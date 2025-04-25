Şiirsel bir anlatım mı mizahi bir dil mi?

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‘Hayattaki Başlangıçlarımız’

Patrick Modiano

(Can Yayınları)

Nisan 2025

Eser, Rus yazar Anton Çehov’un ‘Martı’ oyununa kişisel bir yorum getirerek 1960’lar Paris’inde iki tiyatro sahnesini ve iki kuşağın iç içe geçmiş hikâyesini buluşturuyor. Genç bir aktrisin yükselişiyle solmuş bir yıldızın gölgesinde şekillenen kitap, okura bellek, sahne ve zaman arasında şiirsel bir hikâye anlatıyor.

‘Zamanını Kiralayan Adam’

Shoji Morimoto

(Epsilon Yayınevi)

Nisan 2025)

Japon yazar, kitabında ‘Hiçbir şey yapmamak’ fikrinden doğan sıradışı bir hizmetin hikâyesini anlatıyor. Yalnızlara, sosyal kaygı yaşayanlara ya da sadece yanında yargılamayan bir yabancı isteyenlere eşlik eden Morimoto, bu deneyimlerle ilişkiler, aidiyet ve anlam arayışı üzerine sade ama çarpıcı bir anlatı sunuyor.

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‘Suçlu Doğmak’

Trevor Noah

(İthaki Yayınları)

Nisan 2025

Dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah, otobiyografisinde yasakların, yoksulluğun ve ayrımcılığın gölgesinde geçen çocukluk yıllarını hem dokunaklı hem de mizahi bir dille anlatıyor. Hayatta kalmanın, zorluklara mizahla direnmenin, bir annenin sarsılmaz sevgisinin ve asla pes etmemenin kitabı.