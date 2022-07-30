Sıcağın etkisi, müziğin ritmi artıyor

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ATÖLYE

Mutfak Sanatları Akademisi’nde (MSA) bugün peynirin en tatlı hali cheesecake’in yapımı öğretiliyor. Uzmanlar cheeesecake’te doğru kıvam ve doğru lezzet için gerekli tüm püf noktalarını katılımcılarla paylaşacak. Yaptığımız cheesecake’leri eve götürebileceğiz. Saat 10.00’daki atölyenin ücreti 700 lira.

FESTİVAL

* +1 Sunar: Rock Off Festival bugün Parkorman’da gerçekleşecek. Alman thrash metal devi Kreator, progresif metalin Norveçli temsilcisi Leprous, Türkiye’de ilk kez konser verecek olan The Halo Effect ve Belçikalı Thurisaz festivaldeki yabancı isimler. Yerli gruplar arasındaysa Moribund Oblivion ve Yaşru var. Bilet fiyatı 440 lira. Sahne önü 660 lira.

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* Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapılan İstanbul Festivali devam ediyor. Bu akşam İlyas Yalçıntaş ve Mehmet Erdem konseri var. Kapı açılış 16.00. Alana giriş bilet fiyatı 50 lira. Sahne önü tek kişi 150, aile 130 lira.

* 13. Uluslararası Opera Festivali kapsamında bu akşam 21.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda Mozart’ın ‘Saraydan Kız Kaçırma’ adlı eserini izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 50-150 lira.

SERGİ

* Dirimart’taki Park Chul/Jeong Hyun-Sook sergisi devam ediyor. Park Chul, sergideki eserlerinde Kore kâğıt sanatı ‘hanji’yle doğal boyalar kullanarak hasıra benzeyen yüzeyler elde etmiş. Jeong Hyun-Sook’un işlerinin esin kaynağıysa ışık. Koreli sanatçıların sergisi 7 Ağustos’a kadar ziyarete açık.

KONSER

* Palmiyeler, bu akşam Burgazada’daki Cennet Bahçesi’nde konser verecek. Gruptan önce Hav Hav! ve Padme sahnede olacak. Kapı açılış 19.00. Bilet fiyatı 150 lira.

* Elektronik müziğin sevilen ismi Acid Pauli, bu akşam Bodrum Yalıkavak’taki XUMA Village’ta performans sergileyecek. Kapı açılışı 17.00, bilet fiyatı 650 lira. Plajdan da yararlanmak isteyenler 1.100 lira ödeyecek. Sahne arkası biletiyse 1.750 lira.

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* Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara, Mavi Salon’da yarın Emre Eryılmaz (tar) ve Orkun Zafer Özgelen (piyano) Kafkasya ve Anadolu coğrafyasının az bilinen eserlerini yorumlayarak sahneye taşıyacak. Konserin başlama saati 12.30. Bilet fiyatı 30 ve 45 lira.

* Arif Sağ, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan ve Tolga Sağ deyişlerimizi ve türkülerimizi sahneye taşıyor. ‘Ustaların İzinden’ konserlerinin ilki

2 Ağustos Salı günü Altınoluk Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. 21.00’deki konserin bilet fiyatı 101-202 lira.

* Birçok farklı türde eseri orkestra eşliğinde üç sesli yorumlayan Dolce Vocal Jazz Trio’nun ‘Jazz Expose’ konserini kaçırmayın. Ankara Cermodern’deki konser 3 Ağustos Çarşamba günü 20.30’da. Bilet fiyatı 100 lira.

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* Öykü Gürman, 4 Ağustos Perşembe akşamı Turkcell Vadi’de konser verecek. Konserde Karadeniz müziğinin sevilen şarkılarını ve hit parçalarını seslendirecek. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 135-350 lira.