Sevgiyle elde yapıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
17 kent alarmda Yoğun kar uyarısı17 kent alarmda! Yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Pilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldiPilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldi#Ahmet Selimhan Şimşek
Beşiktaştan Bruno Pinheiro açıklaması Yakın zamanda İstanbulda olacakBeşiktaş'tan Bruno Pinheiro açıklaması! 'Yakın zamanda İstanbul'da olacak'#Beşiktaş
Emekliye zamda iki alternatif Milyonların beklediği haber...Emekliye zamda iki alternatif! Milyonların beklediği haber...#Emekli
FETÖ davasında dikkat çeken ayrıntı Gerekçedeki izdivaç mesajıFETÖ davasında dikkat çeken ayrıntı! Gerekçedeki izdivaç mesajı#FETÖ
Diyarbakırlı Pir Servan Brown yolundaDiyarbakırlı Pir Servan Brown yolunda#Brown Üniversitesi
Yoğun maraton sona erdi TBMMde 2022 bütçesi kabul edildiYoğun maraton sona erdi! TBMM'de 2022 bütçesi kabul edildi#BÜTÇE
Bakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdıkBakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdık#Asgari Ücret
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİYılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ#Seyahat
Yiğit Özşener: Yerli yerinde delirmenin en büyük bilgelik olduğuna inanıyorumYiğit Özşener: Yerli yerinde delirmenin en büyük bilgelik olduğuna inanıyorum#Yiğit Özşener
Emniyet duyurdu Zehir operasyonunda çok sayıda tutuklamaEmniyet duyurdu! Zehir operasyonunda çok sayıda tutuklama#Sahte İçki
Orhan Ayhan: Hiçbir üniversiteden talep gelmedi şaşkınımOrhan Ayhan: Hiçbir üniversiteden talep gelmedi şaşkınım#Orhan Ayhan
Fuat Oktaydan Kılıçdaroğluna asgari ücret tepkisiFuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na asgari ücret tepkisi#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Hücum gemisi ne zaman görevde olacak Savunma Sanayii Başkanı açıkladıHücum gemisi ne zaman görevde olacak? Savunma Sanayii Başkanı açıkladı#İsmail Demir
Efsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordumEfsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum #Chris Noth
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleri

Sevgiyle elde yapıldı

#Hediye#Yılbaşı#El Yapımı
Sevgiyle elde yapıldı

Yeni yılın en eğlenceli tarafı hediye paketlerinin açıldığı o anlar... Aldığımız armağanın sevdiklerimizin yüzüne kondurduğu gülümseme paha biçilemez. Bir de o kişiye özel, el emeği göz nuruyla hazırlanmışsa kıymeti katbekat artar. Babamıza ellerimizle ördüğümüz atkının, sevgilimiz için yaptığımız kar küresinin, anneannemiz için boyadığımız bir tabağın yerini elbette hiçbir şey tutamaz. Siz de el yapımı hediye alternatifleri arıyorsanız, listemiz bir fikir verebilir.

Haberin Devamı

HER GÜN BİRLİKTE...
‘Plan 2022’ tarihli ajanda, 129 lira, The Magger

Sevgiyle elde yapıldı

NE LAZIM?

- 1 defter ya da ajanda
- Renkli kalemler
- Stickerlar

NASIL YAPARIM?

- Bir defteri çizimlerle renklendirerek, tarih ve önemli günler ekleyerek ajandaya çevirebilirsiniz. Ya da bir ajandayı hediyeyi vereceğiniz kişiye göre kişiselleştirebilirsiniz. 

- Hediye edeceğiniz kişiye özel olarak içine mesajlar yazın, sizin için önemli olan günleri işaretleyin. Beklediği filmlerin, festival gibi etkinlik tarihlerine dikkat çekin. Araya onun, sevdiklerinin, en çok görmek istediği ülkenin, en sevdiği sanatçının, hayalindeki arabanın fotoğraflarını, en sevdiği şiirleri, şarkıların sözlerini ekleyerek zenginleştirebilirsiniz.

MİS KOKULU EVLER
Flower Fusion mum 210 gr, 220 lira, Atelier Rebul

NE LAZIM?

Haberin Devamı

- Soya parafini mum yapım seti (Soya balmumu, fitil ve mum boyası)
- Esansiyel yağ (Lavanta, portakal, bergamot, okaliptüs, yasemin vb.)
- Kuru portakal dilimleri
- Cam bardaklar
- Ahşap çubuklar

NASIL YAPILIR?

- Soya balmumunu çelik tencereye koyun. Bu tencereyi içi su dolu başka bir tencerenin üzerine oturtun. Orta ateşte, 10 dakika ısıtın. İçine 15-20 damla esansiyel yağı ekleyin.

- Bardağın dışına kurutulmuş portakalları dizin, ortasına fitili koyun ve balmumu karışımını içine dökün. Mumları 24 saat bekletin.

DOĞANIN ŞİFALI MUCİZELERİ
7’li bitki çayı seti, 149 lira, Kofre Exclusive

Sevgiyle elde yapıldı

NE LAZIM?

- Kurutulmuş bitkiler (Adaçayı, ıhlamur, papatya, kekik, kuşburnu vb.)
- Meyve kuruları (Mandalina, portakal, elma, ayva, ananas vb.)
- Baharat (Kabuk tarçın, kurutulmuş kök zencefil, kök zerdeçal, karanfil vb.) 
- Kavanozlar

NASIL YAPILIR?

