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Serin bir yerlerde, sayfalar arasında...

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#Kültür Sanat#Edebiyat#Kitap
Serin bir yerlerde, sayfalar arasında...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 07:00

Haftanın seçkisinde adını giderek daha sık duyduğumuz Ayşegül Savaş’ın romanı, yayın hayatına yeni başlayan İnkılâp Genç’ten çıkan bir öykü kitabı, ‘Bir Aile Meselesi’ YouTube kanalının kitabı ve yaşlılık meselesini ele alan bir çalışma da var.

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‘Beyaz’a Beyaz’

Ayşegül Savaş

İş Bankası Kültür Yayınları

Roman

Yazar, adı eski ABD Başkanı Obama’nın kitap listelerine girince geniş kitlelere ulaştı. Bu kitabında ressam Agnes’le sanat tarihi araştırmaları yapan isimsiz anlatıcının sanat sohbetiyle başlayıp derinleşen ilişkisini konu alıyor. Obama’nın listesindeki ‘The Anthropologists’ de aynı yayınevinden çıkacak.

‘Kanatların
Ardında-Mona
ve Poouli’

Okan Çelik

İnkılâp Genç

Öykü

Cumhuriyet’in ilk yıllarından bugüne faaliyetine devam eden İnkılâp Kitabevi 12-18 yaş aralığındaki genç okurlara hitap eden İnkılâp Genç markasını tanıttı. İnkılâp Genç’ten 4 kitap okurla buluştu. Bu kitaplardan ‘Kanatların Ardında’ iyimser Mona ve temkinli Poouli’nin büyülü yolculuğunu anlatıyor.

‘Bir Aile Meselesi’

Serdar Çankaya, Zeynep Cihangir Çankaya

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Doğan Kitap

Psikoloji

Çankaya çiftinin aynı adlı başarılı podcast ve YouTube programlarının kitabı, ‘Çocukluğumuzun izini takip ederek anne-babalığımızı dönüştürmek’ altbaşlığını taşıyor. Kitapta ruh sağlığı alanında çalışan iki uzman, profesyonel görüşlerini kişisel hikâyeleriyle okura sunuyor.

‘Halktan Bir Kadının Yaşamı, Yaşlılığı ve Ölümü’

Didier Eribon

İletişim Yayınları

Sosyoloji

Fransız yazar, bakımevine yattıktan kısa süre sonra hayatını kaybeden annesinden yola çıkarak yaşlılık ve hastalık temalarını mercek altına alıyor. Yaşlılarla ve ölümle ilişkimizi sorgularken “Kimse seslerini duyurmak için onlar adına konuşmazsa, yaşlılar konuşabilirler mi” sorusuna yanıt arıyor.

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#Kültür Sanat#Edebiyat#Kitap

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