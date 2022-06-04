Sezonun popüler güneş gözlükleri

Güneş gözlüğü yazın yanımızdan ayırmadığımız en önemli aksesuar haline geliyor. Ama ‘doğrusunu’ seçmek çok önemli, bu konuda nelere dikkat etmeliyiz? İlk olarak camının ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu olması gerek. Bazı uzmanlar, UV filtresiz bir güneş gözlüğü takmanın göze zararlı bile olabileceğini söylüyor. Öte yandan bilinenin aksine camın rengi koruyuculuğunu etkilemiyor; yani camı açık renk olanlardan uzak durmamıza gerek yok.
Son olarak güneş gözlüğünüzü uzun yıllar kullanmak için kendi stilinize en uygun olanı tercih etmelisiniz.
70’li yıllar: Çiçek çocuklardan ilhamla tasarlanan devasa, dikdörtgen formdaki gözlükler çok seviliyor. Birçok yüz tipine ve tarza uyum sağlayabilen 70’ler ilhamlı gözlüklerin,kemik ve bej tonlarında olanları benim kişisel favorilerim arasında.
Atletik fütüristik: Bu gözlükler, kayak stillerini anımsatan tarzıyla sportif olsa da metaverse’ün sanal ve yenilikçi dünyasına da gönderme yapıyor. Genellikle gümüş renkli camları ve fütüristik tasarımları bu tavrı destekliyor. Balenciaga ve Fendi gözlüklerini bu kategoride öncü olarak gösterebiliriz.
Modern kedi gözü: Artık bir klasik haline gelen kedi gözü tasarımlı güneş gözlükleri, bu sezon genişleyen cam boyutları ve daha keskin çerçeveleriyle modern bir tarza bürünüyor. Dior’dan Lanvin’e, Stella McCartney’den Tory Burch’e kadar modanın sevilen markalarının koleksiyonlarında bu modellere sıkça rastlıyoruz.
İddialı çerçeveler:
Neredeyse camından daha kalın şekilde tasarlanmış çerçevelere sahip gözlükler bu sezon modaseverlerin radarına girdi. Özellikle pastel renklerde, beyaz, turuncu, mavi ve yeşilin en iddialı tonlarındaki bu iddialı çerçeveler, altıgen, dikdörtgen ya da kedi gözü şeklinde tasarlanmış halde karşımıza çıkıyor.
Klasik seçimler:
Siyah ya da kahve tonlarında, klasik, dikdörtgen ya da oval çerçeveli gözlükler her zaman olduğu gibi bu sezon da
popülerliğinden bir şey kaybetmiyor.
“Gözlüğümün modası hiçbir zaman geçmesin” diyenlerdenseniz klasikler tam size göre.