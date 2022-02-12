Sevgililer Günü bahane etkinlikler şahane

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KONSER

- İstanbul Opera Topluluğu, 14 Şubat için aşk temalı şarkılar, tangolar, opera ve müzikal parçalarından oluşan bir program hazırladı. Pazartesi, İstanbul Cevahir Sahnesi’nde 19.30’da gerçekleşecek konserin bileti 100 lira.

- Birsen Tezer, 14 Şubat Pazartesi 20.00’de, Sevgililer Günü Özel konseri için MEB Şûra Salonu Ankara’da sahneye çıkacak. Konserin bileti 112-168 lira.

- Kerem Görsev Trio, 14 Şubat’ta ‘Jazz At First Sight’ programıyla Zorlu PSM touche’de. 21.00’deki konserin bilet fiyatı 181.50, (yemekli) 484 lira.

- Mabel Matiz, 14 Şubat Pazartesi Volkswagen Arena’da olacak. 21.00’de başlayacak konserin bileti 125-350 lira.

- Candan Erçetin, bu özel günde Vadistanbul’da sahneye çıkacak. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 226-395 lira.

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FESTİVAL

- Atölyeler, müzik dinletileri, astroloji söyleşileri, aşk filmleri gösterimleri… Bugün, yarın ve 14 Şubat’ta Fişekhane’de ‘Love Fair’ adı altında bir dizi etkinlik yapılacak. Ayrıntılı bilgi fisekhane.com’da.

KOŞU

- Avcılar Belediyesi, ‘Sevgililer Günü Çiftler Koşusu’ düzenliyor. Koşu yarın sabah 10.00’da Ambarlı Sahil BELTUR önünden başlayacak.

ATÖLYE

- Partnerinizle 70x100 cm bir tuvale resim yapıp güzel bir anıya sahip olmaya ne dersiniz? Yarın 13.00’te Masterpiece Maslak’ta sevgililere özel bir yağlıboya resim atölyesi düzenleniyor. Atölyeye iki kişi katılım ücreti 400 lira.

- Mutfak Sanatları Atölyesi, sevgilisi olan, olmayan herkesi 14 Şubat’ı çikolata yaparak kutlamaya davet ediyor. 14 Şubat Pazartesi, 20.00’de düzenlenecek atölyeye katılım ücreti 550 lira.

OKUMA

- Institut français İstanbul’da 16 Şubat’ta ‘Aşk’ konulu bir okuma gecesi düzenleniyor. 19.00’daki etkinlikte yazar ve çevirmen Yiğit Bener, Roland Barthes, Marcel Proust, Gülten Akın, Marguerite Duras gibi yazarların eserlerinden parçalar okuyacak. Katılmak için kültür merkezinin sitesinden kayıt yaptırmak gerekiyor.