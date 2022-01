Şimdiden notunuzu alın

Haberin Devamı

BİTMEYEN ‘MASKELİ BALO’

Çığlık / Scream





Wes Craven’ın geçen yüzyıl (1996) başlayan ünlü serisinde son ‘Çığlık’ 2011’de verilmişti. Beşinci adımda yine Woodsboro’da yeni bir seri katil ortaya çıkıyor ve Sidney Prescott meseleyi çözmek için uğraş veriyor. Neve Campbell, Courteney Cox ve David Arquette her zamanki gibi kadrodaki yerlerini koruyor. Yönetmen koltuğuna ise Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett ikilisi oturmuş.

Vizyon tarihi: 14 Ocak

DÜNYAYI KADINLAR KURTARACAK

Kod 355 / The 355



İnsanlığı yok edecek bir silah, paralı askerlerin eline geçer. Meseleyi çözmek çeşitli ülkelerin istihbarat örgütlerine bağlı kadın ajanlara düşer. Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Diane Kruger, Penelope Cruz gibi yıldızları kadrosunda barındıran çalışmayı Simon Kinberg yönetmiş. Film adını, Amerika’nın ilk kadın casuslarından birinin kod ismi olan ‘355’ten alıyor.

Vizyon tarihi: 14 Ocak

‘YOLLARDA ARARIM SENİ’

Drive My Car



Kaybettiği eşinin yasını tutan bir yönetmen, Hiroşima’da düzenlenen bir festivalde ‘Vanya Dayı’yı sahneye koymak üzere yola çıkar. Bu yolculuk, kendisine tahsis edilen aracın 20 yaşındaki gizemli şoförüyle ilginç bir serüvene dönüşecektir. Ryusuke Hamaguchi’nin Murakami’nin bir öyküsünden uyarladığı film, Oscar’ın da en büyük adayları arasında gösteriliyor.



Vizyon tarihi: 28 Ocak

HEM GEZELİM HEM ÇÖZELİM

Nil’de Ölüm / Death on the Nile







Agatha Christie’nin 1937 tarihli ünlü romanının son uyarlaması Kenneth Branagh imzasını taşıyor. Dedektif Hercule Poirot’nun Nil üzerindeki bir tekne gezisi sırasında bir cinayeti çözme sürecini anlatan yapımda Branagh’ın yanı sıra Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie ve Emma Mackey gibi isimler rol alıyor.



Vizyon tarihi: 11 Şubat

KESİŞEN HAYATLAR

Paralel Anneler / Madres paralelas







Bir hastanenin odasını paylaşan ve aynı gün, aynı saatlerde doğum yapan iki annenin birbirinin içine geçen öyküleri… Pedro Almodovar’ın son filminde başrolleri Penelope Cruz, Milena Smit, Rossy de Palma, Aitana Sanchez-Gijon ve Daniela Santiago paylaşıyor.



Vizyon tarihi: 25 Mart

ÇÜRÜMÜŞ BİR ŞEYLER VAR ŞU VİKİNG KRALLIĞINDA

The Northman







Babasının intikamını almak için çabalayan bir Viking prensinin öyküsünü anlatan film, Shakespeare’in ‘Hamlet’ine selam gönderiyor. Robert Eggers’ın yönettiği filmin kadrosunda Alexander Skarsgard, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Ethan Hawke ve Björk gibi isimler var.



Vizyon tarihi: 1 Nisan

AMAN DOKTOR, CANIM DOKTOR

Doktor Strange Çoklu Evren





Çılgınlığında / Doctor Strange in the Multiverse of Madness Marvel kahramanlarından ‘Doktor Strange’in ikinci ‘solo’ çalışması bu yıl karşımıza gelecek. Yönetmenliğini Sam Raimi’nin üstlendiği filmde Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams ve Chiwetel Ejiofor başrollerde.



Vizyon tarihi: 6 Mayıs

ŞÜKÜR KAVUŞTURANA

Top Gun: Maverick

Malum, Tom Cruise pandemi döneminde bir yandan ‘Görevimiz Tehlike 7’nin çekimlerini tamamladı, öte yandan eski göz ağrısı ‘Top Gun’ın yeni filmi ‘Maverick’in seyirci karşısına çıkacağı günleri bekledi. Bu filmin geçen yıl vizyona gireceği konuşuluyordu, kısmet 2022’yeymiş. Öykünün ana karakteri Pete ‘Maverick’ Mitchell’i artık bir eğitimci olarak izleyeceğimiz filmi Joseph Kosinski yönetmiş. Kadroda Cruise’a Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer, Ed Harris ve Jon Hamm gibi isimler eşlik ediyor.

