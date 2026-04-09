Ses var, görüntü yapay zekâ

Haberin Devamı

Favoriniz hangisi?

1977 yılında ilk kez Neco’dan dinlemiştik sözleri Fikret Şenes’e ait ‘Seni Bana Katsam’ı. Sonra kızı Zeynep Özyılmazel bayrağı devralmış, Evren Karakul düzenlemesiyle şarkıyı söylemişti. Bu yıl parçanın Neco yorumu ‘Masumiyet Müzesi’ dizisiyle patladı. Ve son sürpriz Deniz Seki’den geldi. Usta yorumcu orijinali Fransızca ‘A Toi’ olan parçayı Serhan Bülbül’ün modern düzenlemesiyle seslendirdi. Şarkının görselleri de yapay zekâyla hazırlandı.

‘Seni Bana Katsam’ (Tekli)

Deniz Seki

Karma Music Recording

Motivasyona ihtiyaç duyanlara

Genç kuşağın sevilen grubu Manifest özgüven yüklü şarkısı ‘Daha İyi’yi yayımladı. Enerjik bir pop şarkısı olan ‘Daha İyi’ye elektronik dokunuşlar da katılmış. Sözü ve müziği Aleyna Korkmaz imzalı. Grup bildiği yoldan şaşmadan kariyerinde yürümeye devam ediyor.

Haberin Devamı

‘Daha İyi’ (Tekli)

Manifest

Hypers Music

90’lardan günümüze

‘Teoman Şarkıları’ serisinin yeni teklisi ‘Sus, Konuşma’yı Tan Taşçı söylüyor. Taşçı sözü ve müziği Teoman’a ait olan şarkının yeni düzenlemesini de üstlenmiş. Şarkının videosunda da iki müzisyenin 90’lardaki ikonik görüntüleri yapay zekâ yardımıyla bugüne taşınmış.

‘Sus, Konuşma’ (Tekli)

Tan Taşçı, Teoman

Avrupa Müzik

Bir Talu şarkısı

Son dönemde sık rastladığımız proje albümlere bir yenisi eklendi. Pop müziğin efsane söz yazarları Çiğdem Talu ve kızı Zeynep Talu’nun şarkıları yeni yorumlarla karşımıza gelecek. İlk tekli ‘Bir de Bana Sor’u Gripin söylüyor. Grup şarkının melankoli ruhunu korurken rock tavrını da işin içine katmış.

‘Bir de Bana Sor’ (Tekli)

Gripin

DokuzSekiz Müzik

Haberin Devamı

Sade ama etkileyici

Serra Arıtürk sözü ve bestesi Sibel Alaş’a ait olan ‘Fem’i yayımladı. Şarkının sade ve etkileyici düzenlemesi Özgür Özkan Mete imzası taşıyor. ‘Fem’ karşılıksız aşkı, kırılganlığı ve içsel çatışmaları anlatıyor.

‘Fem’ (Tekli)

Serra Arıtürk

Pasaj&Garaj Müzik