Sıcak tutsun ama şık da olsun

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Dış giyim için kış stilinin en önemli öğesi desek abartmış olmayız. Zira içimize ne giyersek giyelim, en nihayetinde sadece en dış katman görünüyor. Peki, sezonun trendleri arasında nasıl seçim yapacağız? İşte alışverişte işimizi kolaylaştıracak 7 dış giyim trendi...

Country tarzı: Bu tarz dış giyim parçalarını ele geçirdi. Stili yansıtan klasikleşmiş Barbour model montların benzerlerini her markada görüyoruz. Ekose deseni de bu tarza gönderme yapıyor.

Yapay kürkler: Yüksek modanın gerçek kürkten uzaklaşması çok sevindirici. Gucci, Louis Vuitton,

Givenchy ve Tom Ford gibi markalar bu trende öncülük etti. Yalnızca kadın değil, erkek koleksiyonla-

rında da yapay kürk kullanılıyor.

Hayvan desenleri: Hayvan desenleri kış sezonunun en dikkat çeken trendleri arasında. Birincilik ise leopar deseninde. Geçici bir trend gibi görünse de leopar moda dünyasında hiçbir zaman eskimiyor ve mutlaka geri dönüyor.

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Klasik kesimler: Minimalizmi sevenlerin ve zamansız bir palto modeli arayanların favorisi klasik kesimler. Bu sezon birçok klasik kesimli palto bulmak mümkün.

Kapitone montlar: Sportif dış giyim modelleri arasında kapitone modeller öne çıkıyor. İnceden kalına birçok farklı modeli mevcut. Bu sezon yakalı olanları da var.

Deri parçalar da öne çıkıyor.

Deri montlar: 90’ların trençkot modelleri geri döndü. Bir de bu sezon bolca deri bomber mont görüyoruz. Deri montlarda siyah ve kahverengi tonları popüler.

Kendinden atkılı: Toteme’in ikonik atkılı ceketi tüm dünyada yankı uyandıralı birkaç yıl oldu ve bu tasarımın 2024 kış sezonunda popülaritesi zirveye ulaştı. Kendinden atkılı tasarımlar rahat, İskandinav bir hava yaratırken, şıklığı da garanti ediyor.

HER TARZA UYGUN



Klasik, country tarzı bir kaban.

Vakkorama’larda…

Barbour, 9.495 lira

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Klasik, country tarzı bir kaban.

Vakkorama’larda…

Barbour, 9.495 lira

Kapitone montlar sportif ve zamansız bir şıklık katıyor.

İpekyol, 11.000 lira

Deri montları bomber tarzda görüyoruz.

Pull&Bear, 1.890 lira

Klasik kesimler hep vazgeçilmez.

W Collection, 10.990 lira

Leopar desenler her yeri ele geçirdi.

Yargıcı, 3.899,94 lira