Vizyon tarihi: 27 Mayıs

GÖREVE DEVAM…

Görevimiz Tehlike 7 / Mission: Impossible 7

Christopher McQuarrie’nin yönettiği yapımın kadrosunda Tom Cruise’un yanı sıra Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Cary Elwes ve Hayley Atwell gibi isimler rol alıyor.

Vizyon tarihi: 30 Eylül

BİR TÜRLÜ NESLİ TÜKENMEYEN DİNOZORLAR!

Jurassic World: Hâkimiyet

Jurassic World: Dominion

Konusu gizli tutulan yapımda muhtemelen dinozorlar yine firar edip ortalığı karıştıracak. Yönetmenliğini, 2017’deki ‘Jurassic World’ü çeken Colin Trevorrow’un üstlendiği yapımın kadrosunda Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Daniella Pineda, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum ve Dichen Lachman gibi oyuncuları görüyoruz.

Vizyon tarihi: 10 Haziran

GÖKYÜZÜ ONDAN SORULUR…

Işıkyılı / Lightyear

‘Toy Story’ (Oyuncak Hikâyesi) filminden tanıdığımız Buzz Lightyear bu kez solo filmiyle karşımıza çıkıyor. Disney-Pixar ortaklığının ürünü bu animasyonu Angus MacLane yönetmiş. Buzz’ın maceralarını izleyeceğimiz filmde ana karaktereyse Chris Evans ‘ses vermiş’…

Vizyon tarihi: 17 Haziran

ONU KİMSE YILDIRAMAZ!

The Flash

Laboratuvarında çalışırken üzerine düşen yıldırımla birlikte süper güçler kazanan biliminsanı Barry Allen artık farklı bir kimliğin sahibi olacaktır. Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Michael Shannon ve Kiersey Clemons’un başrollerini paylaştığı yapımın yönetmeni Andy Muschietti.

Vizyon tarihi: 4 Kasım

GÖRKEMLİ KAPANIŞ

Avatar 2

Evet, yılı büyük bir prodüksiyonla kapatıyoruz… 2009 tarihli ‘Avatar’ın devam filmini ilki gibi James Cameron yönetiyor. Sam Worthington, Zoe Saldana, Michelle Yeoh, Kate Winslet ve Sigourney Weaver kadrodaki diğer bazı isimler…



Vizyon tarihi: 16 Aralık

BATMAN BİR DAHA DÖNÜYOR

The Batman







Gotham City’nin koruyucusu seri katil Riddler’a karşı mücadele veriyor. Matt Reeves’ın yönettiği yapımda Robert Pattinson’ı Bruce Wayne ve Batman rolünde izleyeceğiz. ‘Kötü adam’ı Paul Dano’nun canlandırdığı filmde Zoe Kravitz, Peter Sarsgaard, John Turturro, Barry Keoghan, Andy Serkis de rol alıyor. Colin Farrell da ‘Penguen’ karakterinde karşımıza gelecek.

Vizyon tarihi: 4 Mart

VE ‘YERLİ CEPHE’

- Benden Ne Olur?

Yön: Murat Şenöy

Vizyon tarihi: 14 Ocak

- Dilberay

Yön: Ketche

Vizyon tarihi: 4 Şubat

- Kendi Yolumda

Yön: Ömer Faruk Sorak

Vizyon tarihi: 11 Şubat

- Burçlar

Yön: Devrim Yalçın

Vizyon tarihi: 11 Şubat

- Yaramaz Çocuklar



Yön: Ahmet Necdet Çupur

Vizyon tarihi: 4 Mart

- Dedemin Gözyaşları

Yön: İhsan Taş

Vizyon tarihi: 18 Mart

- Kerr

Yön: Tayfun Pirselimoğlu

Vizyon tarihi: 22 Nisan

- Garip Bülbül Neşet Ertaş

Yön: Ömer Faruk Sorak

Vizyon tarihi: 21 Ekim

- Bergen

Yön: Caner Alper-Mehmet Binay

Vizyon tarihi: Netleşmedi

- Kim Bu Aile?

Yön: Bedran Güzel

Vizyon tarihi: Netleşmedi

- Demir Kadın Neslican

Yön: Özgür Bakar

Vizyon tarihi: Netleşmedi

- Emin Alper’in ‘Balkaya’ ve Özcan Alper’in ‘Karanlık Gece’ adlı yeni filmleriyse muhtemelen festival yolculuklarının ardından vizyona çıkacak.