pera Müzesi’nde. Müzede ayrıca bir dönemin kültür dünyasının önemli isimlerinden Samih Rifat’ı anlamayı amaçlayan ‘Çok İş Var Yapacak’ sergisi de var. İki sergi de 17 Ağustos’ta sona erecek.

◊ Resim sanatında düzensiz biçimli renk lekeleri ve damlaların kullanılmasını temel alan sanat biçimi taşizmin temsilcilerinden Musto/Mustafa Cemal Yıldırım’ın ‘Aidiyet Katmanları’ isimli kişisel sergisi 3 Nisan’da Ankara’daki CerModern’de açılacak.