- Çayları baharat ve meyve kurularıyla eşleştirin, kavanozlara koyun. Ayvalı ıhlamur, limonlu adaçayı gibi... Ihlamuru zencefil, tarçın, portakal, elma ve karanfille karıştırıp kış çayı yapabilirsiniz.

BAKIMINDAN VAZGEÇMEYENLERE...
Coconut vücut peelingi 50 ml, 129.90 lira, The Body Shop

Sevgiyle elde yapıldı

NE LAZIM?

- 6 kaşık Hindistan cevizi yağı
- 2 kaşık E vitamini yağı
- 8 kaşık toz şeker
- 1 tatlı kaşığı çekilmiş ve demlenmiş filtre kahve veya toz Türk kahvesi

NASIL YAPILIR?

Haberin Devamı

- Yağları iyice karıştırın, ardından içine şekeri ve kahveyi ekleyin. Bir kavanoza dökün.

HİÇ ÜŞÜMESİN!
Yumuşak atkı, 139.99 lira, Mudo

Sevgiyle elde yapıldı

NE LAZIM?

- Yumuşak, yeşil örgü ipi
- 3 numara şiş (İstediğiniz sıklığa göre belirleyebilirsiniz)

NASIL YAPARIM?

- 30 cm kalınlığında örebilirsiniz.

- El becerinize göre düz, iki ters bir düz, haroşa, cilveli Selanik, baklava veya Zeki Müren kirpiği gibi modellerden birini seçmek size kalmış... 

40 YIL HATIRI VAR
Ebru fincan takımı, 175 lira, Bambum

Haberin Devamı

Sevgiyle elde yapıldı

NE LAZIM?

- Düz beyaz kahve fincanları
- Oje
- Kürdan
- Kâğıt havlu

NASIL YAPILIR?

- Bir kabın 4’te 3’ünü ılık suyla doldurun. Su ne kadar sıcak olursa o kadar iyi...

- Suya birkaç damla farklı renklerde oje dökün, kürdanla bu renkleri ebru misali dairesel şekillendirin.

- Çok vakit kaybetmeden fincanları yarıya kadar içine daldırın. Boyayı tutması için bileğinizi döndürerek fincanı sudan çıkarın.

- Kurumaları için ters şekilde kâğıt havlunun üzerine koyun, bir saat bekletin.

HEM KÜÇÜKLERE HEM BÜYÜKLERE
Doğu Anadolu Yöresi Koleksiyon Kutusu el yapımı çikolata, 210 lira, Butterfly Chocolate

Haberin Devamı

Sevgiyle elde yapıldı

NE LAZIM?

- Çiğ fındık
- Bitter veya sütlü çikolata

NASIL YAPARIM?

- Çiğ fındıkları tavada kavurun.

- Benmari usulüyle çikolatayı eritin.

- 3’erli gruplara ayrılan fındıkların üzerini çikolatayla kaplayıp soğumaya bırakın. Bir gün dinlendirin.

KARLAR DÜŞSÜN
Kurabiye Canavarı ışıklı kar küresi, 239.90 lira, Gift Moda

Sevgiyle elde yapıldı

NE LAZIM?

- Cam kavanoz
- Su
- Gliserin
- Renkli simler
- Silikon yapıştırıcı
- Oyuncaklar, biblolar, aksesuarlar
- Kar efekti için strafor taneleri

NASIL YAPILIR?

Haberin Devamı

- Seçeceğiniz nesneler kavanoza sığmalı. Hediyeyi vereceğiniz kişinin sevdiği kitap, film, sanatçı üzerinden tema oluşturabilirsiniz.

- Kavanoz kapağının ortasına nesneleri yapıştırın ve bir saat kurumaya bırakın.

- Kavanoza su, 4 yemek kaşığı gliserin, strafor taneleri ve simleri koyup karıştırın.

- Kapağın içine silikon yapıştırıcı sıkın ve sıkıca kapatın. 1 saat sonra ters çevirebilirsiniz.

MODASEVERLERE...
İstanbul Cihangir Kedisi baskılı beyaz sweatshirt, 249.99 lira, Mavi Jeans

NE LAZIM?

- Kumaş boyası
- Kapüşonlu beyaz sweatshirt

NASIL YAPARIM?

- Boyalar arkasına çıkmasın diye boyayacağınız alana denk gelecek şekilde sweatshirt’ün içine bir naylon poşet koyun.

- Üzerine çizim yapın ya da şablon kullanarak istediğiniz şekilde boyayın. 24 saat kurumaya bırakın. Sonra tersten ütüleyin.

MUTFAĞIN YILDIZI
Cote d’Azur 4’lü küçük tabak seti, 249 lira, Fern&Co.

Sevgiyle elde yapıldı

NE LAZIM?

- Porselen tabak
- Porselen boyama kalemleri
- Şablon
- Yapışkan bant

NASIL YAPILIR?

- Seçtiğiniz bir şablonu tabağa bantla yapıştırın. Şablonu takip ederek tabağı renklendirin. Veya kendi özgün tasarımınızı yapın ve 20 dakika kurumaya bırakın.

- Tabağı fırına alıp 160 derecede 30 dakika pişirin. Sonra fırını kapatın, kapağını açın. Soğuyuncaya kadar tabağı çıkarmayın.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hediye#Yılbaşı#El Yapımı

BAKMADAN GEÇME!

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

#Emekli
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat
Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu

BAKMADAN GEÇME!

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

#Emekli
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat
Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu