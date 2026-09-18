Sergilerle dolu bir hafta...

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Yalnızlık ve gündelik hayat

Fotoğraf çekerken gündelik hayatın karşısına çıkardığı anları müdahale etmeden izleyen, yalnızlık deneyimini düşünmek için kendine özgü bir alan kuran Zeki Demirkubuz’un ‘Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir’ sergisi Baksı Müzesi’nde devam ediyor. Art On İstanbul’un açtığı sergi yönetmenin Avrupa, Amerika ve Asya’nın farklı kentlerinde çektiği fotoğraflarından oluşuyor. Fotoğraflar birbirlerinden bağımsız anları ortak bir duygu ekseninde buluşturuyor.

30 Ekim’e kadar Bayburt, Baksı Müzesi’nde.



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‘Sanat paylaşılınca güzel’

Artweeks Istanbul bu yıl ‘Collectors’ edisyonuyla üç sanat koleksiyonunu Akaretler, Sıraevler’de ziyarete açtı.

Banu ve Hakan Çarmıklı’nın ‘Reunion/Kavuşma’ başlıklı seçkisi, çiftin 1988’de klasik dönem ustalarının resimleri, Osmanlı camları ve porselenleriyle başlayan yaklaşık

40 yıllık koleksiyonerlik serüvenini içeriyor. 50 sanatçının farklı dönemlerden işleri arasında kadın sanatçılar ve feminist yaklaşımlar önemli bir yer tutuyor. İpek Duben’in kadın sorunlarına odaklanan ‘Şerife’ serisi gibi. Çarmıklı çifti “Sanatçıdan dünyayı kurtarmasını beklemiyoruz ama yolu aydınlatmasını, işaret etmesini bekliyoruz. Şahsen gösterilmeyen, saklanan, paylaşılmayan koleksiyonları korkak buluyoruz. Bırakın serüveninizi başkaları görsün, sanat paylaşılınca güzel” diyor.

Öner Kocabeyoğlu’nun ‘Tutku ve Sabır’ seçkisi farklı kuşak ve coğrafyalardan 91 sanatçının 140 eserini kapsıyor. Kimlik, beden, nesne, renk ve mitos gibi başlıklar etrafında şekillenen bu geniş koleksiyon için küratör Levent Çalıkoğlu şu değerlendirmeyi yapıyor: “Bu güncel birikimde yapıtlar, giderek olgunlaşan bir estetik duyarlılığın ve süreklilik gösteren bir merakın işaretleri olarak yan yana geliyor.”

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Tansa Mermerci’nin ‘Sükûn ve Galeyan’ başlıklı seçkisiyse 2000’li yıllarda İslam ve oryantalist sanatla başlayıp zamanla çağdaş ve kavramsal sanata yönelen örneklerden oluşuyor. Martin Creed’in İstanbul’daki eskicilerden topladığı paspas ve halılardan oluşan yapıtıyla Yuji Agematsu’nun gündelik sokak artıklarını sanat eserine dönüştüren işleri koleksiyonun öne çıkan yapıtlarından. Mermerci koleksiyonunu “Bütünüyle bir otobiyografi olarak görebilirsiniz. İzleyici sükûndan galeyana uzanan bir rotada eserlerin birbirleriyle kurduğu o yakın ve uzak akrabalıklara şahitlik edecek” sözleriyle anlatıyor.

8 Kasım’a kadar Akaretler Sıraevler’deki A Blok 23, 25-27, 43 ve 45 numaralı binalarda.

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25 yılın hikâyesi

Sanat dünyasının köklü galerilerinden Galerist, 25 yılı geride bıraktı. Bugüne kadar 200’ün üzerinde sergide farklı kuşaklara ve sanatsal yaklaşımlara yer veren galeri yeni sergisi ‘Gönül İşi’nde 50’ye yakın sanatçıyı buluşturuyor. Semiha Berksoy, Hera Büyüktaşçıyan, Taner Ceylan, Hussein Chalayan, Sarkis ve Nazım Ünal Yılmaz ve dahası… Sanatçıların galerinin tarihine damga vurmuş önemli yapıtları ve ‘Gönül İşi’ için üretilmiş yeni eserleri bir arada… 7 Kasım’a kadar Tepebaşı, Galerist’te.



Ömrün de bir sonu var

Bozlu Art yeni sezona ‘Wabi-sabi’ sergisiyle başladı. İbrahim Cansızoğlu küratörlüğündeki sergi, Ercan Akın’ın resim, fotoğraf ve kâğıt işlerini, Ayşegül Veryeri’nin seramikleri ve çiçek tasarım stüdyosu ZOI’nin çiçek düzenlemeleriyle buluşturuyor. Kökeni Zen felsefesi ve Taoizm’e dayanan wabi-sabi kavramı, geçiciliği, fani oluşu, eksiklik ve kusurları oldukları haliyle kabul edebilmeyi, sadeliği, alçakgönüllülüğü ve sıradan şeylerdeki güzelliği görebilme yetisini içeriyor. Sergi de tüm bu tavırları ve varoluş hallerini rüzgârda savrulan ağaç dallarında, gökyüzünde sürüklenen bulutlarda, dalgaların köpüklerinde, pişmiş toprağın dokusunda ve kurumaya yüz tutmuş çiçeklerde arıyor. 14 Kasım’a kadar Bozlu Art’ın Şişli, Mongeri Binası’nda.

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Deniz, emek, insan

‘Denizaşırı: Özer Kabaş ve Zamanları’ sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş’ın 1960’lardan 1990’lara uzanan üretimi üzerinden Türkiye kültür tarihinden bir kesit sunuyor. Sergide, sanatçının resimleri ve özgün baskılarının yanı sıra Urart Sanat Atölyesi’nde tasarladığı takılar da görülebilir. Özer Kabaş’ın 1970’lerden itibaren deniz, emek ve insan ilişkisine yoğunlaştığı biliniyor. Sanatçı deniz emekçilerini ön plana yerleştiren resimlerinde denizi, figürleri saran bir canlı gibi kullanmış. 14 Mart 2027’ye kadar Salt Beyoğlu’nda...

Yeni görsel dünya

Borusan Contemporary, İtalyan sanatçı Olivo Barbieri’nin Türkiye’de ilk kişisel sergisi ‘Zaman Mekân Geometri’ye ev sahipliği yapıyor. İtalyan sanatçı fotoğrafta minyatür etkisi yaratan yöntemi kullanmasıyla biliniyor. Sergide sanatçının 40 yılı aşkın üretiminden beş tematik seri var. Ama asıl merak uyandıran Anadolu’nun antik kentlerine odaklanan yeni çalışmaları...

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‘Perili/Haunted’ sergisiyse Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan eserlerle yapay zekâ, algoritmalar, veri teknolojileri ve dijital kültürün şekillendirdiği yeni görsel dünyayı ele alıyor. 15 Ağustos 2027’ye kadar Borusan Contemporary’de (Perili Köşk).