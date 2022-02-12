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Sevgililer Günü bahane etkinlikler şahane

#Sevgililer Günü#Konser#Atölye
Sevgililer Günü bahane etkinlikler şahane

14 Şubat Sevgililer Günü için plan yapmakta geç kalmadınız. Konsere gidebilir, atölye çalışmalarına katılabilirsiniz. Bu özel günde çiftler için koşu etkinliği bile düzenleniyor. Bu arada yaz aylarında ülkemize gelecek isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. 21 Ağustos’taki Nick Cave&The Bad Seeds’in konserinin biletleri pazartesi satışa çıkıyor.

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KONSER

İstanbul Opera Topluluğu, 14 Şubat için aşk temalı şarkılar, tangolar, opera ve müzikal parçalarından oluşan bir program hazırladı. Pazartesi, İstanbul Cevahir Sahnesi’nde 19.30’da gerçekleşecek konserin bileti 100 lira.

Birsen Tezer, 14 Şubat Pazartesi 20.00’de, Sevgililer Günü Özel konseri için MEB Şûra Salonu Ankara’da sahneye çıkacak. Konserin bileti 112-168 lira.

- Kerem Görsev Trio, 14 Şubat’ta ‘Jazz At First Sight’ programıyla Zorlu PSM touche’de. 21.00’deki konserin bilet fiyatı 181.50, (yemekli) 484 lira.

Mabel Matiz, 14 Şubat Pazartesi Volkswagen Arena’da olacak. 21.00’de başlayacak konserin bileti 125-350 lira.

Candan Erçetin, bu özel günde Vadistanbul’da sahneye çıkacak. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 226-395 lira.

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Sevgililer Günü bahane etkinlikler şahane

FESTİVAL

- Atölyeler, müzik dinletileri, astroloji söyleşileri, aşk filmleri gösterimleri… Bugün, yarın ve 14 Şubat’ta Fişekhane’de ‘Love Fair’ adı altında bir dizi etkinlik yapılacak. Ayrıntılı bilgi fisekhane.com’da.

KOŞU

- Avcılar Belediyesi, ‘Sevgililer Günü Çiftler Koşusu’ düzenliyor. Koşu yarın sabah 10.00’da Ambarlı Sahil BELTUR önünden başlayacak.

Sevgililer Günü bahane etkinlikler şahane

ATÖLYE

- Partnerinizle 70x100 cm bir tuvale resim yapıp güzel bir anıya sahip olmaya ne dersiniz? Yarın 13.00’te Masterpiece Maslak’ta sevgililere özel bir yağlıboya resim atölyesi düzenleniyor. Atölyeye iki kişi katılım ücreti 400 lira.

Mutfak Sanatları Atölyesi, sevgilisi olan, olmayan herkesi 14 Şubat’ı çikolata yaparak kutlamaya davet ediyor. 14 Şubat Pazartesi, 20.00’de düzenlenecek atölyeye katılım ücreti 550 lira.

OKUMA

Institut français İstanbul’da 16 Şubat’ta ‘Aşk’ konulu bir okuma gecesi düzenleniyor. 19.00’daki etkinlikte yazar ve çevirmen Yiğit Bener, Roland Barthes, Marcel Proust, Gülten Akın, Marguerite Duras gibi yazarların eserlerinden parçalar okuyacak. Katılmak için kültür merkezinin sitesinden kayıt yaptırmak gerekiyor. 

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#Sevgililer Günü#Konser#Atölye

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