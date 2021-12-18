Sevgiyle elde yapıldı

Haberin Devamı

HER GÜN BİRLİKTE...

‘Plan 2022’ tarihli ajanda, 129 lira, The Magger

NE LAZIM?

- 1 defter ya da ajanda

- Renkli kalemler

- Stickerlar

NASIL YAPARIM?

- Bir defteri çizimlerle renklendirerek, tarih ve önemli günler ekleyerek ajandaya çevirebilirsiniz. Ya da bir ajandayı hediyeyi vereceğiniz kişiye göre kişiselleştirebilirsiniz.

- Hediye edeceğiniz kişiye özel olarak içine mesajlar yazın, sizin için önemli olan günleri işaretleyin. Beklediği filmlerin, festival gibi etkinlik tarihlerine dikkat çekin. Araya onun, sevdiklerinin, en çok görmek istediği ülkenin, en sevdiği sanatçının, hayalindeki arabanın fotoğraflarını, en sevdiği şiirleri, şarkıların sözlerini ekleyerek zenginleştirebilirsiniz.

MİS KOKULU EVLER

Flower Fusion mum 210 gr, 220 lira, Atelier Rebul

NE LAZIM?

Haberin Devamı

- Soya parafini mum yapım seti (Soya balmumu, fitil ve mum boyası)

- Esansiyel yağ (Lavanta, portakal, bergamot, okaliptüs, yasemin vb.)

- Kuru portakal dilimleri

- Cam bardaklar

- Ahşap çubuklar

NASIL YAPILIR?

- Soya balmumunu çelik tencereye koyun. Bu tencereyi içi su dolu başka bir tencerenin üzerine oturtun. Orta ateşte, 10 dakika ısıtın. İçine 15-20 damla esansiyel yağı ekleyin.

- Bardağın dışına kurutulmuş portakalları dizin, ortasına fitili koyun ve balmumu karışımını içine dökün. Mumları 24 saat bekletin.

DOĞANIN ŞİFALI MUCİZELERİ

7’li bitki çayı seti, 149 lira, Kofre Exclusive

NE LAZIM?

- Kurutulmuş bitkiler (Adaçayı, ıhlamur, papatya, kekik, kuşburnu vb.)

- Meyve kuruları (Mandalina, portakal, elma, ayva, ananas vb.)

- Baharat (Kabuk tarçın, kurutulmuş kök zencefil, kök zerdeçal, karanfil vb.)

- Kavanozlar

NASIL YAPILIR?

- Çayları baharat ve meyve kurularıyla eşleştirin, kavanozlara koyun. Ayvalı ıhlamur, limonlu adaçayı gibi... Ihlamuru zencefil, tarçın, portakal, elma ve karanfille karıştırıp kış çayı yapabilirsiniz.

BAKIMINDAN VAZGEÇMEYENLERE...

Coconut vücut peelingi 50 ml, 129.90 lira, The Body Shop





NE LAZIM?

- 6 kaşık Hindistan cevizi yağı

- 2 kaşık E vitamini yağı

- 8 kaşık toz şeker

- 1 tatlı kaşığı çekilmiş ve demlenmiş filtre kahve veya toz Türk kahvesi

NASIL YAPILIR?

Haberin Devamı

- Yağları iyice karıştırın, ardından içine şekeri ve kahveyi ekleyin. Bir kavanoza dökün.

HİÇ ÜŞÜMESİN!

Yumuşak atkı, 139.99 lira, Mudo





NE LAZIM?

- Yumuşak, yeşil örgü ipi

- 3 numara şiş (İstediğiniz sıklığa göre belirleyebilirsiniz)

NASIL YAPARIM?

- 30 cm kalınlığında örebilirsiniz.

- El becerinize göre düz, iki ters bir düz, haroşa, cilveli Selanik, baklava veya Zeki Müren kirpiği gibi modellerden birini seçmek size kalmış...

40 YIL HATIRI VAR

Ebru fincan takımı, 175 lira, Bambum

Haberin Devamı





NE LAZIM?

- Düz beyaz kahve fincanları

- Oje

- Kürdan

- Kâğıt havlu

NASIL YAPILIR?

- Bir kabın 4’te 3’ünü ılık suyla doldurun. Su ne kadar sıcak olursa o kadar iyi...

- Suya birkaç damla farklı renklerde oje dökün, kürdanla bu renkleri ebru misali dairesel şekillendirin.

- Çok vakit kaybetmeden fincanları yarıya kadar içine daldırın. Boyayı tutması için bileğinizi döndürerek fincanı sudan çıkarın.

- Kurumaları için ters şekilde kâğıt havlunun üzerine koyun, bir saat bekletin.

HEM KÜÇÜKLERE HEM BÜYÜKLERE

Doğu Anadolu Yöresi Koleksiyon Kutusu el yapımı çikolata, 210 lira, Butterfly Chocolate

Haberin Devamı





NE LAZIM?

- Çiğ fındık

- Bitter veya sütlü çikolata

NASIL YAPARIM?

- Çiğ fındıkları tavada kavurun.

- Benmari usulüyle çikolatayı eritin.

- 3’erli gruplara ayrılan fındıkların üzerini çikolatayla kaplayıp soğumaya bırakın. Bir gün dinlendirin.

KARLAR DÜŞSÜN

Kurabiye Canavarı ışıklı kar küresi, 239.90 lira, Gift Moda





NE LAZIM?

- Cam kavanoz

- Su

- Gliserin

- Renkli simler

- Silikon yapıştırıcı

- Oyuncaklar, biblolar, aksesuarlar

- Kar efekti için strafor taneleri

NASIL YAPILIR?

Haberin Devamı

- Seçeceğiniz nesneler kavanoza sığmalı. Hediyeyi vereceğiniz kişinin sevdiği kitap, film, sanatçı üzerinden tema oluşturabilirsiniz.

- Kavanoz kapağının ortasına nesneleri yapıştırın ve bir saat kurumaya bırakın.

- Kavanoza su, 4 yemek kaşığı gliserin, strafor taneleri ve simleri koyup karıştırın.

- Kapağın içine silikon yapıştırıcı sıkın ve sıkıca kapatın. 1 saat sonra ters çevirebilirsiniz.

MODASEVERLERE...

İstanbul Cihangir Kedisi baskılı beyaz sweatshirt, 249.99 lira, Mavi Jeans

NE LAZIM?

- Kumaş boyası

- Kapüşonlu beyaz sweatshirt

NASIL YAPARIM?

- Boyalar arkasına çıkmasın diye boyayacağınız alana denk gelecek şekilde sweatshirt’ün içine bir naylon poşet koyun.

- Üzerine çizim yapın ya da şablon kullanarak istediğiniz şekilde boyayın. 24 saat kurumaya bırakın. Sonra tersten ütüleyin.

MUTFAĞIN YILDIZI

Cote d’Azur 4’lü küçük tabak seti, 249 lira, Fern&Co.





NE LAZIM?

- Porselen tabak

- Porselen boyama kalemleri

- Şablon

- Yapışkan bant

NASIL YAPILIR?

- Seçtiğiniz bir şablonu tabağa bantla yapıştırın. Şablonu takip ederek tabağı renklendirin. Veya kendi özgün tasarımınızı yapın ve 20 dakika kurumaya bırakın.

- Tabağı fırına alıp 160 derecede 30 dakika pişirin. Sonra fırını kapatın, kapağını açın. Soğuyuncaya kadar tabağı çıkarmayın.