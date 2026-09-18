Sezonun bohem ruhu biraz ‘folklorik’

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Aslında bildiğimiz romantik bohem kodlar hâlâ yerli yerinde. Püsküller, danteller, işlemeler, kemerler, hacimli bluzlar yine bolca var. Dantel özellikle sezonun en güçlü detaylarından biri; yalnızca elbiselerde değil, etek uçlarında, bluzlarda, aksesuarlarda karşımıza çıkıyor.

Ama bence bu sezonu farklılaştıran şey, bütün bunların biraz daha ‘folklorik’ öğeler taşıması. Son zamanlarda sık sık paçasından dantel çıkan bol, neredeyse şalvarı andıran pantolonlar, işlemeli veya bağcıklı bluzlar, tığ işi parçalar, örgü bone tarzı kepler ve başlıklar görüyoruz. Büyük tokalı kemerleri, uzun etekleri, ekoseleri ve çiçek desenlerini de

eklediğinizde ortaya yalnızca 70’lerden değil, geleneksel kıyafetlerden de beslenen yeni bir bohem görüntü çıkıyor.

Chloé’nin kızı köyden indi

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Bu dönüşümün belki de en net örneği Chloé’nin Sonbahar/Kış 2026 koleksiyonu. Kreatif direktör Chemena Kamali zaten birkaç sezondur Chloé’nin o özgür, romantik ve 70’ler ruhlu kadınını yeniden moda dünyasının merkezine taşıyor. Fakat bu koleksiyonda başlangıç noktası 70’ler değil, biraz daha halk kostümleri tadında olmuş. Kamali ise eski fotoğraflardaki dantelli bonelerden ve geleneksel kıyafetlerden yola çıkmış. Koleksiyonda Viktoryen bluzlar, kat kat etekler, ekoseler, minik çiçek desenleri ve el örgüsü kazaklar bir araya geliyor. Ön kısmı ayağı tamamen örten, topuk kısmını açıkta bırakan clog’lar, kovboy botlar ve hacimli formlar da bu dünyayı tamamlıyor. Zimmerman ve Etro’nun da renkleri, desenleri ve pançoyu andıran dev tasarımları bu tarza hizmet ediyor.

Örgü boneler geri döndü

Bu folklorik etkinin en tatlı detaylarından biri de başlıklar. Birkaç sezondur balaklava ve bonelerle başlayan baş aksesuarı merakı, tığ örgü keplerle devam ediyor. Özellikle Kopenhag sokak stilinde sıkça görmüştük. Bence tam da burada bohem stilin yeni haliyle eski ‘festival kızı’ görüntüsü birbirinden ayrılıyor. Eskiden bohem denince aklımıza uzun uçuşan elbise, kovboy botu, bolca takı ve belki bir süet çanta gelirdi. Şimdi bunların arasına örgü, dantel, el işi, şalvar, geleneksel silüetler giriyor. Bu da stile kendine özgü bir karakter katıyor.Tabii ki sezonun popüler bohem tarzını, klasik bohem kodlarıyla harmanlayarak ya da basic yani ‘temel’ parçalarla eşleştirerek...

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Dantelli, romantik bir bluzu düz bir jean’le, paçası dantel detaylı bol bir pantolonu klasik bir tişört ve deri ceketle, örgü bir boneyi maskülen bir blazer’la kullanabilirsiniz... Ya da büyük tokalı veya vintage görünen bir kemeri minimal bir elbisenin üstünde kullanmak yeterli. Püsküllü çantalarsa yazdan sonbahara geçerken boho havasını gardıroba eklemenin en kolay yollarından biri.

Henüz kalın kazaklara ve ağır paltolara geçmediğimiz şu günlerde; ince dantelleri, dökümlü bluzları, bol pantolonları ve örgü aksesuarları katmanlamak çok daha kolay.

Performans ve moda bir arada

Aktif giyimin yükselişi ve gündelik hayatımıza girişi yeni bir haber değil. Taytlar, biker şortlar, teknik kumaşlar, sneaker’lar derken spor giyim artık başlı başına bir moda kategorisine dönüştü. Yeni açılan ve 40’tan fazla marka seçkisiyle spor, stil ve kültürü aynı çatı altında buluşturan High5 da Türkiye için bu anlamda yeni bir değer.

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High5’ın en yeni haberlerinden biriyse Fabletics’in Türkiye’ye gelişi. 2013’te Los Angeles’ta kurulan marka; yoga, pilates, koşu, tenis ve günlük hareket için tasarlanan koleksiyonlarıyla performans ve modayı bir araya getiriyor. Khloé Kardashian ve Kevin Hart (komedyen) gibi isimlerle yaptığı işbirliklerinden tanıyabileceğiniz Fabletics, Türkiye’de ilk kez High5 ile buluşuyor. Özellikle spor giyime meraklı ve ulaşılabilir yeni bir marka arayışında olanlara duyurulur.

HER TARZA UYGUN



Paçası dantelli şalvarlar sezonun folklorik bohem ruhunu yansıtıyor.

Zara, 2.690 lira



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Jean ve tişört gibi sade bir görünümle tercih edin.

Gaios, 2.700 lira



Çizme ve deri ceketle tamamlayabilirsiniz.

H&M, 3.799 lira



Süet parçalar bu stilin olmazsa olmazı.

Les Benjamins, 29.999 lira



Püsküllü çantalar en sade görünümü bile bir üst seviyeye taşıyor.

Parfois, 3.999 lira