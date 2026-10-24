Şimdi biraz da mora ve ötesine geçiyoruz

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Mavinin sakinleştirici, kırmızının da tutkulu enerjisini birleştiren mor renginin farklı yorumları bu sezon Celine, Loewe, Mugler, Tory Burch ve Balenciaga’nın 2026-2027 Sonbahar/Kış koleksiyonlarında karşımıza çıkıyor. Özellikle canlı, doygun tonlara rastlıyoruz ama seçenekler yalnızca bu iddialı morlarla sınırlı değil. Daha koyu patlıcan ve mürdümden açık leylaklara kadar kendi gardırobunuza uyarlayabileceğiniz pek çok seçenek var.

Trikolarla başlayın

Mor giymeye bir kazak ya da hırkayla başlayabilirsiniz. Koyu mavi jean, mor kazak, kahverengi kemer ve loafer’la gayet iyi bir gündüz görünümü yakalayabilirsiniz. Ben özellikle jean’le giyilen canlı mor trikoları seviyorum. Sade bir stile yeterince renk katıyor.

Ofis içinse mor bir üstü gri kumaş pantolonla deneyin. Antrasit ve mor birbirine çok yakışıyor. Pantolonunuz geniş kesimliyse üzerine bedene oturan bir triko seçebilirsiniz. Altına loafer ya da sivri burunlu bir ayakkabı yeterli olur.

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Aksesuarı az tutun

Mor, saten ve kadifeyle çok güzel duruyor. Özellikle koyu tonlarını akşam için seviyorum. Sade bir saten elbiseyi küçük bir çantayla ve ince bantlı ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz. Elbisenin kesimi ve rengi zaten yeterince dikkat çekiyorsa aksesuarı az tutmak iyi olur.

Mor renkli saten eteği gündüz de kullanabilirsiniz. Üzerine gri ya da kahverengi bir kazak, altına çizme ekleyin. Bir davet için aldığınız eteği böylece günlük gardırobunuza da dahil etmiş olursunuz. Baştan aşağı mor giymek isteyenlerse aynı tonu tutturmaya çalışmak yerine açık ve koyu tonları bir araya getirebilir. Leylak renkli trikoyla koyu mor etek deneyebileceğiniz eşleşmelerden biri.

Mor kıyafet giymek hâlâ size uzak geliyorsa aksesuarlara bakın. Gri, lacivert, kahverengi ve ekru ağırlıklı bir dolapta mor bir çantanın kullanım alanı düşündüğünüzden daha fazla. Babet ya da fular da seçenekler arasında.

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Kahverengiye de yakışır, kırmızıya da...

◊ Mor bir parça aldığımızda onu önce siyahla eşleştirmeyi düşünüyoruz. Ben bu sezon kahverengiyle denemenizi öneririm. Özellikle koyu mor ve mürdüm tonları çikolata kahvesiyle çok iyi duruyor. Mürdüm etekle kahverengi kazak ya da kahverengi deri ceketin içine mor bir üst giyebilirsiniz. Süet çizmeler de bu eşleştirmeye çok yakışır. Daha açık bir görünüm için ekruyu tercih edebilirsiniz.

◊ Biraz daha renkli giyinmek isteyenlere önerim mor ve kırmızı. Son dönemin sokak stillerinde de bu ikiliyi sıkça görüyoruz. Mor kazağın altına jean giyip kırmızı çanta takabilirsiniz örneğin. Ya da sade kesimli mor elbiseyi kırmızı ayakkabıyla tamamlayabilirsiniz. İlk denemede iki büyük parçayı bu renklerde seçmek zor gelebilir. Çanta, ayakkabı ya da tişörtün altından görünen küçük renk detayıyla da başlamak iyi fikir.

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HER TARZA UYGUN





İnce bantlı bir topukluyla akşam davetlerinize uyarlanır. H&M, 3.800 lira

Ofiste gri kumaş pantolonla, günlük stilinizde jean’le giyin. İpekyol, 5.000 lira

İspanyol paçalı siyah pantolonla harika durur. Love On Friday, 4.900 lira

Mor tonlarını yalnızca aksesuarlarınızda da kullanabilirsiniz. Mango, 2.300 lira

Kahverengi loafer ve açık mor tonlardaki trikoyla çok yakışır. Stradivarius, 1.200 lira

KISA KISA

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Melekler yine ışıl ışıl parlıyordu





◊ 18 Ekim Pazar günü Los Angeles’ta gerçekleşen Victoria’s Secret defilesinde benim gözüm yine Adriana Lima, Alessandra Ambrosio ve Candice Swanepoel’deydi. Yıllardır izlediğimiz bu isimler hâlâ inanıl-maz görünüyor. Yürüyüşleri, enerjileri, podyuma hâkimiyetleri... Defilenin en büyük haberlerinden biriyse Kylie Jenner’ın Jacob&Co. işbirliğiyle hazırlanan, 50 milyon dolar değerindeki Fantasy Bra’yı giymesi oldu. 2018’den beri podyumda görmediğimiz tasarımın bu versiyonunda tam 4 bin 410 doğal elmas kullanılmış. Victoria’s Secret’ın abartıyı ne kadar sevdiğini biliyoruz ama bu kez rakamı birkaç kez okudum.

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◊ İç giyim tarafında benim not aldıklarım bol taş, kristal işlemeler, dantel ve trans-paran detaylar oldu. Açık pembeler ve pastel tonların yanında canlı renkler de vardı. Özellikle dantelli üstler, büstiyerler ve ince askılı kombinezonlar, iç giyim etkisini günlük kombinlerinde kullanmayı sevenlere fikir verebilir.

◊ Tabii bu şovu izlerken kusursuzluk meselesini de düşünmeden edemiyorum. Modelleri hayranlıkla izliyorum ama ekrandaki bu görüntü kadınlara kendilerini nasıl hissettiriyor? Markanın yıllardır eleştirildiği noktalardan biri de bu sınırlı güzellik idealini öne çıkarması. Artık podyumda farklı bedenlerden ve yaşlardan daha fazla kadın görüyoruz. Ashley Graham, Paloma Elsesser ve Precious Lee’nin varlığını bu yüzden önemsiyorum. Ama yine de “Hepsi nasıl hâlâ bu kadar kusursuz görünüyor” diye sormadan edemiyorum. Sonra da o görüntünün arkasında profesyonel hazırlık, ışık, saç, makyaj ve başlı başına bir prodüksiyon olduğunu kendime hatırlatıyorum.