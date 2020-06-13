Sıcak basmasın içiniz ferahlasın

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR LİMONATA



TRC American Dinner’ın sahibi, şef Ali Dövenc

NE LAZIM?

6 kalın kabuklu limon

250 gr şeker

1 litre soğuk su

Acı baharat karışımı için

1 tatlı kaşığı kurutulmuş ve dövülmüş acı Balıkesir biberi

1 tatlı kaşığı yağlı Maraş pulbiber

1 tatlı kaşığı Gaziantep ipek kırmızı pulbiber

1 tatlı kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı toz haline getirilmiş hibiskus

1 fiske tuz

1 tatlı kaşığı şeker

NASIL YAPARIM?

◊ Limon kabuklarını beyazlarını almamaya dikkat ederek rendeleyin. Rendelenen kabukları şekerle iyice ovup hamur kıvamına getirin. Limonların bir kısmının suyunu ovduğunuz şekerli kabukların üzerine sıkın. Üstü kapalı 3-4 saat bekletin. Soğuk suyla istenilen ölçüde sulandırıp içime hazır hale getirin.

◊ Servis için: Hazırladığınız baharat karışımını bir kâseye koyun. Bardağın ağzını limonatayla ıslatıp kenarlarını karışıma yapışacak şekilde bastırıp çevirin. Limonatayı bardağın kenarlarına gelmeyecek şekilde doldurun. En son üzerine bir fiske daha baharat karışımı ekleyin. İsterseniz kurutulmuş, kavrulmuş acı Arnavut biberiyle süsleyip servis edebilirsiniz.

AYRANIN ACI HALİ



Muutto İstanbul’un sahibi, şef Umut Karakuş



ÖĞÜNLERE FERAHLIK

Acı ayran, yaz aylarındaki öğünlerinize ferahlık katacak.

NE LAZIM?

2 adet Şanlıurfa baş biber

100 ml soda

1/2 adet limon suyu

500 gr yoğurt

1 yemek kaşığı tuzlu keçi yoğurdu

NASIL YAPARIM?

Biberleri önce ızgaralayın. Ardından soda, limon suyu, yoğurt ve tuzlu keçi yoğurduyla birlikte robotta çekin. Sonra karışımı tülbent veya ince elekten süzün. Yaklaşık iki saat, 4 dereceye ayarlı dolapta soğuttuktan sonra servis edin.

FARKLI AROMALARDA ÜÇ SOĞUK ÇAY TARİFİ

Şef Refika Birgül

LİMONLU



NE LAZIM?

1 su bardağı çay

3 çorba kaşığı esmer şeker

1 su bardağı su

1 limonun kabuğu

Yarım limonun suyu

2 dal nane

2 avuç buz

NASIL YAPARIM?

Sürahiye daha önce demlediğiniz; bir büyük su bardağı, yaklaşık 250 ml ılık çay koyun. İçine üç çorba kaşığı esmer şekeri ekleyip karıştırın. Üzerine yine bir o kadar soğuk su ilave edin. Bir limonun kabuğunu içine rendeleyin. Yarısının suyunu sıkın. Aynı limonun diğer yarısını da dilimleyip içine atın. İki avuç dolusu buzu ekleyin. Son olarak, varsa 2 dal naneyi de ilave edince nefis limonlu buzlu çayınız hazır.

ŞEFTALİLİ



NE LAZIM?

2 şeftali

1/2 su bardağı çay

1 büyük su bardağı su

1/2 su bardağı şeker

NASIL YAPARIM?

Küçük bir tencereye iki tane şeftaliyi dilimleyerek koyun. Üzerine 250 ml su ekleyin ve şeftaliler iyice yumuşayıp suya rengini verene kadar kaynatın. Bu suyu sıcakken süzüp içine aynı bardağın yarısı kadar şeker ve çay ekleyin, karıştırın. Pişen şeftalilerin kabuğunu soyarak robottan geçirip püre olana kadar çekin. Bir bardağın çeyreği kadar suyu bu püreye ekleyin. Sürahinin kalanını buzla doldurun. Buzlu çayınız hazır.

KAVUNLUw



NE LAZIM?

2 kavunun çekirdekleri

1 litre su

2 su bardağı şeker

1 büyük su bardağı çay

1 dilim kavun

NASIL YAPARIM?

Çekirdekleri kurutun ve un gibi değil ama iri parçalar da kalacak şekilde robotta çekin. Bu malzemeyi tencereye koyup üzerine 1 litre su koyun. 10-12 dakika kaynatın. Beşinci dakikasında içine iki bardak şeker koyun. Bir tülbentle karışımı süzün. İçinden bir büyük su bardağı kadar alıp sürahiye koyun. Üzerine yine aynı bardakla çay ekleyin. Bir dilim kavunun içini pürüzsüz olana dek robottan çekin ve buzlu çaya ilave edin.

TAZE KEKİK KOKUSUNU İÇİNİZE ÇEKİNw

Şefin özel kokteyli Fella

Şef Sinan Büdeyri

NE LAZIM?

1/3 bağ kuzukulağı

1 bardak limon suyu

1/2 bardak şeker

1 bardak su

Taze kekik

1 adet misket limonu

1 bardak sade kombuça

NASIL YAPARIM?

Bir tencerede şeker ve suyu kaynatın, soğuması için dolaba koyun. Kuzukulaklarını iyice yıkadıktan sonra soğuttuğunuz şerbeti de ekleyerek robotta çekin ve tel süzgeç yardımıyla süzün. Karıştırmak için bir kavanoz ya da shaker kullanabilirsiniz. Kavanozun yarısına kadar buz doldurun. İçerisine limon suyunun yarısını ve karışımı; taze kekik ve kombuçayı da ekleyerek iyice çalkalayın. Geniş bir bardağa doldurup üstünü misket limonu dilimleri ve taze kekikle süsleyebilirsiniz.

BUZ GİBİ... Kavunlu naneli frozen

Mathilda’s Cocktail Bar & Kitchen’ın ortağı Vedat Akarın

NE LAZIM?

Çekirdekleri ve kabuğu ayrılmış Kırkağaç kavunundan 150 gr

3-5 yaprak nane

Yarım limonun suyu

NASIL YAPARIM?

Önce kavunları küp küp doğrayıp 1 saat kadar dondurucuda bekletin. Ardından limon suyu, nane ve kavunları robotta iyice çekin. İçeceğiniz hazır! Buzlukta beklettiğiniz bir bardakla servis ederseniz uzun süre soğuk kalır.