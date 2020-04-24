Şimdi sıcacık pide zamanı

Kuru mayalı ramazan pidesi

Aslı Balakin @dokuzuncubulut

Malzemeler

100 gr irmik

100 gr ekmeklik un

300 gr tam

buğday unu

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı

kuru maya

450 ml su

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı su

Yeteri kadar susam, çörekotu

HAZIRLANIŞI

◊ Bütün malzemeleri büyükçe bir kâseye koyun, hamuru iyice yoğurun.

◊ Hazır olan hamuru, yağladığınız bir kâse içinde, üzerini örterek buzdolabında mayalandırın. Hızlı olsun derseniz oda sıcaklığında da mayalayabilirsiniz. Hamur iki katına gelince tezgâha alın, ikiye bölün.

◊ Her bir hamuru katlayarak top haline getirin.

◊ İrmik serpilmiş yağlı kâğıt üzerine koyun ve ellerinizi ıslatarak kabaca yuvarlak pide şekli verin.

◊ Üzerini örterek mayalanmaya bırakın. Hamur iki katına gelince su ve yumurta sarısını bir kâsede karıştırıp fırça ile üzerine sürün.

◊ Ellerinizi suyla ıslatın ve parmaklarınızla bastırarak klasik pide bölmelerini yapın. Susam ve çörekotu serpin. Pideleri yağlı kâğıtla birlikte fırın tepsisine alın.

◊ Önceden 250 derecede ısıttığınız fırında 10 dakika, ısıyı 230 dereceye indirip 10-15 dakika daha pişirin. Pişirme sırasında fırına bir kâse içinde buzlu su koyun. Buharla pişince kabuk çok daha güzel olacaktır.

Ekşi mayalı ramazan pidesi

Hatice Tuncay @haticelikes

Malzemeler

300 gr ekmeklik un

300 gr beyaz karakılçık unu

120 gr aktif ekşimaya

450 ml su

Tuz

Üzeri için

Fırıncı cilası için

1 yumurta, iki kaşık un ve kaynar su. Susam ve çörekotu

HAZIRLANIŞI

◊ Un, maya ve suyla yumuşak, ele az yapışan bir hamur hazırlayın. Pürüzsüz olana kadar yoğurun. Yarım saat sonra hamura tuz ilave edip tekrar yoğurun ve az yağlanmış bir kaba alın. Bir saat mayalansın.

◊ Yarım saatte bir katlamalarını yapın. 2-4 katlama yapabilirsiniz. Eğer ekşi mayalı ekmek yapmaya yeni başladıysanız bu aşamayı atlayabilirsiniz.

◊ Buzdolabına kaldırın. En az 8 saat dolapta mayalansın.

◊ Tezgâha alıp iki beze yapın. 1.5 saat

oda ısısında beklesin.

◊ Kaynar su ve iki kaşık unla hazırladığınız bulamaca yumurta ekleyip çırpın.

◊ Elinizi ıslatarak şekil verdiğiniz pidelere bu bulamacı sürün, susam ve çörekotu serpin.

◊ Önceden ısıtılmış fırında 250 derecede 10 dakika, ardından ısıyı düşürerek 230 derecede 20 dakika pişirin. Buhar için fırına ısıya dayanıklı bir kapta su koyabilirsiniz.

Samsun (Bafra) pidesi

Şef Refika Birgül

Malzemeler

Yarım kg beyaz un

300 ml ılık su, (1,5 su bardağı)

1 dolu tatlı kaşığı instant maya

1 dolu çorba kaşığı yoğurt

1 dolu çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz



Kıymalı harç için

Yarım kg çift çekim dana döş kıyma

Yarım kg kuru soğan (3 adet)

1 dolu çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

3 çorba kaşığı tereyağı (üzerine)





HAZIRLANIŞI

◊ Geniş bir tavada, yüksek ateşte kıymayı kavurun, ince kıyılmış soğanları da ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyin. Kısık ateşte 25 dakika karıştırarak pişirin.

◊ Su ve instant mayayı karıştırın, 1 çorba kaşığı tereyağı ekleyin.

◊ Geniş kâseye un ve tuzu koyun, ortasına çukur açın. Çukura yoğurt, ardından mayalı suyu ekleyin. 6-7 dakika yoğurun.

◊ Hamuru 7 bezeye ayırın. Üzerlerine nemli bir bez örtüp 10-15 dakika bekletin.

◊ Tezgâhı unlayıp her bir bezeyi yaklaşık 20x45 santim boyutlarında ince açın. İçine 3-4 çorba kaşığı kıymalı harçtan koyun. Uzun kenarlarını ortada birleştirip sıkarak yapıştırın. Isınmış fırın taşına pideleri dizin. Yaklaşık 10 dakikada yer yer kahverengileşip çıtırdayınca fırından çıkarın ve üzerlerine tereyağı sürerek servis edin.

Lahmacun

Şef İdil Yazar

Malzemeler

300 gram un

200 ml ılık su

1/2 yemek kaşığı toz kuru maya

250 gram kuzu kıyma

2 adet domates (rende)

2 adet sivribiber (doğranmış)

1 adet soğan (rende)

3 diş sarmısak (rende)

1/2 yemek kaşığı domates salçası

1/2 tatlı kaşığı biber salçası

1/2 demet maydanoz

Tuz, karabiber, sumak





HAZIRLANIŞI

◊ Mayayı ılık suya koyun ve aktive olması için 15 dakika bekleyin.

◊ Una, biraz tuz ve mayalı suyu ekleyerek hamurunuzu elde edin. 10 dakika yoğurun. Ilık bir yerde 1 saat mayalanmaya bırakın.

◊ Kıyma, domates, biber, soğan, sarmısak, salça ve maydanozu bir kâsede birleştirin ve elinizle yoğurun.

◊ Mayalanan hamuru 8 eşit parçaya bölün. 25 cm çapında incecik açın. Üzerine kıymalı harçtan sürün ve 230 derece fırında 8 dakika pişirin. Bol limon, maydanoz ve sumak ile servis edin. Afiyet olsun!

Arap lahmacunu

Şef Sahrap Soysal

Malzemeler

2 adet hazır lavaş ekmeği

İç harcı için:

150-250 gr az yağlı kıyma

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet yeşil sivribiber

1 adet orta boy domates

1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

2 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 su bardağı rendelenmiş dilpeyniri





HAZIRLANIŞI

◊ Kıymayı 2 yemek kaşığı sıvı yağla küçük bir tencereye koyup orta ateşin üzerine oturtun. Karıştırarak 5 dakika kavurun.

◊ İncecik halkalar halinde doğradığınız biberleri ilave edin. Tuz, kimyon ve karabiberi serpin. Karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun. Soyup tavla zarı formunda doğradığınız domatesi (1 yemek kaşığı salça da kullanabilirsiniz) katıp tekrar karıştırın.

◊ Varsa tahin ve nar ekşisini ilave edip, et suyunu çekip iyice pişinceye kadar, 5-7 dakika daha ateşte tutup ocaktan alın.

◊ 25-30 santim çapındaki teflon tavayı 1 yemek kaşığı sıvı yağla yağlayın. Lavaş ekmeklerden birini tavaya alın. Hazırladığınız içi üzerine yayıp, rendelenmiş dilpeynirini serpiştirip ikinci lavaşı üzerine kapatın. Üzerine bastırıp kısıkla orta ateş arasında 5-6 dakika pişirin. Bir tepsiye ters çevirin. Diğer yüzünü de pişirip ocaktan alın.

◊ Üzerine elinizle 1-2 kaşık soğuk su serpiştirip pizza gibi dilimleyerek sunun.