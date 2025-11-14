Simge Sağın: ‘Sevilmelere doymamak istiyorum’

Haberin Devamı

Simge’yle kariyer yolculuğunun başından beri söyleşiler yaptık. O hep çok azimli ve müziğe kafayı takmış biriydi. Bu sevdasının meyvelerini yıllar içinde toplamaya başladı. Şimdi tam olgunluk döneminde ve bunu yansıtan bir albümle karşımızda. Heyecanına ortak olduğumuz muhabbetimize başlıyoruz...

◊ Yeni albümün ‘Anlatacaklarım Var’ çıktı. 13 şarkı var. Şarkıcıların tek tek şarkı sunduğu bu dönemde sen biraz deli misin?

Bende müzik deliliği var. Önceki albümden bu yana yedi sene geçti. Dinleyicime daha fazla müzik dinletmek, şarkı vermek istedim. Benim için albüm yapmak büyük bir zevk. Beni heyecanlandıran, hayata bağlayan bir yanı var. Büyüme çağımdayken 90’ları doya doya yaşamış biri olarak o dönemin albümleri tadında bir şey yapmak istedim. Bundan sonra da sık sık, bir sürü albüm yapmak istiyorum.

◊ Bu albümde bize neler vaat ediyorsun?

Güzel müzikleri, çok iyi aranje edilmiş, çok sağlam sözleri olan bir albüm dinleyeceksiniz. Adı ‘Anlatasım Var’ olduğu için çok fazla hüzün, çok fazla duygu barındırıyor ama eğlenmek istiyorsanız ‘Taksi’yi, ‘Esmer Yangın’ı, ‘Teni Tenime’yi dinleyip coşabileceksiniz. Dinleyenlerin her anlarına eşlik edebileceğine inandığım, olgunluk dönemi albümüm oldu. Hiçbir şarkı albümü doldurmak için konmuş değil. Bir tane bile boş şarkım yok.

◊ Albümde Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Mabel Matiz, Ersay Üner ve Onur Özdemir gibi birçok iyi isim var. Bu isimlerden şarkı almak için evini falan mı sattın?

Evi satmama gerek kalmadı, bu isimler dostlarım, çoğu benim abim-ablam gibi, ben de onların kız kardeşi gibi hissediyorum. Bazı müzisyenler benden hiç ücret almadı. Mesela Yıldız Tilbe, Sezen Aksu... Bu da onların tercihiydi, çok teşekkür ediyorum. Onun dışında ben de işime çok severek para harcadığım için beni hiç yormadı. Çünkü işime her yaptığım yatırım bana kat kat geri dönüyor.

◊ Bu isimleri nasıl bir araya topladın?

“Şarkılar bana gökten zembille indi” desem yeri. O kadar enteresan oldu ki, ben albüme girme kararını verdiğim an müzisyenlerle bir araya geldim, gelmesem bile şarkı sözleri geldi. Mesela Yıldız Tilbe’de olduğu gibi... ‘Esmer Yangın’ın bestesi vardı ama sözleri yoktu. Özgür (Aras, menajeri) Yıldız Abla’ya gönderdi, bir anda el yazısıyla ondan bana sözler geldi. Şarkı dinlemeye Sezen Hanım’a gittim, ‘Sen Ağla’yı çok beğendim. O son albümünde söyledi, ben de bu albüme aldım, onunla ortak bir şarkımız oldu. Ve yine ‘Bir Şeyin Olayım’ şarkısına da âşık oldum. Sonra Mabel Matiz’den bir gece yarısı WhatsApp’ıma bir şarkı geldi: ‘Ayan Beyan’. Gerçekten hepsi kendiliğinden oldu. ‘Malum’u Ersay (Üner) bana hazırlıyordu, albüme yetiştirdik. Onur Özdemir’den yıllar önce ‘Sevilmeye Doy Diye’yi almıştım, bekletiyordum. Genco Ecer’den ‘Bekliyorum Hâlâ’yı yıllar önce dinlemiş ve çok beğenmiştim. “Duruyorsa alıyorum” dedim.

