Sıradaki şarkı üniversiteli genç kadınlara...

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İstanbul Vakfı’nın üniversiteli genç kadınların şehirdeki yaşamına dair yaptığı araştırmaya göre üniversite eğitimi için İstanbul’da yaşamaya başlayanların yüzde 90’ı barınma hariç aylık 20 bin lira veya altında bir bütçeyle yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Vakıf bu genç kadınlara destek olmak için İstanbul Valiliği onaylı ‘Sen Oku Biz Yanındayız’ kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya 1 Eylül’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek dayanışma konseriyle başlayacak.

‘Şarkılarla İstanbul’da Yanındayız’ başlıklı konserde 16 kadın sanatçı aynı sahneyi paylaşacak. Saat 21.00’de başlayacak geceden elde edilecek gelir, genç kadınlara barınma, eğitim ve kitap bursu sağlanmasının yanı sıra İstanbul’a uyum programlarında kullanılacak. Konsere katılamasanız da bilet alarak dayanışmaya destek olabilirsiniz.

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‘Hepimizin meselesi’

Ceylan Ertem (sanatçı)

Bir genç kadının eğitim alabilmesi, kendine güvenli bir yaşam kurabilmesi ve kimseye mecbur kalmadan ayakta durabilmesi hepimizin meselesi. Müziğin insanları bir araya getiren ve dayanışmayı büyüten bir gücü var. Bu gücü böyle anlamlı bir amaç için kullanabilmek benim için çok kıymetli. Üstelik şahane kadınlarla aynı sahnede olacağım. Kadınların birbirine inanmasının ve alan açmasının ne kadar hayati olduğunu birçok kez deneyimledim. Bu nedenle dayanışmayı bbir yardım değil, birbirimizin yolunu açan bir bağ olarak görüyorum. Bizden önce bize yol açan tüm kadın ozanlara da selam olsun.

‘Bağımsızlıklarını sağlayabilmek için’

Nilipek. (sanatçı)

Üniversiteli gençlerin yaşam standartları biraz hassas olduğum bir konu. Belki kendim dolu dolu bir üniversite hayatı yaşayabildiğim, bunun belirli destek mekanizmalarıyla, belirli politikalarla mümkün olduğunu görebildiğim için her gencin bu fırsatlara ulaşabilmesini istiyorum. 18 yaş artık yetişkinliğe adım atılan, genç yetişkinlerin kendilerini var ettiği, şekillendirdiği bir dönem, bu da ancak yemek, barınma gibi belirli güvencelerin sağlanmasıyla gerçekleşebilir. Üniversiteli gençler içinde genç kadınlar hassas bir grup, bağımsızlıklarını sağlayabilmek için bu desteklere daha çok ihtiyaç duyabiliyorlar. Desteğe ihtiyaç duyduğum bir dönem hatırlamıyorum. Ama ihtiyaç duyarsam o desteğin var olacağını, düşersem beni bir güvenlik ağı gibi tutacağını hissediyorum.

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Kimleri izleyeceğiz?

1 Eylül’deki konserde Aylin Aslım, Ceren Gündoğdu, Ceylan Ertem, Deniz Tekin, Dicle Olcay, Dilhan Şeşen, Eda Baba, Gaye Su Akyol, Gülinler, Kalben, İstanbulites (grubu), Nilipek., Nova Norda ve Yasemin Mori çıkacak.

Etkinliklere bilet alamıyorlar

İstanbul Vakfı’nın ‘Üniversiteli Genç Kadınların Sesinden İstanbul’ araştırmasında farklı şehirlerden üniversite eğitimi için İstanbul’a taşınan 417 genç kadının kentteki deneyimleri, barınma, güvenlik, aidiyet, sosyal desteklere erişim, kültür-sanata katılım ve gelecek beklentileri üzerinden ele alındı. Araştırmaya katılan genç kadınların yüzde 60’ı mezuniyetin ardından İstanbul’da yaşamaya devam etmek istiyor ancak yalnızca yüzde 36’sı kentte iş bulabileceğine inanıyor. Katılımcıların yüzde 45’iyse son altı ay içinde kendi imkânlarıyla bir kültür-sanat etkinliğine bilet alamadığını söylüyor. Kampanya kapsamında genç kadınlara barınma, eğitim ve kitap bursu verilecek. İstanbul’a uyum programlarıyla kenti daha yakından tanımaları, kentteki olanaklara erişmeleri ve sosyal bağlarını güçlendirmeleri hedefleniyor.