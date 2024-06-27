Senin festivalin hangisi?

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*KONSER





-Duman 29 Haziran Cumartesi 18.00’de KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek. Bilet fiyatı 650 ila 1.175 (sahne önü) lira.

-Harun Tekin ve Koray Candemir ‘Şakalı Akustik’ şovuyla 29 Haziran’da Tarla Alaçatı’da olacak. Bilet fiyatı 2.200 ve 17.600 (4 kişilik bistro) lira.

-Aleyna Tilki 30 Haziran Pazar 21.15’te Bodrum Antik Tiyatro’da. Bilet fiyatı 570 ila 1.425 lira.

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-Loreena McKennitt’i izlemek isteyenler 2 Temmuz Salı 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda olsun. Bilet fiyatı 1.000 ila 3.250 lira.

-Black Pumas 2 Temmuz Salı 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 999 lira.

-Buray 5 Temmuz Cuma 21.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da. Bilet fiyatı 262 ila 2.050 lira.

-Melek Mosso akustik konseri için 5 Temmuz 21.00’de Yapı Kredi Bomontiada’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 810 lira.

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-Mert Demir 5 Temmuz 21.00’de Antalya Açıkhava’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 825 ve 1.320 lira.

-Fazıl Say 5 Temmuz 21.15’te flüt sanatçısı Aslıhan And ile ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 1.100 ila 2.475 lira.

-Soft Analog 5 Temmuz 22.00’de Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 290 lira.

-Semicenk 5 Temmuz 22.00’de Club İnferno Kemer’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 825 lira.

*GECE





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-Alya 29 Haziran Cumartesi 22.00’de 888 Private Bodrum sahnesinde. (0516) 169 08 88

-Bengü Beker 29 Haziran 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

-Özgün 29 Haziran 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

-Deniz Yükseler 29 Haziran 00.00’da Barınak Türkbükü sahnesinde. (Rezervasyon için: @barinakturkbuku)

-Özcan Deniz 30 Haziran Pazar 23.00’te Cahide Alaçatı sahnesinde. (0232) 729 99 90

-Duygu Yıldırım 30 Haziran 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. (Rezervasyon için: risenfallsuadiye)

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-Begüm Obiz 1 Temmuz Pazartesi 00.30’da Korto Alaçatı sahnesinde. (Rezervasyon için: @kortoalacati)

-Kaan Yorulmaz 3 Temmuz Çarşamba gecesi 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

-Berk Sunal 5 Temmuz Cuma 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak. Rezervasyon için: @boop_alacati

*FESTİVAL





-Bu yıl ikincisi düzenlenen Adalar’da Caz festivali 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar Prens Adaları’nın yanı sıra Kadıköy, Kabataş ve Bostancı’daki Adalar vapur iskelelerinde gerçekleşecek konserlerle yerli ve yabancı cazın önemli isimlerini ağırlayacak. Cumartesi İmer Demirer Quartet 18.30’da Kınalıada İskele Meydanı’nda, Korhan Futacı 19.30’da Burgazada Eski İskele Meydanı’nda konser verecek. Şenova Ülker Quartet 20.30’da Heybeliada Pazaryeri’nde, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions ise 21.30’da Büyükada Atatürk Meydanı’nda olacak. Pazarın programı da şöyle: Kamucan Yalçın&Friends 15.30’da Kabataş İskelesi’nde. Cansu Aslan ‘Saydam’ 18.30’da Burgazada Eski İskele Meydanı’nda. Deli Bakkal 20.30’da Büyükada Atatürk Meydanı’nda. Ateş Tezer Trio 20.30’da Heybeliada Pazaryeri’nde. Ve Alice Francis 21.30’da Büyükada Atatürk Meydanı’nda. Konser ücretsiz ancak İstanbul Senin uygulamasından bilet almak gerekiyor.

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-İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali, Parkorman’da sahneye çıkacak yerli-yabancı isimlerin performansları, stand-up gösterileri ve çeşitli etkinliklerle bu hafta sonu gençlere festival coşkusunu yaşatacak. 29 Haziran’da konserler Bade’yle başlayıp Travis’le son bulacak. 30 Haziran’ın ilk konseriniyse Elektro Hafız verecek. Festivalin kapanışı Parcels’tan. Büyük Ev Ablukada, Miles Kane, Le Femme gibi isimler de sahneye çıkacaklar arasında. Bilet fiyatı 1.250 (tek gün) ve 1.750 (kombine) lira.

*PARTİ





-Radyo Eksen DJ’leri Gülşah Güray, Gülşah Turgut, Güven Yıldız ve Nikki Wild 29 Haziran Cumartesi 21.00’de Babylon İstanbul’da Radyo Eksen partisi için setin başına geçecek. Bilet fiyatı 200 ve 400 lira.

