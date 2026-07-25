Sıcaklara en çok o yakışıyor

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Keten elbette yeni bir trend değil. Ancak bu sezon alıştığımız tatil gardırobundan çıkıp şehir stilinin de merkezine yerleşti. Bu yıl ketenler yalnızca, elbise ve gömleklerde değil; blazer ceketler, bermudalar, yelekler, pantolonlar ve uzun eteklerde de karşımıza çıkıyor. Üstelik renk skalası da epeyce genişledi. Klasik nötr tonlarının yanı sıra tereyağı sarısı, mavi, pembe, yeşil, çikolata kahvesi ve canlı kırmızı renkte olanlar da var.

Pijamaya benzemesin diye ne yapalım: Keten takım giymek güzel, fakat fazla bol gömlekle yine çok bol pantolon birleştiğinde görünüm kolayca pijama havasına kayabiliyor. Bunu engellemenin en kolay yolu oranlarla oynamak. Bol keten pantolonun üzerine vücudu saran bir üst, geniş gömleğin altına mini şort ya da dar kesimli bir etek giyebilirsiniz. Keten yelek ve yüksek belli pantolon ikilisiyse hem şehirde hem tatilde işe yarayan en iyi seçeneklerden biri.

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Neyle eşleştirelim: Keteni hasır çanta ve espadrille eşleştirmek zorunda değiliz. İnce parmak arası topuklular, sandaletler, büyük metalik takılar, deri çantalar ve hatta sneaker’larla güncel görünüm yaratmak mümkün. Ben özellikle biraz maskülen keten pantolonların romantik bluzlarla ya da dantel detaylı parçalarla yarattığı zıtlığı seviyorum. Hafif dekolteyle birleşmiş keten elbiseler de vazgeçilmezim. Özellikle uzun ve sırt dekolteli olanlar hem rahat hem de oldukça feminen.

Alırken nelere bakmalı: Her keten görünümlü parça gerçekten keten olmayabilir. Bu nedenle etiketi okumak önemli. Yüzde 100 keten daha doğal, ancak daha kolay kırışıyor. Keten-pamuk karışımları daha yumuşak, keten-viskon karışımlarıysa daha dökümlü olabiliyor. Polyester oranı yükseldikçe parça daha az kırışabilir ama ketenden beklediğimiz doğallığı kaybedebilir. Açık renklileri alırken gün ışığında kontrol etmekte fayda var. Özellikle kadın koleksiyonlarında hafif ve dökümlü ketenler tercih edildiği için iç gösterebiliyor. Astarını, kumaşın kalınlığını ve ceplerin dışarıdan belli olup olmadığını mutlaka inceleyin.

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Kırışması kusur mu: Keten giyip hiç kırışmamasını beklemek hayal. Kumaşın doğası böyle, hatta bana kalırsa ketene kırışıklık yakışıyor da. Yine de buruşuklukla özensizlik arasında ince bir çizgi var. Parçayı tamamen kusursuz ütülemek yerine hafif nemliyken buhar vermek daha doğal sonuç sağlıyor. Ama illa gün içinde biraz kırışacaktır.

Nasıl yıkanmalı: Öncelikle her zaman kıyafetin kendi etiketine bakın. Çünkü astar, düğme ya da farklı bir kumaş detayı bakım şeklini değiştirebilir. Genel olarak ketenleri 30 derecede, hassas programda ve ağartıcı içermeyen yumuşak deterjanla yıkamanın en güvenli yöntem olduğu söyleniyor. Yüksek devirde sıkmak kumaşı gereğinden fazla buruşturabiliyor. Ayrıca keteni açık havada, doğrudan güneş almayan bir yerde kurutmanın daha iyi olduğu konusunda da tavsiyeler var.

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HER TARZA UYGUN



Eğlenceli renkleri ve deseniyle hem şehirde hem de tatilde tarzınızı yükseltir.

Faithfull, 10.000 lira



Keten rahatlığından vazgeçmeden şık görünmek isteyenler için seçtik.

Fine People Community, 19.500 lira



Bu sezon erkek stillerinde somon tonları öne çıkıyor.

Mango, 1.200 lira



Topuklu terlik ve vücudu saran bir bohem bluzla tamamlayın.

Pull&Bear, 1.800 lira



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Kırmızı tonları keten parçalara çok yakışıyor.

Suud, 1.350 lira



Yazın en tehlikeli trendi: ‘Ölüm pantolonu’

Zara’nın ‘Flowy Wide Leg Pants’ (geniş paçalı dökümlü pantolon)modeli sebep olduğu kazalarla gündemde. Sosyal medyada ‘death pants’, yani ‘ölüm pantolonu’ adıyla anılan modelle yürürken düşen, dizlerini yaralayan, bileğini kıran kullanıcıların videoları viral oldu. Bir TikTok kullanıcısı pantolonu her giydiğinde düştüğünü, bir keresinde yolun ortasında yere kapaklandığını ve paçaları ayağına dolandığı için hemen kalkamadığını anlatıyor. Bir başkası pantolonun boyundan 12 santimetre kestirmesine rağmen merdiven çıkarken ve karşıdan karşıya geçerken hâlâ paçalarını tutmak zorunda kaldığını söylüyor.

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Peki, bir pantolon nasıl bu kadar tehlikeli olabilir? Buradaki sorun yalnızca paçaların uzunluğu değil tabii. Modelin fazlasıyla geniş kesimi, ayağın diğer paçanın içine girmesini kolaylaştırıyor. Hafif ve kaygan kumaş da yürüdükçe bacakların çevresine dolanıyor. Yani yanlış kumaş, yanlış uzunluk ve aşırı geniş kalıp bir araya geldiğinde sonuç bu.

Hikâyenin diğer ilginç tarafıysa bu videolara rağmen pantolonun gördüğü ilgi. Üstelik söz konusu olan doğal, nefes alan ya da yıllarca kullanılacak nitelikte bir kumaş değil; yüzde 100 polyester bir ürün.

Zara tarafından resmi bir açıklama yok; üstelik pantolon internet sitesinde hâlâ satışta. Bir yandan bilinçli alışverişten ve doğal kumaşlara yönelmekten bahsederken diğer yandan böyle bir ürünün büyük satış başarısına ulaşması hızlı moda alışkanlıklarımız hakkında çok şey söylüyor.