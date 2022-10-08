Seriye bağladılar

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El sallamadan git

‘Durma Git’ (Tekli)

Selami Şahin

Lider Entertainment

Usta müzisyen Selami Şahin, tam da ayrılık mevsimi sonbahara yakışan bir şarkı yayımladı. Yıl sonuna kadar tamamlamayı planladığı üçlemenin ‘Beklenen Sensin’den sonraki ikinci şarkısı olan ‘Durma Git’in sözü ve bestesi Şahin’e ait. Düzenlemesiyse Febyo Taşel imzalı. Bu duygusal şarkıda Selami Şahin “Ardına hiç bakmadan, bana el sallamadan, adımı haykırmadan hadi git” diyor.

Beş şarkı geliyor

‘Maskeler Düştü’ (Tekli)

Batu Akdeniz

Garaj Müzik

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Rock müziğin güçlü temsilcisi Batu Akdeniz her ay bir tane olmak üzere önümüzdeki dönemde peş peşe beş şarkı yayımlayacak. Serinin ilki ‘Maskeler Düştü’ piyasada. İlk şarkıdan yola çıkarsak serinin bizi yüksek rock vokallerle buluşturacağını söyleyebiliriz, Sözü ve müziği Batu’ya ait olan şarkının prodüktörüyse Sezer Dinç.

Tatlışına sesleniyor

‘Schatzi’(Tekli)

Yase

El Turco Records

Rap müziğin dikkat çeken isimlerinden Yase, söz ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı ‘Schatzi’de “Ölene dek kal benimle” diyerek aşkını ilan ediyor. ‘Schatzi’ Almancada sevgiliye yönelik kullanılan ‘tatlım’ benzeri hitap sözlerinden biri. Şarkının düzenlemesinde iki başarılı ismin imzası var: Aerro ve İlkay Şencan.

Yeni solo proje

‘Gazel’ (Tekli)

Sinemis

Injazero Records

Prodüktör Sine Büyüka’nın yeni solo projesi Sinemis’in mini albümü ‘Dua’ 4 Kasım’da çıkıyor. Sufi müziğini ambient-techno’yla bir araya getiren albümün ilk teklisi ‘Gazel’ yayımlandı. Albüme katkıda bulunanlar arasında Ambassadeurs ve Telefon Tel Aviv gibi isimler dikkat çekiyor.