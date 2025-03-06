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Sessiz ve derinden…

Güncelleme Tarihi:

#Meltem Fıratlı#Müzik#Albüm
Sessiz ve derinden…
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 16:28

Bu haftanın duygusal şarkılarında Güneş çocukluğuyla dertleşiyor, Ece Seçkin ve Niran Ünsal aşkın yıpratan duygularını dile getiriyor. Havadaki gri bulutları Solomun ve Jain’in dans parçası dağıtıyor.

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Sessiz ve derinden…

Dertleşme zamanı 

Son yılların yeteneğiyle parlayan isimlerinden Güneş, bu kez duygusal bir şarkıyla karşımızda. Güneş ‘Beyaz Sayfalar’ı kendi çocukluğuyla konuştuğu, dertleştiği bir çalışma olarak tanımlıyor. “İç sesim gibi” dedikten sonra “Umarım dinleyenler de kendi iç seslerini bulabilirler” dileğini de ekliyor. Şarkının prodüksiyonunu Berkin Laleli ve TRVMEN üstlenmiş.

‘Beyaz Sayfalar’ (Tekli)

Güneş

Sony Music Türkiye

Sessiz ve derinden…

Cem Adrian yazmış

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Ece Seçkin “Kalbin bana sağır gibi…” diyor yeni teklisinde. ‘Kör Bıçak’ın söz ve müziği Cem Adrian imzalı. Düzenlemesini Sabi Saltıel üstlenmiş. Seçkin’in içten yorumuyla derinlik kazanan şarkı, sanatçının yeni albümü ‘Spectrum’da da olacak.

‘Kör Bıçak’ (Tekli)

Ece Seçkin

DMC

Sessiz ve derinden…

Topluca delirdik

İçinde bulunduğumuz kaotik ortamda bir dans partisi hissiyle alternatif bir ortam yaratmaya karar vermiş dünyaca ünlü DJ/prodüktör Solomun. Yanına da ‘Makeba’ şarkısıyla tanıdığımız Fransız şarkıcı Jain’i almış. ‘Tout le monde est fou’ Fransızca ‘Herkes deli’ demek. Disko parçaları sevenlere…

‘Tout le monde est fou’ (Tekli)

Solomun, Jain

Sony Music Türkiye

Sessiz ve derinden…

Biten aşkın ardından

Güçlü yorumcu Niran Ünsal uzun bir aranın ardından ‘Görgü Tanığı’ adlı bir tekli yayımladı. Sözleri Genco Arı’ya ait duygusal şarkı, biten bir aşkın ardından yaşananlara sessizce tanıklık etmeyi anlatıyor. Ve o sessizliğin yüreğe yüklediği ağırlığı...

‘Görgü Tanığı’ (Tekli)

Niran Ünsal

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Müzik Yapım

Sessiz ve derinden…

Yara iyileşmemiş

Hande Yener ve Misha’nın bestelediği ‘Yara’yı daha önce Yener’den dinlemiştik. Bu kez Turaç Berkay Özer düzenlemesiyle, şarkının sözlerini de yazan Berksan yorumluyor. Bittiği halde kalpte ve zihinde bitemeyen bir aşkın yaralarını anlatan şarkıda “Bu yara iyileşmez” diyor Berksan. 

‘Yara’ (Tekli)

Berksan

TBM Production

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#Meltem Fıratlı#Müzik#Albüm

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