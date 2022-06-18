Şimdi şehirli şortlar moda

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Bu yaz moda sahnelerine dönen bermuda şortlar sağladığı rahatlık ve sunduğu kombin çeşitliliğiyle yaz gardıroplarının demirbaşlarından biri olmaya aday! Hem şehirde, hem tatilde hem de plajlarda rahatlıkla kullanılabilir. Tabii kumaş ve tarz seçimi önemli. Örneğin, farklı markalarda karşımıza çıkan deri bermudalar sıcaklarda bunaltabilir.

Tatil stilleriniz için keten, denim ya da nefes alan kumaşlardan seçeneklere yönelmek daha kullanışlı olacaktır.

İşyerinde giymek için tercih edecekseniz, blazer ve bermuda şort ikilisinden oluşan keten takımlara yönelebilirsiniz. Stilinizi topuklu sandaletler ve takılarla tamamlayarak şık bir ofis stili oluşturabilirsiniz.

Adını, Kuzey Atlantik’in Bermuda bölgesinden alan bu şort modeli, 1. Dünya Savaşı sırasında sıcak iklimlere gitmek durumunda kalan askerler için tasarlanmış. 20’li ve 30’lu yıllarda ağırlıklı olarak erkek spor kıyafetlerinde karşımıza çıkan bermudaları 1930’larda Marlene Dietrich, Katharine Hepburn ve Greta Garbo gibi stil ikonlarının üstünde de gördük.

Ama bu şortların kadınların gardırobuna asıl geçişi 50’li yıllarda yaşandı. Moda literatürüne girişini de 1948 olarak kabul edebiliriz; zira Vogue dergisinde ilk kez bu tarihte bermuda şort ismine yer verildi.

Bermuda şortlar pek çok kadının uzak durduğu ürünlerden biri. Yanlış bir eşleştirmeyle bacak boyunu olduğundan daha kısa gösterebilecek olması bunun en önemli sebebi. Oysa crop üstler ya da topuklu sandaletlerle tamamlayarak

bu riski ortadan kaldırmak mümkün. Ayrıca şortun belinize tam oturmasına ve bacağınızı sarmamasına dikkat edin. Proporsiyonu dengelemek için vatkalı bluz ya da ceketlerle tamamlayabilirsiniz.



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‘Bedeni olur mu’ derdine son

Boyner çevrimiçi alışverişte kuralları yeniden yazacak yeni uygulaması Boyner Now’ı tanıttı. Uygulama birçok anlamda dünyada ilk olan özelliklere sahip. Geçen hafta katıldığım tanıtım etkinliğinde Cem Boyner anlattı, sistem şöyle: Boyner uygulamasını indirdikten sonra Boyner Now seçeneği karşınıza çıkıyor. İçinde Boyner mağazalarında satılan tüm ürünler var. Seçtiğiniz ürün 90 dakikada kapınıza geliyor, dilerseniz teslim için gün ve saat seçebiliyorsunuz. Uygulama sepetinize aynı ürünün farklı bedenlerini ekleme şansı da sunuyor. Böylece çevrimiçi alışverişin muhtemelen en büyük dertlerinden biri olan ‘Bedeni bana olur mu’ sorusu ortadan kalkıyor. Sipariş oluştururken herhangi bir ödeme alınmıyor. Ürünler gelince deneyip size olan beden ve ürünleri kapıda ödeme yöntemiyle satın alıyorsunuz. Dünyada bu özelliklerin tümünü içeren hiçbir uygulama olmadığını belirten Cem Boyner çevrimiçi alışverişin zorlayıcı tüm özelliklerini incelediklerini ve bunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını anlatıyor. Şimdilik Türkiye’nin yüzde 35’inde hizmet veren Boyner Now’un iki yıl içinde yüzde 100’e ulaşması hedefleniyor.



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BİZ DE DENEDİK!

Gülay Barbaros Altan

Hürriyet Seyahat Yazıişleri Müdürü

“Geçen hafta, tatil hazırlığı için bir siteden sandalet sipariş ettim. ‘Takoz’ gibi çıktı. Geri göndersem yenisi yetişmezdi, elimde kaldı. Duyunca Boyner Now’ı denedim. Uygulamayı indirdim. Kalıplarından ve tarzından emin olamadığım için üç terlik sipariş ettim. ‘Kuryeyi takip et’ gibi seçenekler de varmış, nasıl çalışıyormuş derken kapı çaldı. Güler yüzlü genç bir kurye poşetleri uzattı, “Ben burada bekliyorum, siz rahat olun” dedi. Karar verip almam birkaç dakika sürdü. Ödemeyi alırken ayaküstü konuştuk; bu servis yeni başlasa da talep çokmuş. İlk seferinde hizmet bedeli ödemedim. Bir sonrakinde 14.99 lira ödeyeceğim; hatta satın almazsam hiç ödeme yapmam gerekmeyecek.”