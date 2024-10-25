Şimdi hepimiz oyuna geldik!

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 28’inci kez düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali, 5 uluslararası, 14 yerli oyundan oluşan bir programla başladı. 19 Kasım’a kadar sürecek festival İstanbul’un 11 farklı mekânında izleyiciyle buluşacak. Festivalde Tolstoy’un ‘Savaş ve Barış’ından Shakespeare’in ünlü eserlerinin sıradışı yorumlarına kadar birçok seçenek var. Kaçırılmaması gerekenleri derledik.

Yüksek dozda mizah

‘Gece Diyarı’, Siyah Beyaz ve Renkli

Alman çağdaş tiyatro yazarı Marius von Mayenburg’un kaleme aldığı ve Michael Önder’in yönettiği ‘Gece Diyarı’ Adolf Hitler imzalı bir resim bulan kardeşlerin tartışmalarını mizah dolu bir dille seyirciye aktarıyor. İlk kez izleyiciyle buluşacak oyunda İmer Özgün Bademci, Çağrı Şensoy, Güneş Sayın, Hüseyin Sevimli, Yağmur Kaşifoğlu gibi isimler var. Bugün saat 20.00’de, yarın 15.00’te Alan Kadıköy’de.

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Aşk, dostluk ve ihanet...

‘Savaş ve Barış’, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

Festivalin aynı zamanda küratörü de olan Mehmet Birkiye tarafından sahneye taşınan ‘Savaş ve Barış’, edebiyatın önemli isimlerinden Tolstoy’un aynı isimdeki romanından uyarlandı. Savaşın ortasında üç aristokrat ailenin aşk, dostluk ve ihanetle örülü hikâyesini anlatan oyun, 31 Ekim Perşembe 15.00’te ve 20.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

Bir annenin adalet arayışı

‘Hekabe, Hekabe Değil’,

Comédie-Française topluluğu

Fransa’da her yıl düzenlenen Avignon Festivali’nin direktörü olan Tiago Rodrigues’in yazıp yönettiği ‘Hekabe, Hekabe Değil’ otizmli oğlunun kaldığı kurumda kötü muamele gördüğünü öğrenen bir annenin devlet karşısında adalet arayışını anlatıyor. 2 Kasım Cumartesi 20.00, 3 Kasım Pazar 18.00 Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

Yenilikçi ve sıradışı Shakespeare yorumları

◊ William Shakespeare’in ölüm, yozlaşma ve intikamı anlatan ünlü eseri ‘Hamlet’ Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu tarafından usta yönetmen Declan Donellan’ın yorumuyla yepyeni bir bakış açısı kazanıyor. 7 Kasım Perşembe ve 8 Kasım Cuma 20.00’de DasDas’ta.

◊ Alman tiyatro yönetmeni Thomas Ostermeier ve Schaubühne Berlin topluluğu, Shakespeare’in ‘III. Richard’ıyla karşımızda. 18 Kasım Pazartesi ve

19 Kasım Salı 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

◊ Shakespeare’in bir diğer ünlü eseri ‘Macbeth’ de Sırbistan Ulusal Tiyatrosu ve bol ödüllü yönetmen Nikita Milivojević tarafından sahneleniyor. 12 Kasım Salı ve 13 Kasım Çarşamba saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda.

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Festivalin programını tiyatro.iksv.org adresinden takip edebilirsiniz.