Şiir sizi çağırıyor

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Neandros Destanı
Gündüz Vassaf
İletişim Yayınları
Şiir
Yazar Gündüz Vassaf bu kitabında Büyükada açıklarındaki küçük, kimsenin pek dikkatini çekmeyen bir adanın, Tavşan Adası ya da Balıkçı Adası olarak bilinen Neandros’un şiirini okurla paylaşıyor. Kendi ifadesiyle ‘tarihsiz bir destan’ anlatıyor...
Ursula K. Le Guin’in
Kedi Kitabı
Ursula K. Le Guin
Çeviren: Özde Duygu Gürkan
Şiir çevirileri: Bülent Somay, Semih Sökmen
Metis Kitap
Şiir-çizim
Ursula K. Le Guin’in bu kitabında onun yıllar içinde kedilere dair kaleme aldıkları var: Şiirler, Süperfare ile Muhteşem Pisi’nin maceralarını anlatan çizgi roman, kedi psikolojisinin ve felsefesinin sırlarını irdeleyen kedi mektupları ve çizimler...
Şiirler
K.P. Kavafis
Çeviren: Ari Çokona
Yapı Kredi Yayınları
Şiir
Daha önce pek çok kez Türkçe’ye çevrilen, modern şiirin ustalarından Kavafis’in şiirleri şimdi de Yapı Kredi Yayınları’nda. Tarihi şiir geleneğini modern insanın arayışlarıyla buluşturan şairin en çok ‘Barbarları Beklerken’, ‘İthaka’ ve ‘Şehir’ şiirleri seviliyor.
Lev Tolstoy
Viktor Şklovski
Çeviren: Mehmet Kerem Baysal
Alfa Yayınları
Biyografi
Rus eleştirmen Viktor Şklovski, ‘Savaş ve Barış’, ‘Anna Karenina’ gibi dev romanlara imza atan yazar Tolstoy’un hayatını anlatıyor. Onu tapılacak bir deha olarak değil; çelişkileri, yanılgıları, arayışları ve mücadeleleriyle canlı bir karakter olarak ele alıyor.