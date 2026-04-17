Sinekkaydı olsun ama rahatımızı bozmasın

Güçlü ve pratik

Wahl 8148 Cordless Magic Clip Kablolu/Kablosuz Profesyonel Saç Kesme Makinesi

Esra Er Kursan “Evde ve profesyonel kullanıma uygun, güçlü, pratik bir saç-sakal makinesi. Farklı başlıklarıyla esnek kullanım sunuyor” diyor. Servet Çevik ve Şükrü Dudu’nun da önerisi. 10.500 lira



Sert sakallarda tercih ediliyor

Moser 1400-0278 Profesyonel Saç Kesme Makinesi

Yıldırım Özdemir bu makineyi güçlü ve dayanıklı yapısı nedeniyle özellikle sert sakallarda tercih ettiğini, stabil performansıyla rahat bir deneyim yaşattığını belirtiyor. 2.400 lira



Doğal geçişler yaratıyor

Wella Professionals Wella Xpert Tıraş Makinesi HS 71 Saç Kesim Makinesi

Yıldırım Özdemir “Makas gibi kullanım sağlayan model, düz ve kat kesimlerde net sonuç veriyor. Ayarlanabilir başlığıyla ense ve sakalda doğal geçişler yaratıyor” diyor. 14.500 lira







3D yüzer kesici

Xiaomi Enchen Blackstone Max 3 Başlıklı Islak&Kuru Şarjlı Tıraş Makinesi

Nilüfer Pazvantoğlu “En iyi ıslak-kuru tıraş makinelerinden biri. 3D yüzer kesici kafası sayesinde sinekkaydı bir tıraş imkânı sunuyor” diyor.

2.000 lira





Cilt dostu ve konforlu

Philips Multigroom Series 7000 Mg7930/15

Erkek Bakım Seti

Servet Çevik “Çokyönlü kullanım imkânı sunan bu model farklı başlık seçenekleriyle saç ve sakal bakımında konfor sağlıyor. Cilt dostu yapısıyla dikkat çekiyor” yorumunu yapıyor. 3.200 lira



Yüz hatlarına kolay uyum sağlıyor

Philips Oneblade Pro 360 Qp6652/30 Tıraş Makinesi, Elektrikli Sakal Düzeltici ve Vücut Bakım Seti

Funda Güleç ürünü şu sözlerle anlatıyor: “360 derece hareket eden bıçak yapısıyla yüz hatlarına kolay uyum sağlıyor. Saç kısaltma ve hat belirleme tarafında pratik bir çözüm veriyor.” 9.500 lira



Yüksek performans

Hector Monster T Professional Saç ve Sakal Kesme Makinesi

Şükrü Dudu markanın güçlü bir performansı olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Makine dayanıklı motoru ve keskin bıçaklarıyla hızlı ve net kesim sağlıyor. Profesyoneller için güvenilir bir seçenek.” 7.950 lira



6 farklı başlığı var

Fakir Ultracare Pro All In One Yıkanabilir

Erkek Bakım Kiti

Nilüfer Pazvantoğlu cihazın saç kesme, vücut tıraşı, kulak-burun kılı temizleme, favori-ense düzeltme, yüz tıraşı ve hassas detay olmak üzere 6 farklı başlığa sahip olduğunu anlatıyor. 4.600 lira



50 dakikalık kablosuz kullanım

Braun Series 7 Elektrikli Tıraş Makinesi, Islak ve Kuru, Hassas Düzeltici Başlık, 72-G1200S

Funda Güleç: “Daha klasik, derli toplu ve konfor odaklı bir tıraş deneyimi arayanlara hitap ediyor. Islak ve kuru kullanımı, yaklaşık 50 dakikalık kablosuz kullanım süresi var.” 8.000 lira



Hepsi bir arada

Goldmaster GM-8141 Zero Şarj Standlı, Oynar Başlıklı, Islak&Kuru 5’i 1 Arada Erkek Bakım Seti

Nilüfer Pazvantoğlu ürünün farklı başlıklarının fonksiyonlarını sıralıyor: “Sıfır tıraş, saç-sakal şekillendirme, favori düzeltme, ayarlanabilir tarak ve kulak-burun kılı alma başlıkları var.” 1.720 lira