-Elektronik müziğin pek çok türünü kapsayan PSM Loves2Dance 29 Haziran’da Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Üç sahnede çıkacak isimler şöyle: Gaia Ekho, IL:HO, Parra For Cuva, Christian Löffler, Pantha Du Prince, Natascha Polke, Stimming, MFY, Konuralp, Moophy ve Abanoz. Bilet fiyatı 600 lira.

*SERGİ





-Artİstanbul Feshane’deki ‘Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde’ başlıklı sergi 7 Temmuz’a kadar uzatıldı. Sergide Alexander Calder, Frank Stella, Victor Vasarely, Lygia Clark, Liliane Lijn, Julio Le Parc, Jesus Rafael Soto, Kenneth Noland ve Helio Oiticica gibi 21 ülkeden 57 çağdaş sanatçının 95 eseri var. Serginin küratörlüğünü Tate Modern’in sergiler ve uluslararası sanat küratörü Valentina Ravaglia üstleniyor.

-Cendere Sanat Müzesi’nin bahçesindeki 395 yaşındaki ulu çınardan ilham alan ‘Ağaçlar Konuşunca’ sergisi ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor. Sergi, dünyalı bir varlık olmanın temelinde birbiriyle dayanışmanın da olduğunun ve bu dayanışmanın hiçbir zaman sadece insanlar arasındaki ilişkilerle sınırlı kalamayacağının altını çiziyor.

Sergide Ardan Özmenoğlu, Azade Köker, Murat Germen, Umut Erbaş ve Yusuf Aygeç gibi isimlerin farklı disiplinlerden işleri izleyici karşısına çıkıyor. Sergi 30 Ağustos’a kadar uzatıldı.

*DJ





-Mahmut Orhan 3 Temmuz Çarşamba 20.00’de Bodrum Galia’da performans sergileyecek. Bilet fiyatı 1.000 ve 5.000 (sahne arkası) lira.

-Burgazada Cennet Bahçesi 5 Temmuz Cuma 20.00’de ‘Electronic Rave Party’ye ev sahipliği yapıyor. DJ Alex ve DJ Ceros’un kabinin başına geçeceği etkinliğin bilet fiyatı 336 ila 560 lira.

-Avangart Tabldot ve Tripolism 5 Temmuz 20.00’de Sommer Klein’da. Bilet fiyatı 600 ve 6.000 (sahne arkası) lira.

*TİYATRO

-Bir apartman dolusu insan





Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği ‘Istırap Korosu’ İstanbul Maltepe’de bir aile apartmanında geçiyor. Başrollerini Seda Türkmen ve Deniz Karaoğlu’nun paylaştığı oyun bir apartman dolusu insanın hikâyesini izleyiciyle buluşturuyor. 29 Haziran Cumartesi 20.30’da Kadıköy Boa Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 320 ve 380 lira.

-Hücrelerin ironik hikâyesi





Engin Günaydın’ın yazıp yönettiği ‘Hücreler’ çökmekte olan bir organizmanın içinde hayatta kalmaya çalışan hücrelerin hikâyesini anlatıyor. Oyunun Günaydın’ın yanı sıra Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka gibi isimlerden oluşan geniş bir kadrosu var. 30 Haziran Pazar 21.00’de Maximum UNIQ’te sahnelenecek. Bilet fiyatı 370 ila 1.550 lira.

-Tarihe farklı bir bakış





Ülkü Tamer’in kaleme alıp Faruk Üstün’ün uyarladığı ‘Tarihte Yaşanmamış Olaylar’ adlı oyun ‘Ya asıl tarih bilmediklerimiz, öğrenmediklerimizse’ sorusunu odağına alıyor. Emrah Eren yönetmenliğinde sahnelenen oyunda Ammar Özçelik, Atakan Avcı, Delal Yıldırım, Ezgi Nur Köycü, Eylül Güntekin, Murat Küçük, Utku Palta, Yağmur Altay sahneyi paylaşıyor. 30 Haziran 19.00’da Kadıköy Boa Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 280 ve 320 lira.

*ATÖLYE





-Ataşehir Finanskent Mahallesi’ndeki Cooking Class Academy’de 30 Haziran Pazar 11.00’de ‘Yöresel Lezzetler: Gaziantep Mutfağı’ atölyesi var. Bilet fiyatı 2.750 lira.

-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi 3 Temmuz Çarşamba 19.00’da ‘Ev Yapımı Burger’ atölyesi düzenliyor. Atölyede et ve tavuk burger, fırında patates ve sos yapımlarının incelikleri uygulamalı olarak anlatılacak. Bilet fiyatı 2.600 lira.