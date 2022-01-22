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‘Sıcak’ bir kış köşesi

#Şömine#Mekan#Kış
‘Sıcak’ bir kış köşesi

Şömineler bulundukları mekânı sadece ısıtmakla kalmıyor, ortama romantik bir hava da katıyor. Odunların çıtırtıları eşliğinde kahve içip sohbet etmeyi, yemek yemeyi seven çok. Uzman jürimize en güzel 10 şömineli mekânı sorduk.

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1- DAĞ ATMOSFERİ
Chalet Restoran-İstanbul

Swissotel The Bosphorus’un bahçesindeki Chalet Restoran’ın sımsıcak bir atmosferi var. Sizi İsviçre’deymişsiniz gibi hissettiren restoran Ebru Erke’nin de favorisi: “Bir numaram dağ atmosferiyle kesinlikle Chalet Restoran” diyor.(0543) 326 81 11

2- KAÇIŞ NOKTASI
Casa Lavanda-Şile/İstanbul

Alakart ve tadım menülerinde rafine Akdeniz mutfağı, dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerel tatlar eşliğinde yeniden yorumlanıyor. Otelin fonda klasik müziğin çaldığı şömineli restoranı tam bir kaçış noktası. Saffet Emre Tonguç öneriyor. (0216) 736 56 41

3- BOĞAZ MANZARALI
Gazebo-İstanbul

‘Sıcak’ bir kış köşesi

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Yeniköy’deki Gazebo eşsiz Boğaz manzarasıyla misafirlerini büyülüyor. Dilerseniz size ayrılan odalarında özel günlerinizi kutlayabilirsiniz. Özlem Güsar “Sabah kahvaltısında hem deniz hem romantik bir şömine keyfi için birebir” diyor. (0552) 669 84 87

4- SAMİMİ ORTAM
Apartıman Yeniköy-İstanbul

‘Sıcak’ bir kış köşesi

Apartıman Yeniköy, sıcak, samimi ortamıyla ve lezzetli yemekleriyle misafirlerini ağırlıyor. Şöminesinin başında ister kokteyllerinizi için, ister kahvenizi yudumlayın. Çağdaş Ertuna tercih ediyor. (0212) 223 44 77

5- ŞARAP TADIMI DA VAR
Gourmet Caeli Fine Dining Restaurant-Çanakkale

‘Sıcak’ bir kış köşesi

Menüsü usta şeflerce hazırlanıyor. Gülay Barbaros Altan “Eceabat’taki otelde konaklamayanlar da bu gurme deneyimi yaşasın diye rezervasyonla konuk kabul ediyorlar. Şömine önünde nefis yemekler yiyip şarap tadımı yapabiliyorsunuz” diyor. (0286) 854 83 36

6- ZARİF DETAYLAR...
Seki Restoran-Kapadokya/Nevşehir

‘Sıcak’ bir kış köşesi

Argos in Cappadocia oteldeki Seki’yi Melih Uslu anlatıyor: “Şömine başı masaları çok keyif verici. Mekân, bulunduğu yerin çok katmanlı teraslarının doğal oluşumu gibi, yerel lezzetleri zarif detaylar ve mistik atmosferle harmanlıyor.” (0384) 219 31 30

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7- DOĞAYA KARIŞIN
Grandma’s Wonderland-Silivri/İstanbul

‘Sıcak’ bir kış köşesi

Her mevsim değişen menüsüne bayılacaksınız. Burcu Gürtürk Kadak “Şömineli restoranında kahvaltı, brunch ve alakart servisi yapılıyor. Şehrin karmaşasından uzaklaşmak, nefes almak ve doğaya karışmak için güzel bir alternatif” diyor. (0542) 253 50 80

8- EVİMİZ GİBİ...
Pop’s Balat-İstanbul

‘Sıcak’ bir kış köşesi

Balat’taki Pop’s sizi evinizdeymişsiniz gibi hissettirecek. Şöminesinin başında ister kahve için, ister kitap okuyun, ister yemek yiyin. Savaş Özbey öneriyor. (0535) 445 45 16

9- LEZZETLİ YEMEKLER EŞLİĞİNDE...
Backyard Bebeköy-İstanbul

‘Sıcak’ bir kış köşesi

Tarihi Fransız Yetimhanesi’nin bahçesinde hizmet veren Backyard lezzetli yemekleriyle misafirlerini ağırlıyor. Salih Seçkin Sevinç, mekân için  “Şehrin ortasında ama şehirden çok uzakta gibi bir atmosferi var” diyor. (0532) 131 74 04

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10- NEFİS MEZELER
Karina Alaçatı/İzmir

‘Sıcak’ bir kış köşesi

Karina yıl boyunca açık. Burcu Gürtürk Kadak’ın favorilerinden: “Şömineli sevimli bir iç mekâna ve Alaçatı’nın ruhuna uygun dekorasyona sahip olan Karina’da parmaklarınızı yiyeceğiniz nefis mezeler ve deniz ürünleri servis ediliyor.” (0232) 716 91 55

 

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#Şömine#Mekan#Kış

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