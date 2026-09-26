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Sezonun yeni çizgisi belli zebra yükselişte

Güncelleme Tarihi:

#Neslişah Aygören#Moda#Stil
Sezonun yeni çizgisi belli zebra yükselişte
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 07:00

Hayvan deseni deyince birçoğumuzun aklına leopar geliyor. Ama bu sezon tahtını başka bir hayvanla paylaşmak zorunda. Geçen yıl yükselmeye başlayan zebra deseni podyumlara geri döndü, hem de şimdi çok daha güçlü bir şekilde.

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Son dönemde Instagram veya TikTok’ta gezindiyseniz siz de fark etmişsinizdir: Stil ikonlarının üzerinde zebra desenli midi etekler ve pantolonlar var. Aslında zebra deseninin yükselişi bir gecede olmadı. Geçen sene Balmain ve Roberto Cavalli koleksiyonlarında görünmeye başlamıştı. Khaite, Fendi ve Isabel Marant markalarıyla yıl içinde güç kazandı. Artık kıyafetlerde ve aksesuarlarda bolca karşımıza çıkıyor.

Neden bu kadar sevildi?

Zebra deseni hem modern hem stil sahibi duruyor. Siyah-beyaz çizgiler güçlü kontrast yaratıyor ama desen sade görünebiliyor. Leoparın bohem, seksi, maksimalist tarafına karşı zebra daha şehirli havaya sahip. Minimalist gardıroba da maksimalist stile de uyuyor.

Tamamen siyah giysilerin üzerine zebra desenli bir çanta ekleyebilirsiniz. Beyaz tişört ve jean’in altına zebra babet giyebilirsiniz. Veya zebra desenli eteği canlı renkli bir üstle tamamlayabilirsiniz. Turkuvaz, kobalt mavisi ve kırmızı siyah-beyaz zebrayla iyi görünüyor. Kışa doğru zebranın farklı versiyonlarını da göreceğimizi düşünüyorum. Klasik siyah-beyazın yanında kahverengi, bej, krem tonlu zebra desenleri özellikle kazak, ceket, ayakkabı ve çantalarda öne çıkabilir.

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Bu desenin iyi örneklerinden bazıları aksesuarlarda. Zebra desenli ince kemer, çanta, babet, bot sade kombini güçlendirebilir.

Midi etek de iyi seçeneklerden. Üzerine düz siyah ya da beyaz bir tişörtle daha minimal; turkuvaz, kırmızı veya kobalt bluzla daha stil sahibi görünüm elde edebilirsiniz.

Leoparı da gardıroptan kaldırmayın; zaten hiçbir yere gitmiyor. Ama hayvan desenlerine yeni bir parça eklemek istiyorsanız gözünüzü zebradan ayırmayın.

HER TARZA UYGUN

Sezonun yeni çizgisi belli zebra yükselişte

Jean ve beyaz tişört görünümünü bile yükseltir.

Adidas, 5.500 lira

Sezonun yeni çizgisi belli zebra yükselişte

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Kırmızı bir kazakla ve siyah, sivri burunlu botla tamamlayın.

Mango, 3.000 lira

Sezonun yeni çizgisi belli zebra yükselişte

Zebrayı daha minimal haliyle kullanmak isteyenler için.

Parfois, 3.500 lira

Sezonun yeni çizgisi belli zebra yükselişte

Sosyal medyada her yerde gördüğümüz o viral etek.

Pull&Bear, 1.800 lira

Sezonun yeni çizgisi belli zebra yükselişte

Zebra deseni şık elbiselere yakışıyor.

H&M,
4.300 lira

Sezonun yeni çizgisi belli zebra yükselişte

‘Stil çok bir şey söylemeden de çok şey anlatabilir’

Ray-Ban’in Türkiye’deki ilk marka elçisi oyuncu Boran Kuzum oldu. Uzun zamandır günlük stilinde de markanın gözlüklerini kullanan Kuzum, işbirliğinin siyah-beyaz kampanya görsellerinde karşımıza çıkıyor. Özellikle klasik Wayfarer modeliyle Boran’ın zahmetsiz, biraz cool, biraz da zamansız stili çok iyi eşleşmiş. Kuzum’un da açıklamasında dediği gibi: “Stil insan hakkında çok bir şey söylemeden de çok şey anlatabilir.”

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#Neslişah Aygören#Moda#Stil

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