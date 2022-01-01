Şimdiden notunuzu alın

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Katliam gibi kaza 2022ye maalesef üzücü bir haberle girdikKatliam gibi kaza! "2022'ye maalesef üzücü bir haberle girdik"#Kaza
Bankacı Funda hesapları boşalttı Bankacı Funda hesapları boşalttı#BANKA
Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı 17 yıl sonra...Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı! 17 yıl sonra...#Naz Aydemir
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
Ağzımızın tadının hiç bozulmadığı... Musmutlu yıllarAğzımızın tadının hiç bozulmadığı... Musmutlu yıllar#Yeni Yıl
2022ye merhaba Türkiye yeni yılı böyle karşıladı2022'ye merhaba! Türkiye yeni yılı böyle karşıladı#Türkiye
Harika bir yıl için 20 tavsiyeHarika bir yıl için 20 tavsiye#Yeni Yıl
Bakan Akar geçtiğimiz 1 yılı değerlendirdi: F-35 için son görüşmeBakan Akar geçtiğimiz 1 yılı değerlendirdi: F-35 için son görüşme#Hulusi Akar
Önce Bahriye, sonra Şeyh Şamil ve tabii ki Rock and Roll... Efsanenin öyküsüÖnce Bahriye, sonra Şeyh Şamil ve tabii ki Rock and Roll... Efsanenin öyküsü#Durul Gence
İstanbulun vefası: İşgal günlerinde bile unutmamışlarİstanbul'un vefası: İşgal günlerinde bile unutmamışlar#Sokak Köpekleri
İnzivada üç cilt... Kitapların geliri burs olacakİnzivada üç cilt... Kitapların geliri burs olacak#Sadık Albayrak
Sen çok yaşa İfakat anneSen çok yaşa İfakat anne#İfakat Yavuz
Mutsuz annelerin çocukları...Mutsuz annelerin çocukları... #Annelik
Taksimde yılbaşı gecesi taciz skandalı Gözaltına alındılarTaksim'de yılbaşı gecesi taciz skandalı! Gözaltına alındılar#Taciz
Aleyna Tilki’ye hayran şoku Görüntüler ortaya çıktıAleyna Tilki’ye 'hayran' şoku! Görüntüler ortaya çıktı#Aleyna Tilki
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleri

Şimdiden notunuzu alın

#Sinema#2022#Vizyon

Bu yıl sinema salonlarımıza ‘eski dostlar’ı da sıklıkla göreceğimiz pek çok film gelecek. Aksiyondan gerilime, dramdan ‘süper kahramanlar’a uzanan, geniş bir yelpazede öne çıkan yapımlardan oluşan bir seçki hazırladık.

Haberin Devamı

BİTMEYEN ‘MASKELİ BALO’
Çığlık / Scream

Şimdiden notunuzu alın

Wes Craven’ın geçen yüzyıl (1996) başlayan ünlü serisinde son ‘Çığlık’ 2011’de verilmişti. Beşinci adımda yine Woodsboro’da yeni bir seri katil ortaya çıkıyor ve Sidney Prescott meseleyi çözmek için uğraş veriyor. Neve Campbell, Courteney Cox ve David Arquette her zamanki gibi kadrodaki yerlerini koruyor. Yönetmen koltuğuna ise Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett ikilisi oturmuş.

Vizyon tarihi: 14 Ocak

DÜNYAYI KADINLAR KURTARACAK
Kod 355 / The 355

İnsanlığı yok edecek bir silah, paralı askerlerin eline geçer. Meseleyi çözmek çeşitli ülkelerin istihbarat örgütlerine bağlı kadın ajanlara düşer. Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Diane Kruger, Penelope Cruz gibi yıldızları kadrosunda barındıran çalışmayı Simon Kinberg yönetmiş. Film adını, Amerika’nın ilk kadın casuslarından birinin kod ismi olan ‘355’ten alıyor.

