Şiirler şarkılara dönüştü

32 yıl sonra

‘Demir Attım’ı 1993’te, ilk söylediğinde 19 yaşındaydı Ebru Gündeş. Yıllar geçti, sanatçının yorumu yılların tecrübesi ve deneyimiyle gelişti, ustalaştı. Şimdi karşımızda bunu kayıt altına alan bir de çalışma var. Ebru Gündeş ‘Demir Attım’ı Erhan Bayrak düzenlemesiyle bir kez daha söylüyor. Hit şarkıların yeni yorumlarının devamı da gelecek.

‘Demir Attım’ (Tekli)

Ebru Gündeş

Blue Music

Komşu kızı aşkı

Buray ‘Deli Kız’ şarkısıyla bir ilk görüşte aşk hikâyesi anlatmış, “Komşu kızı aşkı derler ya, benzer bir hikâye” demişti. ‘Kaçsana Bana (Deli Kız Part II)’deyse hikâye devam ediyor. Duygulan yoğunlaşıyor, iki kişi arasındaki çekim artıyor. Şarkı, Gözde Ançel-Buray müzikal birlikteliğinin başarılı örneklerinden biri.

‘Kaçsana Bana’ (Tekli)

Buray

Sony Music Türkiye

Şiirli şarkı

“O gitti. Bir sevdaya yasladı kendini/Ben kaldım. Yalnızlıkla karşıladım her şeyi”… Refik Durbaş’ın şiirlerini farklı sanatçıların yorumladığı albümün ikinci teklisi ‘O Gitti’yi Ferman Akgül seslendirmiş. MaNga grubunun solisti güçlü vokaliyle şiirdeki yalnızlığı etkileyici bir şekilde dile getiriyor.

‘O Gitti’ (Tekli)

Ferman Akgül

Pasaj Müzik

Filtresiz ve güçlü

Elektronik müzik sahnesinin dünyaca ünlü ismi DJ Paul Kalkbrenner ‘The Essence’ adlı albümü çıktı. Alman DJ hiç yayımlanmamış eski kayıtlardan oluşan çalışması için “Bu albümdeki bazı eserleri bugün asla üretmezdim, çünkü çok filtresizler. Ama tam da bu yüzden güçlüler” diyor.

‘The Essence’ (Albüm)

Paul Kalkbrenner

Sony Music Türkiye

Gel çağrısı

Gülten Akın’ın büyük bir hasreti anlatan ‘Çağrı’ şiiri şarkı oldu, Bade Nosa ve Can Güngör’ü bir araya getirdi. İki etkileyici se bu hüzünlü şiiri sade bir şekilde yorumlamış.

‘Çağrı’ (Tekli)

Bade Nosa, Can Güngör

Mudita Records