◊ Arkandan kötü konuşanı duymadım. İyi şarkıları da sana veriyorlar. Neden seni bu kadar seviyorlar?

Ben de onları çok seviyorum, bu karşılıklı. Bence sesimi de çok seviyorlar, hepsinin ortak yorumu bu. “O kadar güzel söylüyorsun ki bütün şarkılarımı sana yazmak istiyorum” diyorlar, bu beni çok mutlu ediyor. İkincisi, dost olduğumuza inanıyorum. Bu yolculukta hiç elimi bırakmadılar. Ersay (Üner) başından beri hayatımda. Ondan aldığım şarkılar beni bugüne getiren şarkılar oldu. Onur Özdemir’le ruh birlikteliğimiz var. Bu onların bana, benim onlara hayranlığımın bütünleşmesi.

◊ “Kimse elimi bırakmadı” dedin ama Ozan Bayraşa’yla çalışıyordunuz. Sonra aranızda büyük bir aşk başladı ve bitti. O aslında bir nevi bıraktı...

Bir ara ayrılık dönemimizde aslında bu gerçekleşti. Ama sonra onu aradım, “Sensiz müzik yapmak istemiyorum. Sen başkalarıyla çalışıyorsun, benimle yaptığın şarkılar gibi olmuyor. Ben başkalarıyla çalışıyorum; seninle yaptığım gibi olmuyor. Tekrar devam edelim” dedim. Aramızdaki müzik bağı o kadar yüceydi ki o da bana hayır diyemedi ve birlikte bu yolu devam ettirdik.

◊ İki sene önce sanırım konuştuğumuzda yeni barışmıştınız. Albüm zamanı uzun süreler stüdyoya girince kesin aşk yeniden alevlenir diye düşünmüştüm. Olmadı mı?

Biz çok iyi bir dört sene geçirdik, onunla aşkı doya doya yaşadık. Hayatımdaki en uzun, en sağlam ilişkiydi, en güven duyduğum, sevdiğim adamdı Ozan. Ama tükettikten sonra tekrar alevlenmesi çok zordu. Biz bunu müzik dostluğuna ve müzik aşkına döndürdük, birbirimizle çok iyi bir bağ kurduk, şu an Ozan benim en yakın dostum. İkimiz de birlikte olgunlaştık ve ona çok teşekkür ediyorum. Hayatımda var olan en önemli insanlardan.

‘BİRİNİN ŞÖHRETİM İÇİN BENİMLE OLMASINDAN ÇOK KORKUYORUM’

◊ Şarkıların isimleriyle ilgili sorularım var. Yazarları sen değilsin ama sen seçtin, aldın. O yüzden bu şarkılar seni de anlatıyor. Şarkındaki gibi ‘Teni Tenine’ olan biri var mı hayatında?

Yok, uzun zamandır da yok. Ama istiyorum, manifestledim, bekliyorum. Gerçekten iyi bir şey yaşamayı hak ettiğime inanıyorum. Beni heyecanlandıracak, ayaklarımı yerden kesecek, teni tenime, boyu boyuma, huyu huyuma uyan bir ilişkiye açığım.

◊ Ten uyumuna inanır mısın?

İnanırım.

◊ Albümler, konserler, Harbiye Açıkhava konserleri... Tüm bu başarılar arasında seni kim mutlu edebilir?

Bilmiyorum. Orada çok zorlanıyorum.

◊ Fiziksel kriterlerin mi var?

Beni fiziksel özellikler etkilemez, birini tanıdıktan sonra ona gerçekten bir şeyler hissedip âşık olurum. Çünkü birini beğenirsin ama tanıdığın zaman kaçmak isteyebilirsin. Ya da birine ilk başta çok bayılmazsın ama tanıdıkça âşık olabilirsin. Ben ikinci taraftayım; beğendiğim, iyi karakterli, iyi huylu, güvenilir, gerçekten sevgi verip alabilen, işime saygı duyan ve eğlenebileceğim biri olmasını istiyorum. Toksik bir ilişki istemiyorum. Birinin şöhretim için benimle beraber olmasından da çok korkuyorum, gerçek Simge’yi sevmelerini istiyorum.

