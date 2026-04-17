Sinekkaydı olsun ama rahatımızı bozmasın

Güçlü ve pratik
Wahl 8148 Cordless Magic Clip Kablolu/Kablosuz Profesyonel Saç Kesme Makinesi
Esra Er Kursan “Evde ve profesyonel kullanıma uygun, güçlü, pratik bir saç-sakal makinesi. Farklı başlıklarıyla esnek kullanım sunuyor” diyor. Servet Çevik ve Şükrü Dudu’nun da önerisi. 10.500 lira
Sert sakallarda tercih ediliyor
Moser 1400-0278 Profesyonel Saç Kesme Makinesi
Yıldırım Özdemir bu makineyi güçlü ve dayanıklı yapısı nedeniyle özellikle sert sakallarda tercih ettiğini, stabil performansıyla rahat bir deneyim yaşattığını belirtiyor. 2.400 lira
Doğal geçişler yaratıyor
Wella Professionals Wella Xpert Tıraş Makinesi HS 71 Saç Kesim Makinesi
Yıldırım Özdemir “Makas gibi kullanım sağlayan model, düz ve kat kesimlerde net sonuç veriyor. Ayarlanabilir başlığıyla ense ve sakalda doğal geçişler yaratıyor” diyor. 14.500 lira
3D yüzer kesici
Xiaomi Enchen Blackstone Max 3 Başlıklı Islak&Kuru Şarjlı Tıraş Makinesi
Nilüfer Pazvantoğlu “En iyi ıslak-kuru tıraş makinelerinden biri. 3D yüzer kesici kafası sayesinde sinekkaydı bir tıraş imkânı sunuyor” diyor.
2.000 lira
Cilt dostu ve konforlu
Philips Multigroom Series 7000 Mg7930/15
Erkek Bakım Seti
Servet Çevik “Çokyönlü kullanım imkânı sunan bu model farklı başlık seçenekleriyle saç ve sakal bakımında konfor sağlıyor. Cilt dostu yapısıyla dikkat çekiyor” yorumunu yapıyor. 3.200 lira
Yüz hatlarına kolay uyum sağlıyor
Philips Oneblade Pro 360 Qp6652/30 Tıraş Makinesi, Elektrikli Sakal Düzeltici ve Vücut Bakım Seti
Funda Güleç ürünü şu sözlerle anlatıyor: “360 derece hareket eden bıçak yapısıyla yüz hatlarına kolay uyum sağlıyor. Saç kısaltma ve hat belirleme tarafında pratik bir çözüm veriyor.” 9.500 lira
Yüksek performans
Hector Monster T Professional Saç ve Sakal Kesme Makinesi
Şükrü Dudu markanın güçlü bir performansı olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Makine dayanıklı motoru ve keskin bıçaklarıyla hızlı ve net kesim sağlıyor. Profesyoneller için güvenilir bir seçenek.” 7.950 lira
6 farklı başlığı var
Fakir Ultracare Pro All In One Yıkanabilir
Erkek Bakım Kiti
Nilüfer Pazvantoğlu cihazın saç kesme, vücut tıraşı, kulak-burun kılı temizleme, favori-ense düzeltme, yüz tıraşı ve hassas detay olmak üzere 6 farklı başlığa sahip olduğunu anlatıyor. 4.600 lira
50 dakikalık kablosuz kullanım
Braun Series 7 Elektrikli Tıraş Makinesi, Islak ve Kuru, Hassas Düzeltici Başlık, 72-G1200S
Funda Güleç: “Daha klasik, derli toplu ve konfor odaklı bir tıraş deneyimi arayanlara hitap ediyor. Islak ve kuru kullanımı, yaklaşık 50 dakikalık kablosuz kullanım süresi var.” 8.000 lira
Hepsi bir arada
Goldmaster GM-8141 Zero Şarj Standlı, Oynar Başlıklı, Islak&Kuru 5’i 1 Arada Erkek Bakım Seti
Nilüfer Pazvantoğlu ürünün farklı başlıklarının fonksiyonlarını sıralıyor: “Sıfır tıraş, saç-sakal şekillendirme, favori düzeltme, ayarlanabilir tarak ve kulak-burun kılı alma başlıkları var.” 1.720 lira