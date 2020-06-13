Sezon da indirim de standart olacak

Moda ve tekstil, petrolden sonra çevreye en çok zarar veren endüstrilerden. ‘Hızlı moda’ markalarının yılda onlarca koleksiyon çıkarması, kullandıkları sentetik malzemeler ve artan tüketim nedeniyle bu zarar katlanarak arttı. Tek suçlu ‘hızlı moda’ markaları değil, lüks moda markaları da bu çarkın bir parçası... Yılda altı farklı koleksiyon, büyük şovlar ve katılımcıların bıraktığı karbon ayak izi, zararın katlanmasına neden oluyor.

Pandemi, daha önce ‘sürdürülebilirlik’ hakkında yüksek sesle konuşmamış olanları da harekete geçirdi. Dries Van Noten önderliğinde bir araya gelen ve aralarında Erdem Moralıoğlu, Joseph Altuzarra, Tory Burch gibi tasarımcıların yer aldığı grup, mevcut sisteme karşı bir mektup yayımladı. Beymen’in de imza attığı hareket şu kararları aldı: Dries Van Noten

- Sonbahar-kış koleksiyonları ağustos-ocak, ilkbahar-yaz koleksiyonları şubat-temmuz dönemlerinde ve gerçek fiyatlarıyla satılacak; indirimler yalnızca sezon sonu yapılacak.

- Tedarik zinciri, üretim ve satış aşamaları da sürdürülebilir hale getirilecek. Daha az gereksiz üretim, daha az malzeme atığı olacak.

- Dijital showroom’lara ağırlık verilip defile formatı yeniden gözden geçirilecek, seyahatler azaltılacak.

Chanel ve diğerleri

Gucci ve Saint Laurent gibi devlerin moda takvimleri dışında kalacaklarını açıklamaları da bu harekete katkı sağladı. Özellikle Gucci’nin yılda yalnızca iki kez ve zamansız koleksiyonlar üreteceğini söylemesi yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilse de değişimin bir anda sağlanması yine de zor. Zira mevcut sisteme ses çıkarmayan güçlü markalar da var, Chanel bunlardan biri...

Bundan böyle tüm defilelerin dijital yapılmasını savunan bir grup var, diğerleri de bunun eskinin yerini tutamayacağını savunuyor. Ben de geleneksel defilelerin tamamen bitmesinden ziyade, şekil değiştirmesi gerektiğini düşünenlerdenim.

Trend tahmin sitesi WGSN’in araştırmasına göre bireylerin duygu değişimlerine, markalar doğru stratejilerle cevap verebilir. Yani canlı yayın, yarışma ve farklı çevrimiçi aktiviteler sürmeli. Yalnızca sosyal medya ve e-ticarete odaklanmak modaya yetmeyecek. Sanal randevu ve styling sistemleri, 3D koleksiyon modellemeleri, sanal showroom’lar da bu düşünceyi güçlendiriyor.

The Fabricant’ın tasarladığı, dünyanın ilk dijital elbisesi (üstte).

Şubat 2020’de yapılan Milano Moda Haftası’nda izleyiciler maskeliydi.





Ünlü moda okulunda ‘Ece Sükan Bursu’ Moda yazarı ve oyuncu Ece Sükan dünyanın en prestijli moda okullarından biri olan ‘Istituto Marangoni Paris’ ile Türkiye’den iki öğrenciye burs vermek için bir araya geldi. ‘Ece Sükan Bursu’ ismiyle tanıtılan özel bursla bir öğrenci lisans, bir öğrenci yüksek lisans yapma imkânı bulacak. Yalnızca tasarım değil, moda yönetimi ve styling gibi alanlara ilgi duyanlar da başvurabilir. Detaylar için Ece Sükan’ın sosyal medya hesaplarına göz atabilirsiniz. Ayrıca kendisiyle, YouTube kanalımda bir araya gelerek konuştuk; meraklıları kaçırmasın...