◊ Sadece sahnedeki haline hayranlık duyarsa olmaz tabii...

Evet, beni evde makyajsız ve pijamalarımla da görüp sevebilecek birine ihtiyacım var. Her şey aşk da demek değil, aşk dönüşüyor, ben sevginin büyüklüğüne inanıyorum.Sevgi gerçekten yaşanırsa, bitmeyen bir şey. O yüzden gerçek sevginin olacağı bir ilişkiye açım ve sevilmelere doymamak istiyorum.

‘O KADAR SÜRÜNDÜM Kİ ASFALTA BURNUM DEĞİYORDU’

◊ Albümün adı ‘Anlatasım Var’. Bize neler anlatmak istiyorsun?

Bu albümde aşkı, ayrılığı, hüznü anlattım.

◊ Peki, 14 yıllık kariyerinde ‘Keşke anlatmasaydım ya da yaşamasaydım’ dediğin bir şey oldu mu?

Hiç olmadı. İyi ki hepsini yaşamışım, iyi ki hayatımda bu aşklar, ayrılıklar, fırtınalar esmiş. Yoksa beni ben yapmayacaktı. Onlarla tecrübe edindim, büyüdüm, olgunlaştım. Yeri geldi kızdım ama kızgınlığım geçtikten sonra bana çok büyük öğretileri oldu.

◊ Sahnede, kliplerde ışıl ışıl görüyoruz seni. Işıklar söndüğündeki yalnız kalan seni nasıl anlatırsın?

İki Simge var. Biri sahneye çıkıp işini en iyi şekilde yapmak için çabalayan Simge. Oraya çıktığımızda dinleyicimize hiçbir şey belli etmemeliyiz. Ablamı kaybettikten dört gün sonra sahneye çıktım, orada belli etmemeye çalıştım ama o gün kendime ‘Bu gece ağlarsan da ağla çünkü sen çok ağır bir şey yaşadın, insanlar bunu anlayacaklardır’ dedim. O gece kendimi bıraktım. Ama onun ötesinde günlük hayatımızda yaşadığımız bazı sıkıntılar, sağlık problemleri olabilir. O gecelerde oyunculuk yapıyorum, belli etmemeye çalışıyorum. Bu işimizin en büyük parçası, oralarda kendimi yönetmeyi öğrendim. Diğer tarafta da, evde kendi başıma kaldığımda, yalnız olduğumda çok sakinim, mutluyum. Hayattan çok büyük beklentilerim yok. Seviliyorum, insanların sevdiği biri olduğumu düşünüyorum, bu beni mutlu ediyor, doyuruyor.

◊ Geçen 14 senede müzik piyasasında psikolojini en bozan şeyler neler oldu?

Kırıldığım noktalar oldu... Verilen sözler olmuştu, “Şunları, bunları yapacağız” diye beni çok yükselttiler, sonra ‘Neredesin Firuze?’ filmindeki gibi bir anda aradığım telefonlara kimse cevap vermedi. “Şu şarkı senin” dediler, çok sevinmiştim ama o şarkının başka birine gittiğini öğrendiğim an çok büyük bir kırılma yaşamıştım. Oralardaki hayal kırıklıklarının beni mahvettiğini hatırlıyorum. Dımdızlak ortada kaldığımı anladığımda yaşadıklarım çok sertti, psikolojik olarak yıkıldım.

◊ Oysa çok kolay gibi geliyor her şey...