Vizyon tarihi: 14 Ocak

Haberin Devamı

‘YOLLARDA ARARIM SENİ’
Drive My Car

Kaybettiği eşinin yasını tutan bir yönetmen, Hiroşima’da düzenlenen bir festivalde ‘Vanya Dayı’yı sahneye koymak üzere yola çıkar. Bu yolculuk, kendisine tahsis edilen aracın 20 yaşındaki gizemli şoförüyle ilginç bir serüvene dönüşecektir. Ryusuke Hamaguchi’nin Murakami’nin bir öyküsünden uyarladığı film, Oscar’ın da en büyük adayları arasında gösteriliyor.

Vizyon tarihi: 28 Ocak

HEM GEZELİM HEM ÇÖZELİM
Nil’de Ölüm / Death on the Nile

Şimdiden notunuzu alın

Agatha Christie’nin 1937 tarihli ünlü romanının son uyarlaması Kenneth Branagh imzasını taşıyor. Dedektif Hercule Poirot’nun Nil üzerindeki bir tekne gezisi sırasında bir cinayeti çözme sürecini anlatan yapımda Branagh’ın yanı sıra Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie ve Emma Mackey gibi isimler rol alıyor.

Vizyon tarihi: 11 Şubat

KESİŞEN HAYATLAR
Paralel Anneler / Madres paralelas

Şimdiden notunuzu alın

Bir hastanenin odasını paylaşan ve aynı gün, aynı saatlerde doğum yapan iki annenin birbirinin içine geçen öyküleri… Pedro Almodovar’ın son filminde başrolleri Penelope Cruz, Milena Smit, Rossy de Palma, Aitana Sanchez-Gijon ve Daniela Santiago paylaşıyor.

Vizyon tarihi: 25 Mart

Haberin Devamı

ÇÜRÜMÜŞ BİR ŞEYLER VAR ŞU VİKİNG KRALLIĞINDA
The Northman

Şimdiden notunuzu alın

Babasının intikamını almak için çabalayan bir Viking prensinin öyküsünü anlatan film, Shakespeare’in ‘Hamlet’ine selam gönderiyor. Robert Eggers’ın yönettiği filmin kadrosunda Alexander Skarsgard, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Ethan Hawke ve Björk gibi isimler var.

Vizyon tarihi: 1 Nisan

AMAN DOKTOR, CANIM DOKTOR
Doktor Strange Çoklu Evren

Şimdiden notunuzu alın

Çılgınlığında / Doctor Strange in the Multiverse of Madness Marvel kahramanlarından ‘Doktor Strange’in ikinci ‘solo’ çalışması bu yıl karşımıza gelecek. Yönetmenliğini Sam Raimi’nin üstlendiği filmde Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams ve Chiwetel Ejiofor başrollerde.

Haberin Devamı

Vizyon tarihi: 6 Mayıs

ŞÜKÜR KAVUŞTURANA
Top Gun: Maverick

Malum, Tom Cruise pandemi döneminde bir yandan ‘Görevimiz Tehlike 7’nin çekimlerini tamamladı, öte yandan eski göz ağrısı ‘Top Gun’ın yeni filmi ‘Maverick’in seyirci karşısına çıkacağı günleri bekledi. Bu filmin geçen yıl vizyona gireceği konuşuluyordu, kısmet 2022’yeymiş. Öykünün ana karakteri Pete ‘Maverick’ Mitchell’i artık bir eğitimci olarak izleyeceğimiz filmi Joseph Kosinski yönetmiş. Kadroda Cruise’a Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer, Ed Harris ve Jon Hamm gibi isimler eşlik ediyor.

Haberin Devamı

Vizyon tarihi: 27 Mayıs

GÖREVE DEVAM…
Görevimiz Tehlike 7 / Mission: Impossible 7

Christopher McQuarrie’nin yönettiği yapımın kadrosunda Tom Cruise’un yanı sıra Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Cary Elwes ve Hayley Atwell gibi isimler rol alıyor. 

