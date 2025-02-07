Seven sevdiğiyle kutlasın

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Geliyor yılın bol ‘kalpli’, sevgi dolu vakti... Sevgililer Günü’nü oldum olası çok abartılı bulurum ama herkes öyle mi, çiftleri bir telaş sarıyor. Mekânlar da heyecanı arttırmak için geceye özel büyük isimleri sahneye çıkarıyor, menüler hazırlıyor. Misal Ebru Gündeş bu kış ilk kez İstanbul’da Mandarin Oriental Bosphorus’ta sahneye çıkacak. Fiyatlar almış başını gitmiş, Gündeş’li gecenin fiyatı 90.000 liraya kadar yükseliyor! Tabii daha ‘uygun’ fiyatlı programlar da var. Atölyeler, konserler, stand-up şovları da... Romantizme biraz da eğlence katmak istiyorsanız seçenek çok.

Hafta sonu kaçamağı

◊ 14 Şubat cuma gününe denk geliyor, hafta sonuyla birleştirip küçük bir kaçamak planlayabilirsiniz. İstanbul’a yakın, Silivri’deki Grandma’s Wonderland’de 14-15 Şubat konaklama, çift kişilik masaj ve yeşil yıldızlı The Barn’da Buğra Özdemir’in hazırladığı tadım menüsü (iki gecelik akşam yemeği) dahil

iki kişi 48.000 lira.

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Şarkılara eşlik edin

◊ Ortaköy’deki 888 Private sahnesinde o gece Gökhan Tepe olacak. Kapı açılışı 20.00, eğlence 23.00’te. Fiks menü içecek dahil 5.000 liradan başlıyor, masanız sahneye yaklaştıkça 15.000 liraya kadar çıkıyor. (0516) 169 08 88

◊ Cahide Palazzo’da Serkan Kaya var. Kapı açılışı 20.00, 22.00’de Kaya’nın konseri başlayacak. Cahide ekibi özel şovlar da hazırlamış. Fiks menü içecek dahil 6.000 lira. Masalar sahneye yaklaştıkça 30.000 liraya kadar yükseliyor. (0212) 706 78 90

◊ Boğaz’da Ebru Gündeş’i dinlemek istiyorsanız tek kişi için minimum 20.000 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Mandarin Oriental Bosphorus’un balo salonundaki gecede fiks menü, sınırsız içecekle 20.000 ila 90.000 lira. (0212) 349 88 88

◊ Komedi Kulüp by Brothers’ta Nükhet Duru’yu izleyebilirsiniz. Loş ışıklar, mini masalar, sanki New York’ta bir caz bara ışınlanıyorsunuz. 19.00 kapı açılışı, 21.00 konser başlangıcı. Kişi başı 3.500 lira. Barda atıştırmalık menüsü de var, ama yediğiniz içtiğiniz fiyata dahil değil. @komedikulupbybrothers

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Önce lezzetli yemek, sonra dans

◊ Frankie’de harika Boğaz manzarasının ve dekorasyonunun etkisiyle zaten genel olarak bir romantik hava vardır. 14 Şubat’ta prossecco’lu kokteyl ikramıyla başlayan yemek Şef Aykut Doğanok’un bugüne özel hazırladığı tatlıyla sona erecek. Gecede canlı müzik de var; Sena İris yabancı şarkıları seslendirecek. 22.00’den sonraysa DJ Kaan Demiral’ın müziğiyle dansa geçebilirsiniz. Frankie’nin menüsü ala carte; yediğinizi, içtiğinizi ödüyorsunuz.

Biraz da gülelim

◊ Taksim’deki Infiniti Sahne’de ‘Sevgililer Günü Partisi’ düzenleniyor. Stand-up konseptinde gerçekleşecek geceye özel, üç sürpriz komedyen sahneye çıkacak. Biletler sadece çift kişilik alınabiliyor, bir içecek dahil 1.200 lira. biletix.com

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◊ Dada Salon Kabarett’de Tutkum Boğuşmak Şov’un Sevgililer Günü özel programı var. Bilet

fiyatı 918-1.1350 lira.

Sahnede romantizm

◊ Zorlu PSM’de 20.30’da Evrim Alasya ve Kerem Alışık’ın başrollerini paylaştığı ‘Aşk

Biter mi?’ oyunu sahnelenecek. Bilet fiyatları 995-1.795 lira arasında. Sakhalin İstanbul, Cantinery veya Bardot’da bir şeyler atıştırıp sonrasında bu güzel aşk hikâyesini seyredebilirsiniz. biletix.com

Saatler su gibi aksın

◊ İstiklal ’de biraz el ele dolanın, ardından Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi veya Pera Müzesi’ne girip sergi gezin. Şanlısınız, Pizzeria Pera yürüme mesafesinde. Bana atmosferi hep çok romantik gelmiştir. 14 Şubat akşamı için özel bir menü hazırlamışlar. Kişi başı 2.750 lira.

pizzeriapera.com

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Beraber yemek pişirin

◊ Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel yemek atölyeleri düzenliyor. 10.00-14.00 arasında ‘Çikolata Aşkına’ atölyesi var, fiyatı 3.500 lira. Bir diğer atölyeyse ‘Sevgilim Menüm’. Şampanya soslu karides, pancarlı risotto, kuşkonmaz ve kök sebzeli fırın somon ve krem karamel pişirilecek. Fiyatı 4.500 lira.

Sokakların dili olsa

◊ İstanbul sokaklarında yürürken aşk hikâyeleri dinleyin... İstanbul Tükenmeden 15 Şubat Cumartesi günü özel bir gezi düzenleyecek. ‘Mois Gabay ile Galata’dan Pera’ya Aşkımız İstanbul’ turunda İstanbul’da geçen aşk hikâyeleri anlatılacak. 10.00’da başlayacak etkinlik Galata’dan Pera’ya kadar devam edecek, fiyatı 1.250 lira. istanbultukenmeden.com

Sibel Tepe

Ah geceler

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◊ Sibel Tepe bu gece 23.00’te Nuit Blanche sahnesinde. (0538) 413 49 40

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Okan Albayrak bu gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

◊ Mert Davran yarın gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Güven Yüreyi yarın gece 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

◊ Begüm Obiz 12 Şubat Çarşamba 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için:

@kortoistanbul

◊ Kaan Yorulmaz 13 Şubat Perşembe 23.30’da Aztek’te setin başına geçecek. (0212) 247 59 01

bu gece 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

7/24 yetmez

◊ Hürriyet Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç’un ‘Yerebatan Sarnıcı’nda Bir Gece’ turu 11 Şubat Salı akşamı gerçekleşecek. Profesyonel rehber Tonguç’un önderliğindeki gezi 19.30’da başlayacak, Yerebatan Sarnıcı turundan hemen sonra Hipodrom ve Sultanahmet çevresi gezilecek. Fiyatı 2.550 lira. sacred7travel.com

◊ Boop Kuruçeşme’de 13 Şubat Perşembe akşamı ilk kez canlı müzik performansı olacak. Tek gecelik bu özel etkinlikte Oğuzhan Koç şarkılarını söyleyecek. Rezervasyon için: @boopkurucesme

◊ Teşvikiye’deki Retro Society’de partiler düzenleniyor. Yemek 19.00’da başlıyor, 22.00’den sonra mekân hareketleniyor. Bu gece setin başına Furkan Gezmiş geçecek. 21 Şubat Cuma Emun Misa’nın, 26 Şubat Çarşamba ise Cem Çakmak’ın performansı var.