Şık olmak isteyenler eşofmanları çeksinler

Haberin Devamı

Athleisure, yani spor giyimin günlük hayata taşınması trendi uzun zamandır modanın gündeminde. Ancak bu sezon karşımıza çıkan sportif trend alıştığımız eşofman konforundan biraz daha fazlasını vaat ediyor. Podyumlarda ve sokak stilinde spor parçalar artık tek başına değil; saten etekler, topuklu ayakkabılar ve iddialı aksesuarlarla birlikte kullanılıyor. Kısacası sportif giyimin yeni versiyonu artık çok daha şık ve yalnızca spor yaptığımız anlara eşlik etmiyor.

Yeni sportif akımın en önemli özelliği, spor giyimi olduğu gibi kullanmak yerine onu beklenmedik parçalarla bir araya getirmek. Podyumlar bunun oldukça güçlü örnekleriyle dolu. Casablanca sportif sweatshirt’ü romantik ve uçuşan katmanlı mini bir etekle eşleştirerek sporla feminen estetik arasında dikkat çekici bir kontrast yarattı. Fendi pembe midi etek, spor ceket takımını ince topuklu sandaletlerle tamamladı. Loewe katmanlı üstleri fırfırlı etek ve parlak topuklu ayakkabılarla bir araya getirerek sportif giyimi beklenmedik derecede şık bir noktaya taşıdı. Coperni’yse track ceketini (fermuarlı spor ceket) drapeli bir üst ve yüksek yırtmaçlı etekle kombinleyerek spor estetiğini neredeyse terzilik hassasiyetinde bir silüetin içine yerleştirdi. Tüm bu örneklerde fikir aynı: Sportif kumaşlar ya da parçalar şık parçalarla eşleştiğinde sandığımızdan da stil sahibi bir görünüm yaratıyor.

Haberin Devamı

İşler ilginçleşiyor

Bu trendin temel mantığı aslında tamamen kontrast yaratmakla ilgili. Sportif bir parçayı tamamen spor bir stille eşleştirmek yerine onun yanına feminen, romantik ya da klasik bir parça koymak işleri ilginç kılıyor. Saten bir etekle giyilen track jacket, topuklu sandaletlerle tamamlanan eşofmanlar ya da pileli eteğin üzerine geçirilen ragbi tişörtleri bu yaklaşımın en güçlü örnekleri.

Bu dönüşüm aslında son yılların yaşam tarzıyla da yakından ilgili. Pandemi sonrası moda dünyası konfor fikrinden vazgeçmedi. Ancak bu konforu artık daha sofistike bir şekilde yorumluyor. Yani eşofmanlarımızı çıkarmak istemiyoruz ama aynı zamanda şık görünmenin de yollarını arıyoruz.

Haberin Devamı

Sporu stilin içine zekice uyarlamak...

Sportif trendi günlük stile uyarlamak isteyenler için küçük bir ipucu: Tek bir spor parça seçmek yeterli. Bir track jacket, eşofman altı ya da bir ragbi tişörtü... Ardından onu daha şık bir parçayla dengelemek gerekiyor. Örneğin mini etek, geniş kesim (oversize) bir track ceket ve minik topuklu ayakkabılarla oluşturulan stilleri denemek için güneşli günleri heyecanla bekliyorum. Nasıl olur diye tereddüt etmeden deneyin; güneş gözlüklerinizi takın, minik el çantanızı ve takılarınızı ekleyin ve sokağa çıkın. Kısacası konu spor giyinmek değil. Sporu stilin içine zekice yerleştirmek.

HER TARZA UYGUN





Haberin Devamı

Balon etekler ve topuklu sandaletlerle tamamlayabilirsiniz. Oysho, 2,300 lira





Şık bir bluz ve takılarla birleştirin. Lululemon 4,500 lira





Eşofman altları gece görünümlerine bile eşlik ediyor. Adidas Originals 4,800 lira





Ragbi üstlerini mini şort ya da eteklerle bir arada kullanın. H&M, 1.200 lira

KISA KISA

Kaykay kültürünün sembollerinden





Sportif trend bu kadar güçlü bir şekilde geri dönmüşken sneaker dünyasının en ikonik modellerinden Vans Skate Era’dan bahsetmemek olmaz. İlk kez 1976’da piyasaya sürülen ve kaykay kültürünün sembollerinden biri haline gelen model, bu yıl Vans Skateboarding’in 50’nci yılı kapsamında yeniden gündemde.

Haberin Devamı

Kaykay efsanesi Tony Alva’yla birlikte gerçekleştirilen lansman, modelin geçmişten bugüne uzanan hikâyesini vurguluyor.

Bu ay satışa çıkan Skate Era ve yeni nesil Skate Era WaffleCup markanın ikonik silüetini bugünün sokak stiline taşıyor.