Sevdiklerinizi arayın, yeni alışkanlıklar geliştirin

1) Ruhunuzu da besleyin

Ağzımızdan giren besinler kadar ‘kulağımızdan ve gözümüzden’ girenlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Sürekli olumsuzluk ve umutsuzlukla beslenen beyin, umut ve fayda üretemez.

2) Bedeninizi ihmal etmeyin Dijital teknolojiye gittikçe daha muhtaç olduğumuz ve sıklıkla evlerimizde kaldığımız bu günlerde ve gelecekte bedenimizin hareket ihtiyaçlarını ihmal etmememiz gerek. Evde yapılabilecek basit egzersizleri öğrenip her gün 10-15 dakika ayırmak bile yeterli.

3) Yeni bir uğraş edinin

Hayat değiştiğinde eski alışkanlıklarla yaşayamamak sıkıntı kaynağıdır. Zihinsel boşluk yaratır. Tam da bu zamanda, belki yıllardır yapmak isteyip de bir türlü başlayamadığınız bir şeyi en azından denemeye ne dersiniz? Tam zamanı. Tabii evde yapılabilecekler öncelikli olmalı.

4) Tanıdıklarınızla daha çok görüşün

İletişim imkânları bugün her zamankinden fazla. Tanıdıklarınızı, uzun zamandır sesini duymadıklarınızı arayın. Görüntülü görüşmelerle programlı ziyaretler veya buluşmalar düzenleyin. Teknolojiyi birbirimizden ayrı kalma durumumuzun ilacına dönüştürebiliriz.

5) Muhtaçları gözetin

Yakınınızda yardıma ihtiyacı olan birileri mutlaka vardır. Çevrenize biraz daha iyi bakın. Bazen bu yardım bir selam ve tebessüm kadar kolay. Sadece muhtaç olana değil, size de çok iyi gelecek. Hemen deneyin.

6) Hayatı sadeleştirin

Daha dün vazgeçilmez sandığımız nice şeyin bir anda mazi olduğu bu ilginç deneyimden dersler çıkarın. Bu derslerden hareketle hiçbir şeyin vazgeçilmez olmadığını kendinize bir daha hatırlatın.

7) Eski alışkanlıkları değiştirin

Bir daha hiçbir şeyin aynı olmayacağı bir dünyaya girdik. Zaten öyleydi ama artık bu çok daha belirgin. Yeni yöntemler ve alışkanlıklar geliştirmek için şimdi tam zamanı.

8) Okuyun, sorun, konuşun, araştırın

Yaşadığımız sıkıntıların çoğu zihinseldir ve içinden çıkamadığımız sorunlar zihnimizin sınırlarını gösterir. Okuyun, sorun, konuşun, araştırın ve zihninizi işler halde tutun. O size çıkışı gösterecektir.

9) Ellerinizle bir şey yapın

Eller beynimizin en önemli uzantısı, zihnimizin tercümanları... Özellikle ‘serbest zaman’larınızı el sanatları gibi uğraşlarla zenginleştirmek zihninizi güçlendirecek.

10) Kendinizle sohbet etmeyi öğrenin

Şimdi, hep ihmal ettiğimiz en samimi dostumuza, yani kendimize ilgi göstermek için güzel bir zaman. Artık eski gürültüler yok. Yeni gürültülerle hayatımızı doldurmadan evvel, şu dinginlikte kendinize bolca hal hatır sorun ve kendinizle derin hasbihallere girin.

Kendinize ilgi göstermek için daha iyi bir zaman bulamazsınız. Okuyun, dans etmeyi deneyin, elişi yapın.



Prof. Dr. Sinan Canan



