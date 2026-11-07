Sergiden önce, oyundan sonra...

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Bir sergi gezeceksem veya tiyatro izleyeceksem gününü mutlaka çevrede bir şeyler yiyip içebileceğim şekilde planlarım. İstanbul’da şu sıralar hemen her sahnede izlemeye değer oyunlar, müze ve galerilerde birbirinden güzel sergiler var. Üstelik önümüz ara tatil...

Siz de çocuklarla tiyatroya veya sergiye gidecekseniz günü onların da keyif alacağı bir programa dönüştürebilirsiniz. Bu hafta kültür-sanat duraklarının çevresindeki yeme-içme adreslerini yazdım. Size sadece birini seçip programınızı yapmak kaldı.

Etkinlik günleri rezervasyon şart

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM)

Biz İstanbul şık bir akşam yemeği için güzel bir adres. Özellikle etkinlik günlerinde rezervasyon yapmakta fayda var. Divan Brasserie Fuaye de bir şeyler yiyip içmek için iyi seçeneklerden. Özellikle pizzaları bence çok başarılı. AKM’de 11, 12 ve 14 Kasım’da ‘Romeo ve Juliet’ balesi, 28 ve 29 Kasım’da ‘Edusa’ operası sahnelenecek.

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Geceyi uzatabilirsiniz

CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ (CKM)

Caddebostan’ın en yenilerinden, şef Murat Deniz Temel’in Alaf 2Tek’i listenizde olabilir. Suadiye’deki Gou Society’nin kokteylleri, Manzé İstanbul’un yemekleri çok başarılı. Oyun sonrasına plan yapacaksanız Suadiye’nin Yunanı Matmazel Eleni’ye uğrayabilirsiniz. Kabak kızartmasını mutlaka sipariş edin. Hemen kapı komşusu Hola Chica’nın kokteylleri ve tabakları başarılı. Üstelik cuma ve cumartesi akşamları DJ performansı var. Geceyi uzatayım derseniz canlı müzik mekânlarından Line Up ve Rise n’ Fall’un programlarına göz atın. CKM’de 16 Kasım’da tek kişilik oyun ‘Kara Kız’, 21 Kasım’da çocuklar için ‘Mevsimler Ormanı’ ve 22 Kasım’da ‘Ölü’n Bizi Ayırana Dek’ sahnelenecek.

Seçenek çok

ZORLU PSM

Etkinliklerden önce Bardot’da bir şeyler yiyebilirsiniz. Cantinery de uzun uzun yemek yiyip sohbet etmek için güzel bir alternatif. Sezonun yeni oyunlarından Funda Eryiğit ve Timuçin Esen’in başrollerini paylaştığı ‘Değişim/Dönüşüm’ 14 Kasım’da Zorlu PSM’de yeniden sahnelenecek. 25 Kasım’da Bengi Apak’ın stand-up gösterisi ‘Büyülü Değil’, 6 Aralık’ta Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu’nun rol aldığı ‘Devlerin Savaşı’, 8 Aralık’taysa Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu ‘Toz’ izlenebilir.

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Bunlar da var...

◊ İstanbul Modern ve Karaköy turu: İstanbul Modern’de 19 Kasım’da ‘Akıp Giden Şehir’ sergisi başlıyor. ‘Manuel Çıtak: Kendine Ait Bir Ada’ sergisi de bu ay açıldı. Öncesinde veya çıkışta Karaköy’de biraz turlayıp Galataport’a uğrayabilirsiniz. Balık dürümcülerden birinde karnınızı doyurabilir, Roka’da suşi yiyebilir, Frankie’de bir şeyler atıştırabilirsiniz. The Peninsula Istanbul’un sıcak çikolatasını da unutmayın.

◊ Asmalımescit’te sanat ve lezzet: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde eylül sonunda açılan ‘1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar’ sergisini listenize ekleyebilirsiniz. Pera Müzesi’nde ‘Cumhuriyetin Kamera Arkası’ 28 Mart’a kadar ziyaret edilebilir. Yemek için Kontuar Pera güzel bir seçenek. Daha hızlı bir şeyler yemek isterseniz Pizzeria Pera’ya uğrayabilirsiniz. Uzun uzun oturacağım derseniz Asmalı Cavit zaten bir klasik. Üstelik şimdi palamut zamanı, mutlaka sipariş edin.

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◊ Sakıp Sabancı Müzesi ve Emirgân: Emirgân’da da sanatla lezzeti bir araya getirebilirsiniz. Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki ‘Yoko Ono: İçses ve İçyapı’ sergisini görmek için son gün 27 Aralık. Üstelik ara tatil boyunca çocuklara yönelik atölyeler ve yazar buluşmaları da düzenleniyor. Mesela 18 Kasım’da ‘Gökyüzüne Adım Adım el işi atölyesi’, 19 Kasım’daysa ‘Sanat Bir Talimatla Başlar mı?’ başlıklı yazar buluşması var. Bu buluşmada çocuklar, ‘Kafanda Tamamlanan Kitap: Yoko Ono’nun Dünyasına Katıl’ kitabını yazarı ve çizeri Ecem Arslanay’la birlikte okuyacak. Ardından sergideki seçili eserleri inceleyerek bir düşüncenin ya da basit bir talimatın nasıl sanat yapıtına dönüşebileceğini keşfedecekler. Müzenin içindeki MSA’nın restoranında kahvaltı yapabilir, günü Emirgân’daki Pizza Emirgan’ın lezzetli pizzalarıyla tamamlayabilirsiniz.

AH GECELER

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◊ Serdar Ortaç bu gece 23.00’te Yeni Cabaret sahnesinde. (0532) 500 28 69

◊ Ebru Yaşar bu gece 22.30’da İstanbul Günay’da... (0212) 230 33 33

◊ Elif Buse Doğan bu gece 23.00’te Mumlu İzmir sahnesinde olacak. (0532) 493 00 06

◊ Begüm Obiz bu gece 00.30’da Şirket Live’da. (0540) 575 15 15

◊ Kıvanç Kasar yarın gece ‘Altın Saatler’ programıyla 1.00’de Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Derya Bedavacı 12 Kasım Perşembe gecesi 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

7/24 YETMEZ





◊ Tersane İstanbul’da 13 Kasım’da Winter Town kapılarını açıyor. 10 Ocak 2027’ye kadar sürecek etkinlik boyunca Tersane İstanbul, rengârenk bir kış kasabasına dönüşecek. Işıklarla süslenen sokaklar, karnaval gösterileri ve akustik canlı müzik performanslarıyla eğlenceli kış günleri bizi bekliyor.

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◊ Alaçatı’nın sevilen mekânı Kadehler Arasında 11 Kasım Çarşamba akşamı Kuruçeşme’deki Boop’a konuk olacak. Rezervasyonlar Instagram üzerinden DM yoluyla yapılıyor. @boopkurucesme

◊ Sait Halim Paşa Yalısı’nda her çarşamba yoga etkinliği var. 11, 18, 25 Kasım’daki program 9.00-10.00 arasında Harem Bahçe Salonu’nda gerçekleşecek. 1.500 lira.