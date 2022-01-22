‘Sıcak’ bir kış köşesi

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1- DAĞ ATMOSFERİ

Chalet Restoran-İstanbul

Swissotel The Bosphorus’un bahçesindeki Chalet Restoran’ın sımsıcak bir atmosferi var. Sizi İsviçre’deymişsiniz gibi hissettiren restoran Ebru Erke’nin de favorisi: “Bir numaram dağ atmosferiyle kesinlikle Chalet Restoran” diyor.(0543) 326 81 11

2- KAÇIŞ NOKTASI

Casa Lavanda-Şile/İstanbul

Alakart ve tadım menülerinde rafine Akdeniz mutfağı, dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerel tatlar eşliğinde yeniden yorumlanıyor. Otelin fonda klasik müziğin çaldığı şömineli restoranı tam bir kaçış noktası. Saffet Emre Tonguç öneriyor. (0216) 736 56 41

3- BOĞAZ MANZARALI

Gazebo-İstanbul





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Yeniköy’deki Gazebo eşsiz Boğaz manzarasıyla misafirlerini büyülüyor. Dilerseniz size ayrılan odalarında özel günlerinizi kutlayabilirsiniz. Özlem Güsar “Sabah kahvaltısında hem deniz hem romantik bir şömine keyfi için birebir” diyor. (0552) 669 84 87

4- SAMİMİ ORTAM

Apartıman Yeniköy-İstanbul





Apartıman Yeniköy, sıcak, samimi ortamıyla ve lezzetli yemekleriyle misafirlerini ağırlıyor. Şöminesinin başında ister kokteyllerinizi için, ister kahvenizi yudumlayın. Çağdaş Ertuna tercih ediyor. (0212) 223 44 77

5- ŞARAP TADIMI DA VAR

Gourmet Caeli Fine Dining Restaurant-Çanakkale





Menüsü usta şeflerce hazırlanıyor. Gülay Barbaros Altan “Eceabat’taki otelde konaklamayanlar da bu gurme deneyimi yaşasın diye rezervasyonla konuk kabul ediyorlar. Şömine önünde nefis yemekler yiyip şarap tadımı yapabiliyorsunuz” diyor. (0286) 854 83 36

6- ZARİF DETAYLAR...

Seki Restoran-Kapadokya/Nevşehir





Argos in Cappadocia oteldeki Seki’yi Melih Uslu anlatıyor: “Şömine başı masaları çok keyif verici. Mekân, bulunduğu yerin çok katmanlı teraslarının doğal oluşumu gibi, yerel lezzetleri zarif detaylar ve mistik atmosferle harmanlıyor.” (0384) 219 31 30

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7- DOĞAYA KARIŞIN

Grandma’s Wonderland-Silivri/İstanbul





Her mevsim değişen menüsüne bayılacaksınız. Burcu Gürtürk Kadak “Şömineli restoranında kahvaltı, brunch ve alakart servisi yapılıyor. Şehrin karmaşasından uzaklaşmak, nefes almak ve doğaya karışmak için güzel bir alternatif” diyor. (0542) 253 50 80

8- EVİMİZ GİBİ...

Pop’s Balat-İstanbul





Balat’taki Pop’s sizi evinizdeymişsiniz gibi hissettirecek. Şöminesinin başında ister kahve için, ister kitap okuyun, ister yemek yiyin. Savaş Özbey öneriyor. (0535) 445 45 16

9- LEZZETLİ YEMEKLER EŞLİĞİNDE...

Backyard Bebeköy-İstanbul





Tarihi Fransız Yetimhanesi’nin bahçesinde hizmet veren Backyard lezzetli yemekleriyle misafirlerini ağırlıyor. Salih Seçkin Sevinç, mekân için “Şehrin ortasında ama şehirden çok uzakta gibi bir atmosferi var” diyor. (0532) 131 74 04

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10- NEFİS MEZELER

Karina Alaçatı/İzmir





Karina yıl boyunca açık. Burcu Gürtürk Kadak’ın favorilerinden: “Şömineli sevimli bir iç mekâna ve Alaçatı’nın ruhuna uygun dekorasyona sahip olan Karina’da parmaklarınızı yiyeceğiniz nefis mezeler ve deniz ürünleri servis ediliyor.” (0232) 716 91 55