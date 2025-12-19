Şık, özenli ve farklı

Haberin Devamı

Mekânın ortasına açık ateşi kuran, gelen müşterinin burnuna bol yoğurtlu meze tepsisini dayayan, şehirde en yeni ocakbaşını açtığını duyuruyor. Ocakbaşı konsepti iyi, hoş, güzel ama bu işin de yavaştan suyu çıkmaya başladı. Şöyle örnek vereyim; bir dönem canlı müzik mekânları peşpeşe açılmıştı ama aklımızda kalan Emirgân’daki Gizli Kalsın oldu, Cihangir’deki Hazine’yi de hâlâ özlüyorum. Başka tutan olmadı mı? Tabii ki var; Korto canımız, MiniBar’ı da çok seviyoruz. Ama yüzlercesi açıldı...İşin özü, birbirinin kopyası mekânlar açılacağına sayıca az olsun ve olan da fark yaratsın, ömrü uzun sürsün.

Dönelim ocakbaşı furyasına... İyisi, kötüsü derken, Vadistanbul’un karşısındaki Skyland’in altına bir örneği daha açıldı; Çıra Ocakbaşı. Geçen salı akşamı tuttum Çıra’nın yolunu. İçerisi bildiğimiz ocakbaşılara kıyasla oldukça şık. Zaten diyorum ya, ocakbaşı mevzusunun şekli de değişti artık; salaşlıktan uzak, daha özenli bir hale büründü. Açıkçası ben o özeni seviyorum. Çıra’yı İstanbul’a kazandıran iki isim var; Kadir ve Özcan Aytekin kardeşler. Kadir mutfağın başında; menüyü kendi hazırlamış. Ocaktaysa Mehmet (Pelen) Usta var; 4’üncü kuşak kebap ustası, Urfa’dan Çıra için gelmiş ve kömür ateşinin başına geçmiş. İşletme müdürüyse gece hayatının tecrübeli ismi Fatih Demirtaş. Çıra’nın benzerlerinden farkı da aslında bu saydığım isimler; hepsi tecrübeli, gece hayatını tanıyor ve müşterinin ne istediğini çok iyi biliyor. Atmosfer şık, yemekler iyi, müzikler şahane... Arka arkaya çalan Ferdi Özbeğen’ler, Sezen Aksu’lar sohbeti boğmuyor; usul usul size eşlik ediyor.

Porsiyonlar büyük

Gelelim yemeklere... Benim masadan aklımda kalanların başında bostana salatası geliyor. Bir ocakbaşında insanın aklı salatada mı kalırmış? Kalır valla. Kaşık kaşık yediğim narlı, ekşili ve içinde buzla gelen bostana salatası tek kişilik 330, iki kişilik 470 lira. Mezeler 310 lira; humus ve isli cacık da güzeldi. Kebapların fiyatı 720-1.100 lira arasında değişiyor. Çiğköfteyi (680 lira) mutlaka sipariş edin; acısı yerinde, lezzeti gayet iyi. Çıra’da porsiyonlar büyük; mezeyi, kebabı 2-3 kişi rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Fiyatları porsiyonla kıyasladığınızda ortalama denebilir.

Çıra’ya neden gidilir? Kalabalık bir kutlama yemeği için, maç seyretmeye (Galatasaray’ın stadı RAMS Park’a komşu) ya da akşamüstü keyfine... Giyim kuşam spor-şık; abartmaya gerek yok. Çıra’da servis her gün 11.00’de başlıyor ve gece 1.00’e kadar devam ediyor.

Ah geceler

◊ Serdar Ortaç bu gece 22.30’da Yeni Cabaret İstanbul’da. (0532)

500 28 69

◊ Berk Sunal

bu gece 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başına geçecek. Rezervasyon:

@boopkurucesme

◊ Sibel Can bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Özgün bu gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Okan Albayrak bu gece 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon:

@risenfallsuadiye

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da The Room Live’da. Rezervasyon:

@the.roomlive

◊ Sakiler 22 Aralık Pazartesi 23.00’te Kalamış Paysage Restaurant’da.

(0532) 411 08 24

◊ Özgür Cankardeş 23 Aralık Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle

setin başında.

(0212) 245 45 42

◊ Selami Şahin ve Alya 24 Aralık Çarşamba 22.00’de İstanbul Günay’da.

(0532) 443 33 33

◊ Begüm Obiz 24 Aralık 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul



7/24 yetmez

◊ Yılbaşını adada karşılama fikri kulağınıza iyi geliyorsa Büyükada’daki Princes’ Palace Resort radarınızda olsun. 31 Aralık gecesi otel Zeynep Özyılmazel’in canlı müziği ve DJ’li partiyle hareketlenecek. Gala yemeğini şef Samet Güney özel hazırlayacak. Kutlamalar 1 Ocak’taki brunch’la devam edecek. Tekne transferi sayesinde ulaşım kolaylığı da var. (0216) 544 01 00

◊ Alaçatı’da yılbaşı denince akla gelen adreslerden Warehouse by The Stay her yıl çıtayı yukarı taşıyor. Bu yılın programı şöyle; 31 Aralık akşamı Avangart Tabldot’un enerjisi zeytin ağaçlarının altında geceyi başlatacak, bahçeye kurulan ızgaralarda atıştırmalıklar hazırlanacak, hareketli DJ setlerle gece devam edecek. (0546) 502 62 88

◊ Şile, Sahilköy’deki Parma Sole de iki güne yayılan capodanno (İtalyanca yılın başı anlamına geliyor) programı hazırlamış. Otelde misafirleri tiramisu atölyesinden şömine başı aperitif saati ve yeni yıl sabahı kahvaltısına uzanan etkinlikler bekliyor. (0216) 738 40 21