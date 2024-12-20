Sepet sepet lezzet ve mutluluk

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İtalya’dan gelmiş gibi...

Eataly Roma sepeti

Eataly yeni yıl ruhunu İtalyan lezzetleriyle buluşturuyor. Makarna çeşitleri, sızma zeytinyağı, balzamik sirke, çikolata, grissini, çeşitli soslar, kahve ve çay gibi ürünlerle dolu yılbaşı sepetlerine 3.000, 5.000 ve 10.000 liralık hediye kartları ekleyebilirsiniz. Fiyatı 4.350 lira.

Trüflüden Beyoğlu çikolatasına…

Melodi Çikolata

Markanın sepetlerinde 1957 serisi melo pralin çikolata, bütün fındıklı ve Antep fıstıklı Beyoğlu çikolatası, melodi, yılbaşı twist, vela yılbaşı çikolatası, şemsiye çikolata ve gofret gibi seçenekler bir araya geliyor. Fiyatı 3.030 lira.

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Hem tatlı hem süslü

Harem Chocolate

Yeni yıla özel hediye setleri farklı lezzetlerden oluşuyor. Yeni Yıl Piknik Seti’nde çikolata kaplı fıstıklı lokum, çikolata kaplı gofret, filtre kahve gibi ürünlerin yanı sıra yılbaşı süslerinin de olduğu sepetler mevcut. Fiyatı 4.400 lira. Ayrıca 4’lü yılbaşı kurabiyeleri ve tuzlu karamellerin olduğu minik hasır hediye sepeti de var, 400 lira.

Nar ekşisi neden olmasın?

Zeyta Emirgan

Naturel sızma zeytinyağı, şarap, nar ekşisi, kuru meyve, çikolata, reçel, fındık ezmesi, çekirdek kahve ve sabun gibi doğal ürünlerden oluşan sepetlerin fiyatları 6-7 bin lira arasında değişiyor. Ayrıca isteğe bağlı sepetler de hazırlanabiliyor.

Kırmızının enerjisi...

Divan Pastaneleri

Markanın 2025 yeni yıl koleksiyonu özel tasarım Kırmızı Box; fotoğraf çerçevesi, dekoratif mumluk ve mum, yılbaşı topları ve özel Divan madlen çikolata, fıstıklı lokum, kestane şekeri, prenses badem içeriyor. Fiyatı 9.900 lira.

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Sağlıklı ve eğlenceli bir seçenek

Antalyadaniste.com

Sağlıklı ama eğlenceli bir seçenek arayanlar için bu paket ideal. Antalyadaniste.com yeni yıl hediyesi olarak sağlıklı lezzetler dolu farklı paketler hazırlıyor. Mesela Şirine Yılbaşı Paketi’nde Noel Baba şapkalı jumbo boy avokado, pikan cevizi, çiğ badem, kuruüzüm, avokado yılbaşı ağacı süsü ve turuncu şans cüzdanı var. Fiyatı 750 lira.

Nostaljik hediye arayanlara...

Hatun İstanbul

Marka Ayasofya, Kız Kulesi gibi temaları olan koku serileri

hazırlıyor. Yılbaşı için oluşturulan sepetlerde bu kokuların yanı sıra bazı lezzetler de mevcut. Galata Diffuser sepetinde geleneksel yöntemlerle hazırlanmış narlı-fıstıklı lokum ve klasik Türk kahvesi var. Fiyatı 1.480 lira.