Çok tırmaladım, yeri geldi yere düştüm, kalkacak halim yoktu ama bir şekilde zorladım kendimi ‘Hadi yaparsın’ dedim. Çünkü içimde bir güç vardı ama o gücüm bile sönmüştü. O kadar süründüm ki asfalta burnum değiyordu. Bir gün araba kullanırken, kırmızı ışıkta beklerken durdum dedim ki : ‘Herhalde olmayacak.’ O noktada rahmetli babamla bize özel olan bir konuşma yaptık ve hayatım değişti. Bir tokat gibiydi, kendime geldim. ‘Kendimin prodüktörlüğünü de yapacağım, benden rahatsız olan insanların karşısında dimdik de duracağım ve onları rahatsız edeceğim’ diye kendime söz verdim. Şimdi yolumu kesenlere, söz verip tutmayanlara karşı dik duruş sergiliyorum. Bunu da aslında onlara borçluyum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Beni onlar var ettiler.

‘KENDİMLE YARIŞIYORUM DESEM YERİDİR’

◊ Sahnede acayip seksi bir kadın var...

Öyleysem ne mutlu. Ne diyeyim, güzel bir şey söyledin aslında.

◊ Aynaya baktığında “Vay be” falan diyor musun?

Yani psikopat gibi, “Ay çok güzelim” gibi şeyler söylemem ama kendimi severim. Hatta içimi dışımdan daha çok seviyorum.

Ve benim en beğendiğim özelliğim sesim.

◊ Seksi ama aynı zamanda sadesin. O çizgiyi tutturmanın sırrı ne?

Sahnede gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Kendime yakışanı giyiyorum. Kendimle yarışıyorum desem yeridir. Kendimden başka hiç kimseyle derdim yok. Kimsenin işiyle, gücüyle, güzelliğiyle, başarısıyla hiç işim olmadı, bu saatten sonra da zaten olamaz. Çünkü kendimle ilgili doyuma ulaştığımı, yaptığım şeyden emin olduğumu bildiğim için özgüvenim tam. Ama evde sadelik beni iyi hissettiriyor.

◊ Şu günlerde albüm koşturmacası içindesin. Icardi soruları yine karşına çıkıyor mu?

Artık azaldı. O bana çok büyük bir katkıda bulundu. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Icardi’yle bütünleşen şarkım çığ gibi büyüdü, bütün yaş gruplarına dokundu. ‘Aşkın Olayım’ benim önceki albüme 14’üncü şarkı olarak koyduğum uğur şarkımdı, hiç aklıma gelmezdi. Ama bir mucize ve hayatımda acayip bir hikâye oldu.

‘GEÇMİŞTE ESMER YANGINIM OLDU, ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAŞADIM’

◊ ‘Esmer Yangın’ şarkındaki gibi bir esmere tutulduğun oldu mu?

Geçmişte esmer yangınım oldu, çok da güzel şeyler yaşadım.

◊ Bir diğer şarkın ‘Taksi’de “Yokuş yapacağına alsan ya kucağına/Yapıştır gitsin dudağı dudağıma” diyorsun. Yokuş yapanlara böyle şeyler söylediğin oldu mu?

O kadar açık bunu hiç söylemedim ama zaten kendiliğinden söylemeden olanına çok hayranım. Bir şeyi karşı taraf ben istediğim zaman yapıyorsa o beni çok itiyor. Bu sefer ben istedim diye yapıyor duygusu içimi kırıyor.

◊ Cesur şarkı sözleri söylüyorsun. O sözlerdeki gibi flörtüz ve çapkın mısın?

Çapkın değilim ama flört etmeyi severim.

Hatta çok ilginç, sen gelmeden önce rüyamda çok yakışıklı bir adamla flört ediyordum. Anca rüyalarımda flört ediyorum ya (gülüyor). Şarkılarda ‘Aşkın olayım, teni tenime, al beni kucağına’ diyorum... Bu şarkılar gerçek olsun istiyorum.

◊ Aşk sence parlatan bir şey mi, paramparça eden bir şey mi?

Başlangıcında acayip bir parlaklık veriyor, üzerine sim dökülmüş gibi hissettiriyor, seni güzelleştiriyor, yenilenmiş gibi hissediyorsun. Ama kötüye giderse gözünün feri sönüyor, hayatını üzgün ve düşük bir frekansta yaşamaya başlıyorsun, paramparça oluyorsun.