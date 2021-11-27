Sezonun popüler botları arasından favorinizi seçin

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Bu yılın bot trendleri arasında, üç farklı model öne çıkıyor. İddialı duruşuyla kovboy botları, kalın tabanları ve maskülen tavrıyla chunky botlar, bir de klasik ve zarif sivri burunlu olanlar...

ASİ KOVBOY BOTLARI:

İlhamını kovboyların giydiği botlardan alan, kalkık burunlu, kısa, kalın topuklu ve geniş boğazlı ayakkabılar, moda sahnelerinde uzun süredir var. Ancak bu yıl popülaritelerini arttırmaya kararlılar. Denim pantolonlarla çok yakışıyorlar, mini etek ve elbiselerle görünümün cazibe seviyesini yükseltiyorlar. Süet olanları öne çıkan bu bot modelinin, desenli ve iddialı renklerdeki versiyonları da mevcut.

BİRAZ KABA, BİRAZ MASKÜLEN CHUNKY BOTLAR:

Kaba duruşları her zevke hitap etmiyor. Ama inanın gördükçe ve denedikçe gözünüz alışıyor. Kimi zaman bağcıklı asker postalı gibi, kimi zaman da fermuarlı ya da dümdüz halde karşımıza çıkan ve moda dilinde ‘chunky’ olarak adlandırılan bu bot modelinin değişmez özelliğiyse kalın, tırtıklı tabanı ve elbette kaba burnu... Çiçekli parçalar ya da fırfır, volan gibi feminen detaylarla birlikte kullanarak ters köşe ve beklenmedik bir stil yaratabilirsiniz.

KLASİK SİVRİ BURUNLAR:

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Moda sahnelerinin en klasik bot modellerinden biri. Bilekte ya da bileğin biraz üzerinde kalan, ayağı zarifçe sarmalayan, ince topuklu ve sivri burunlu botlar, bu sezon yeniden atakta. Balmain ve Balenciaga gibi yüksek moda markalarının 2021 Sonbahar/Kış podyumlarında gördüğümüz bu klasik bot modeli, farklı bütçelere göre birçok markada da karşımıza çıkıyor.

ONLARIN FAVORİSİ:

Bu hafta moda dünyasında stilleriyle dikkat çeken üç farklı isim köşeme konuk oldu ve sezondan favori bot modellerini seçti.

İşte onların favorileri şöyle:

Elif Taşel, tasarımcı ve stilist: Favori botlarım maskülen tarzın anahtar parçalarından biri olan kovboy botlar. Çünkü olabınızda geniş bir oyun alanı yaratıyorlar.

Beril Türkmen, moda editörü: Küçük yaşlardan bu yana kalın tabanlı chunky botları tercih ettim. Bu sezon Loewe’nin iki renkli, kalın tabanlı, mokasenden esinlenerek tasarlanan Wedge loafer botları favorim.

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Tuğba Ansen, kreatif direktör: Klasik sivri burun ilk tercihim. Feminenlik algısıyla bakışları kendine çevirdiği ve 2022’nin en gözde botlarından olacağı için...

HER TARZA UYGUN

KOVBOY BOTLARI





Bol denim pantolonlar ve kazaklarla eşleştirerek stil sahibi bir görünüm yaratın. Derimod, 979 lira





Mini elbiseler ve uzun paltolarla çok yakışacak. Mudo, 599.99 lira

CHUNKY BOTLAR





Chunky botun farklı renkteki tabanı hoş bir kontrast oluşturmuş. H&M, 349 lira

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Açık renkte ve önde fermuar detaylı olan modeller de öne çıkıyor. İlvi, 1299 lira





Bağcıklı chunky botlar, hem elbiseler hem de denimlerle çok yakışıyor. Zara, 399.95 lira

SİVRİ BURUNLAR





Mom pantolon, siyah blazer ve crop bluzunuzla akşam davetlerine hazırsınız. Elle Shoes, 384.93 lira





Zebra deseni bu klasik parçaya popüler bir dokunuş katmış. Mango, 549.99 lira

KISA KISA

MODA DÜNYASINDA YETENEKLİ VE GENÇ İSİMLER

Moda dünyasına yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen Koza Moda Tasarımcıları Yarışması’nın bu yıl 29’uncusu düzenlendi. Özgür Masur, Özlem Kaya, Mehtap Elaidi, Şansım Adalı gibi başarılı moda tasarımcılarının jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın birincisi ‘Hackin The Socialism’ isimli koleksiyonuyla Asena Saban oldu. Başarılı rakiplerini geride bırakarak birinci olan 24 yaşındaki Asena Saban’a merak ettiklerimi sordum. Mimar Sinan, Tekstil ve Moda Tasarımı mezunu olan tasarımcı, şu anda Gamze Saraçoğlu Design Studio’da tasarım asistanlığı yapıyor. Üniversiteye girdiği ilk yıldan bu yana yarışmaya katılmayı heyecanla beklediğini söyleyen Asena, bu sene yeterli olgunluğa eriştiğini hissederek katılmaya karar vermiş. İlhamıysa oldukça enteresan. Berlin Duvarı’nın yarattığı atmosferde, Doğu ve Batı Almanya arasındaki derin zıtlık fikrinden yola çıkarak, punk kültürünün sosyalizmi ‘hack’lediği alternatif bir kurgu inşa etmiş. Hedefinin kazandığı yurtdışı eğitimini değerlendirmek olduğunu söyleyen tasarımcıyı tebrik ediyorum.