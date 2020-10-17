Şimdi nar zamanı! Bu tariflerle lezzeti de bine katlanacak

NARLI DEVŞİRME CHEESECAKE

HEM GÖZE HEM DE DAMAĞA...

Şef Refika Birgül’den





NE LAZIM?

Kreması için;

- 200 gr labne

- 200 ml kutu krema

- 4 çorba kaşığı pudraşekeri

- 1/3 vanilya çekirdeği

Tabanı için;

- 200 gr yulaflı bisküvi

- 3 çorba kaşığı boziç (taze antepfıstığı)

- 2 çorba kaşığı tereyağı

Süslemesi için;

- 2 büyük çay bardağı nar suyu

- 6 tatlı kaşığı tozşeker

- 1 çorba kaşığı nişasta

- 3 avuç nar tanesi

NASIL YAPARIM?

- Cheesecake’in tabanı için 200 gr yulaflı bisküviyi mutfak robotundan geçirin ve içine 40 gr tereyağıyla toz haline getirdiğiniz 40 gr boziçi ekleyin.

- Tüm malzemeyi 10 dakika kısık ateşte çevirin. Ardından servis kabına alın. Kabın şeklini alması için elinizin tersiyle veya spatulayla bastırın.

- 200 ml soğuk kutu kremayı iyice çırpın ve iyice kabarınca içine 200 gr labneyi, 4 çorba kaşığı pudraşekerini ve 1/3 vanilya çubuğunun çekirdeğini ekleyin. Kremanın buzdolabından yeni çıkmış olması önemli. Aksi takdirde arzu edilen oranda kabarmaz. Krema en az üç katına çıkacak ve çırpınca içi hemen kabarcıklarla dolacak. Bu malzemeleri hafifçe karıştırıp, birbirleriyle kaynaşmalarını sağlayın.

- Labneli karışımı tabanın üzerine ekleyin ve spatulayla bisküvili tabanı kaplayacak şekilde sürün. Bisküvi ve krema oranı bire bir olmalı.

- Süslemek için hazırlayacağınız sosa 1.5 çorba kaşığı nişasta, 2 büyük çay bardağı nar suyu ekleyin.

- Tencereye koyun ve 6 tatlı kaşığı tozşekeri ilave edin. 5 avuç nar tanesini de ekledikten sonra iyice kıvamlanana kadar çok kısık ateşte karıştırın. Bu sırada nar tanelerini zedelememeye dikkat edin.

- Nişastanın etkisiyle nar taneleri iyice parlak bir hal alacak ve cheesecake’in üzerinde çok hoş bir görüntü oluşturacak.

- Bu narlı sostan da kremanın üzerini kaplayacak miktarda eklediğinizde cheesecake’iniz hazır.-

- Sosu soğuması için kenarda dinlendirin. Mümkünse biraz dolapta tutmanızı tavsiye ederim.

NAR EKŞİSİ

KATKI MADDESİ YOK

Şiraz Yöresel Ürünleri üreticisi Şiraz Demir’den...







NE LAZIM?

- 20 kilo nar (1 litrelik nar ekşisi için)

- Büyük boy çelik tencere

- Tel süzgeç

NASIL YAPARIM?

- Narları yıkayıp ikiye kesin. Kesilen kısım avuç içinde kalacak şekilde tahta kaşık ya da sopa yardımıyla kabuğuna vurarak nar tanelerini ayırın.

- Tüm taneler zar ve kabuklardan iyice temizlenmeli.

- Nar tanelerini genişçe bir kaba alın ve mikserle iyice ezip süzerek, suyunu çıkarın.

- Süzülen nar suyunu genişçe bir kazana alın. Orta ateşte yaklaşık 3-4 saat kaynatın. Taşmaması için arada bir karıştırın.

- Yoğun ve akışkan bir kıvama geldiğinde nar ekşiniz hazır demektir. Tencereyi ocaktan alıp soğuması için bırakın.

- Ilıdığında cam şişe veya kavanozlarda muhafaza edin. Hava almayacak şekilde, ılık ve serin bir yerde saklayın.

NARLI FIRINLANMIŞ KARNABAHAR SALATA

BU SALATA BİR BAŞKA

Tutti’nin kurucusu şef Müge Ergül’den







NE LAZIM?

- 1 bütün karnabahar

- Tuz ve karabiber

- Zeytinyağı

- 1 bütün portakalın suyu ve kabukları

- 1 adet ayıklanmış nar

- 1/4 demet dereotu

- 1/4 demet nane

- 1/4 demet maydanoz

NASIL YAPARIM?

- Karnabaharı bıçak yardımıyla ufak parçalara bölün. Ardından tuz, karabiber ve zeytinyağıyla iyice karıştırıp 180 derecelik fırında 20 dakika boyunca pişirin.

- Ayrı bir yerde portakal suyu, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırıp sos haline getirin.

- Sosun içine incecik kıyılmış taze otları ekleyin.

- Fırından çıkan karnabaharları biraz soğuduktan sonra ılık bir halde sosun içine atarak karıştırın.

- Sosladığınız karnabaharları servis tabağına alıp üzerine narları dökün.

- En üstüne de portakal kabuklarını rendeleyin ve servis edin.