Vizyon tarihi: 30 Eylül

BİR TÜRLÜ NESLİ TÜKENMEYEN DİNOZORLAR!
Jurassic World: Hâkimiyet
Jurassic World: Dominion

Konusu gizli tutulan yapımda muhtemelen dinozorlar yine firar edip ortalığı karıştıracak. Yönetmenliğini, 2017’deki ‘Jurassic World’ü çeken Colin Trevorrow’un üstlendiği yapımın kadrosunda Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Daniella Pineda, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum ve Dichen Lachman gibi oyuncuları görüyoruz.

Haberin Devamı

Vizyon tarihi: 10 Haziran 

GÖKYÜZÜ ONDAN SORULUR…
Işıkyılı / Lightyear

‘Toy Story’ (Oyuncak Hikâyesi) filminden tanıdığımız Buzz Lightyear bu kez solo filmiyle karşımıza çıkıyor. Disney-Pixar ortaklığının ürünü bu animasyonu Angus MacLane yönetmiş. Buzz’ın maceralarını izleyeceğimiz filmde ana karaktereyse Chris Evans ‘ses vermiş’…

Vizyon tarihi: 17 Haziran 

ONU KİMSE YILDIRAMAZ!
The Flash

Laboratuvarında çalışırken üzerine düşen yıldırımla birlikte süper güçler kazanan biliminsanı Barry Allen artık farklı bir kimliğin sahibi olacaktır. Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Michael Shannon ve Kiersey Clemons’un başrollerini paylaştığı yapımın yönetmeni Andy Muschietti.

Vizyon tarihi: 4 Kasım 

GÖRKEMLİ KAPANIŞ
Avatar 2

Evet, yılı büyük bir prodüksiyonla kapatıyoruz… 2009 tarihli ‘Avatar’ın devam filmini ilki gibi James Cameron yönetiyor. Sam Worthington, Zoe Saldana, Michelle Yeoh, Kate Winslet ve Sigourney Weaver kadrodaki diğer bazı isimler…

Vizyon tarihi: 16 Aralık

BATMAN BİR DAHA DÖNÜYOR
The Batman

Şimdiden notunuzu alın

Gotham City’nin koruyucusu seri katil Riddler’a karşı mücadele veriyor. Matt Reeves’ın yönettiği yapımda Robert Pattinson’ı Bruce Wayne ve Batman rolünde izleyeceğiz. ‘Kötü adam’ı Paul Dano’nun canlandırdığı filmde Zoe Kravitz, Peter Sarsgaard, John Turturro, Barry Keoghan, Andy Serkis de rol alıyor. Colin Farrell da ‘Penguen’ karakterinde karşımıza gelecek.

Vizyon tarihi: 4 Mart

VE ‘YERLİ CEPHE’

Benden Ne Olur?

Yön: Murat Şenöy
Vizyon tarihi: 14 Ocak

Dilberay

Yön: Ketche
Vizyon tarihi: 4 Şubat

Kendi Yolumda

Yön: Ömer Faruk Sorak
Vizyon tarihi: 11 Şubat

Burçlar

Yön: Devrim Yalçın
Vizyon tarihi: 11 Şubat

Yaramaz Çocuklar

Yön: Ahmet Necdet Çupur
Vizyon tarihi: 4 Mart

Dedemin Gözyaşları

Yön: İhsan Taş
Vizyon tarihi: 18 Mart

Kerr

Yön: Tayfun Pirselimoğlu
Vizyon tarihi: 22 Nisan

Garip Bülbül Neşet Ertaş

Yön: Ömer Faruk Sorak
Vizyon tarihi: 21 Ekim

Bergen

Yön: Caner Alper-Mehmet Binay  
Vizyon tarihi: Netleşmedi

Kim Bu Aile?

Yön: Bedran Güzel
Vizyon tarihi: Netleşmedi

Demir Kadın Neslican

Yön: Özgür Bakar
Vizyon tarihi: Netleşmedi

- Emin Alper’in ‘Balkaya’ ve Özcan Alper’in ‘Karanlık Gece’ adlı yeni filmleriyse muhtemelen festival yolculuklarının ardından vizyona çıkacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sinema#2022#Vizyon

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021