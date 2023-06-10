‘Sessiz lüks’ logo çılgınlığına karşı

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Logo göstermenin ardında psikolojik bir neden yattığı aşikâr. Lüks tüketim bir statü simgesi olarak algılandığı için logolu giysiler giymenin ardında belli bir zümreye ait olduğunu göstermek ya da imaj yönetimi gibi nedenler yatıyor. Lüks markaları taklit eden sahte ürünlerin bile bir pazar hacmine sahip olması bunu kanıtlıyor. Özellikle sosyal medyayla birlikte, giyilen her ürünün markasını gösterme ihtiyacı markaların logo kullanma çılgınlığını arttırdı ve ‘logomania’ trendi doğdu.

Sadelikten yansıyan kalite

Şimdilerde logo gösterme tarzı yerini yavaş yavaş ‘sessiz lüks’ kavramına bıraksa da hâlâ logolu parçalar ünlü isimler ve markalar tarafından tercih ediliyor.Kardashian ailesi bu çılgınlığın öncülerinden. Fendi ve Alexander McQueen gibi dünya devlerinin hem aksesuar hem de kıyafetlerinde devasa logolarına yer vermeleri de bunun örneği...

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Peki, gelelim bu logo çılgınlığının tam tersini savunan ‘sessiz lüks’ stilini anlamaya... Son zamanlarda sosyal medyada bu kavram karşınıza çıkmış olabilir. Bu tarz özellikle son dönemin yükselen stil ikonu, bir zamanların müzik efsanesi Lionel Richie’nin kızı model Sofia Richie ile özdeşleştiriliyor. ‘Sessiz lüks’ ‘logomania’nın aksine lüksü göstermeden sunarak kaliteye odaklanan bir anlayışı benimsiyor. Kıyafetler pahalı olsa dahi hangi markaya ait olduğu anlaşılmıyor; lüks hissiyatı kumaş kalitesi ve sadelikten yansıyor.



Şarkıcı Billie Eilish logolu giysileri sık kullanıyor.

‘Sessiz lüks’ kavramı aslında ‘old money’ stilinin bir parçası olarak hayatımıza girdi. ‘Old money’ köklü ve zengin bir geçmişten gelen insanları ifade etmek için kullanılıyor. Bu kavram zaten lüks ve zengin bir hayata doğan ve bu durum onların normali olduğundan bunu göstermek için özel bir çabaya girmeyen kişileri anlatıyor. Prenses Diana, Jackie Kennedy ve kardeşi Lee Radziwill gibi ikonlar bu stilin bir temsilcisi. Türkiye’dense Derin Mermerci abartıdan uzak stiliyle bu kavrama örnek gösterilebilir.

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‘Old money’ tarzı zamansız ve klasik bir görünümü ifade ediyor. Siyah, beyaz, lacivert, bej gibi nötr renkler öne çıkıyor. Desen olarak çizgili ve kareli modeller tercih edilirken; yün, ipek, kaşmir gibi yüksek kaliteli kumaşlar dikkat çekiyor. İncelik ve zarafet duygusu uyandıran zamansız, abartısız ve sofistike bir giyinme ve yaşam biçimi olarak ifade edilebilir.

Kadınlarda inci kolyeler, deri mokasen ayakkabılar, el çantaları, keten pantolonlar, takım yelekleri ve kemikli güneş gözlükleri öne çıkarken erkeklerdeyse keten pantolon ve gömlekler, polo yakalar, saatler, loafer’lar ve temiz görünümler dikkat çekiyor.



Fendi büyük logo kullanmayı seven markalardan...

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TikTok’ta bu etiket altında paylaşılan içeriklerin izlenme rakamları çok yüksek. İzlenme oranları bu tarzın Z Kuşağı’nı da cezbettiğine işaret ediyor. Ne dersiniz, acaba bu sayede sosyal medyanın dayattığı giydiklerimizi yarıştırma trendi sona erer mi?