Sınırları zorlamaktan hiç vazgeçmiyor

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Birkaç gün önce paylaştığı Instagram post’unda şöyle diyordu Doug Aitken: “Yeni sergimiz ‘Naked City’ (İçimdeki Şehir) Borusan Contemporary’de bu hafta açılıyor. İstanbul görkemli ve gizemli bir yer. Sergi 1911 yılında inşa edilen ve Perili Köşk olarak bilinen mekânda olacak. Cadı şapkasına benzeyen bina, Avrupa’yı Asya’dan ayıran Boğaz’a bakıyor. İstanbul gerçekten dünyanın en muhteşem kavşaklarından biri. Buradaki her şey bir karışım. İç içe geçmiş bir kültür melezi. Sanat eserlerimi burada paylaşabilmek ve İstanbul’un zengin kültür nehrine biraz daha malzeme katabilmek bana verilmiş bir hediye.”

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MOBİLYASIZ EV

Gerçekten de bir Doug Aitken sergisi için Perili Köşk adeta biçilmiş kaftan. Çünkü sanatçı eserlerinin sadece ‘görülmesini’ değil, ziyaretçilerin pasif bir gözlemciden öteye geçerek, kentlerin dokusu ve ritmiyle olduğu gibi içinde bulundukları mekânla da etkileşime girmelerini istiyor.

Amerikalı multidisipliner sanatçının, Jérôme Sans küratörlüğünde açılan monografik sergisi ‘2007-2024 yılları arasında yarattığı yapıtlarını kapsıyor. Ayrıca Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu siparişiyle ürettiği son heykelini de içeriyor.

1970’li ve 1980’li yıllarda Güney Kaliforniya’da büyüyen sanatçı, garajda ve kumsalda bulduğu her şeyden sanat eseri yapma alışkanlığını daha o yıllarda geliştirmişti. Pasadena Sanat Merkezi’nden burs kazandı ancak bir çerçeve içinde çizim yapmanın kendisini kısıtladığını fark etti. Sonrasında da New York’a taşındı ve burada bir çatı katında yaşamaya başladı. Evinde mobilya yoktu, bir şeye sahip olmamanın özgürleştirici yanıyla yüzleşti.

Bireysellik ve özgürlük kavramları sanatçının hâlâ ilgi alanında. Bir yandan da sanat üretiminin olanaklarını zorluyor, izleyicisini bilincin sınırlarına yönlendiriyor. Yeni sergisiyse insanın bireysel tarihi ve günümüz insanlık durumuna bir bakış sunuyor. Bugün başlayan sergi 17 Ağustos 2025’e kadar Perili Köşk’te ziyarete açık.

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MERAK KEDİYİ KEŞFE ÇIKARIYOR

Borusan Contemporary Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan bir seçki sunan ‘Ebedi Prelüt’ sergisi de bugün Perili Köşk’te açıldı. Sergi ziyaretçileri binanın girişinden terasına, bir kedinin meraklı adımlarıyla keşfe çıkmaya davet ediyor. Uluslararası çağdaş sanatın önde gelen isimlerinin eserlerini bir araya getiren sergi, önemli bir bölümü ilk kez gösterilecek olan, farklı dijital tekniklerle üretilmiş çalışmalardan oluşuyor.