Şiir sizi çağırıyor

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Neandros Destanı

Gündüz Vassaf

İletişim Yayınları

Şiir

Yazar Gündüz Vassaf bu kitabında Büyükada açıklarındaki küçük, kimsenin pek dikkatini çekmeyen bir adanın, Tavşan Adası ya da Balıkçı Adası olarak bilinen Neandros’un şiirini okurla paylaşıyor. Kendi ifadesiyle ‘tarihsiz bir destan’ anlatıyor...

Ursula K. Le Guin’in

Kedi Kitabı

Ursula K. Le Guin

Çeviren: Özde Duygu Gürkan

Şiir çevirileri: Bülent Somay, Semih Sökmen

Metis Kitap

Şiir-çizim

Ursula K. Le Guin’in bu kitabında onun yıllar içinde kedilere dair kaleme aldıkları var: Şiirler, Süperfare ile Muhteşem Pisi’nin maceralarını anlatan çizgi roman, kedi psikolojisinin ve felsefesinin sırlarını irdeleyen kedi mektupları ve çizimler...

Şiirler

K.P. Kavafis

Çeviren: Ari Çokona

Yapı Kredi Yayınları

Şiir

Daha önce pek çok kez Türkçe’ye çevrilen, modern şiirin ustalarından Kavafis’in şiirleri şimdi de Yapı Kredi Yayınları’nda. Tarihi şiir geleneğini modern insanın arayışlarıyla buluşturan şairin en çok ‘Barbarları Beklerken’, ‘İthaka’ ve ‘Şehir’ şiirleri seviliyor.

Lev Tolstoy

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Viktor Şklovski

Çeviren: Mehmet Kerem Baysal

Alfa Yayınları

Biyografi

Rus eleştirmen Viktor Şklovski, ‘Savaş ve Barış’, ‘Anna Karenina’ gibi dev romanlara imza atan yazar Tolstoy’un hayatını anlatıyor. Onu tapılacak bir deha olarak değil; çelişkileri, yanılgıları, arayışları ve mücadeleleriyle canlı bir karakter olarak ele alıyor.