‘Sen değişirsen dünya(n) değişir’

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Genç kadınlara, daha aktif ve kendine güvenen birer birey olma yolculuğunda liderlik becerileri kazandırabilmek amacıyla kuruldu Değişim Liderleri Derneği (DLD). Derneğin 2009’dan beri yürütülen ‘Kıvılcımlar’ programının son mezunları, yeni projelerini geçen günlerde tanıttı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden bir araya gelen 9 genç kadın, pandemi sürecinde hayli emek verdikleri sosyal değişim projesi ‘DostUMutlu Gezegen Masalları’ kitabını yayımladılar.

Aşiyan Taflan, Ayperi Sürücü, Ceyda Cittanoğlu, Gaye Hürcan Altundağ, İrem Top, Özüm Satıoğlu, Sezen Günaydın, Songül Boztepe ve Şimal Uzgur’un masalları yazdığı kitapta, çocuklar için 5 masal var. Klasik prens-prenses hikâyelerinin ötesinde çocuklara doğa farkındalığı kazandıran bu masallar, çevrimiçi 140 masal atölyesiyle 12 ilde, özel okullardan

köy okullarına kadar 5 bin çocuğa erişti. Çok yakında İngilizceye de çevrilecek.

Projenin amaçlarından biri de, satılan kitaplardan elde edilen gelirle bir sonraki senenin ‘Kıvılcım’ programına fon sağlanması. İlk hedef, 15 bin kitabı çocuklara ulaştırabilmek. Şimdilik bunun 3’te 1’ini gerçekleştirmiş durumdalar ve bu gelir sayesinde tam 16 kıvılcımın program dahilindeki giderlerine fon sağlandı. Siz de kitabı, derneğe ulaşarak satın alabilirsiniz.

Derneğin kurucusu Sema Başol, yazarlardan Gaye Hürcan, Ayperi Sürücü ve Şimal Uzgur’la konuştuk.



* 9 mühendis bir araya gelip çocuklar için masallar yazdınız... Projeden, masallardan bahsedelim mi?

Şimal Uzgur: İyi yetişmiş nesillerin ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağına inanıyoruz. Mühendis olduğumuz için olaylara daha mekanik bakıyoruz, daha sonuç odaklıyız ve böyle bir alanda çalışmak bize de kendimizi geliştirme fırsatı yarattı.

Ayperi Sürücü: Masallarımızın teması doğayı korumak, saygı duymak, modern tarım, rüzgâr enerjisi. İlk olarak, çocuk gelişimi uzmanı Şükran Evirgen bize onlarla nasıl iletişim kurabileceğimizi öğretti. Sonra masal anlatıcılığı eğitimi aldık. Yazdığımız masalları çocuklarla buluşturmadan önce de pedagoglara onaylattık.

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Bu masallar 12 ilde özel okullardan köy okullarına 5 bin çocuğa erişti. Yakında İngilizce’ye çevrilecek.

* Pandemi döneminde çocuklara internet üzerinden masallarınızı okumuşsunuz. Neler gözlemlediniz?

Ayperi Sürücü: ‘Laboratuvarda Bir Gün’ adlı masaldaki biyolog kadın “Kozmetik ürünler üretilirken hayvanlara zarar vermiyorsa ürünün arkasında tavşan logosu bulabilirsiniz” diyordu. Bir öğrenci, sonraki hafta “Evde tavşan logolu bir ürün buldum, hayvanlara zarar verilmemiş yapılırken” dedi. Bence bu, projemizin amacına ulaştığını gösteriyor bize.



* Bu projenin sizlere ne gibi katkıları oldu peki?

Şimal Uzgur: Bu süreçte asla ulaşamayacağım insanlarla kontakt kurmamı ve bir mühendis olarak çevremi genişletmemi sağladı. İş hayatımda koordinasyon ve iletişim becerim de çok gelişti. Ama en önemlisi, kendimizin farkına vardık. Bu yüzden diyebiliriz ki: ‘Sen değiş, dünya(n) değişsin.’ Ayperi Sürücü: Ben sessiz sakin ve adım atmaktan korkan biriydim. İletişim becerilerim gelişti ve etki alanımın farkına vardım. Öğrendiğim en önemli şey de denemekten hiç korkmamak oldu.



* Bireysel ya da kurumsal olarak ‘DostUMutlu Gezegen’ kitaplarını nasıl satın alabilir, nasıl bağışta bulunabiliriz?

Gaye Hürcan: Bireysel olarak, bu kitabı kütüphanenize alabilir, sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Kurumsal olarak da daha fazla adet kitap satın alıp köy okullarına ulaştırabilirsiniz. Herkese Kitap Vakfı, lojistiğimizi sağlıyor. Kurumlar için farklı paketlerimiz var. Daha iyi yarınlar için uğraşan firmaların logolarına yer veriyoruz, kitabın önsözünü şirketlere bırakıyoruz ve şirket çalışanlarının çocuklarının adına özel birer kart yazıyoruz.

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Genç kadınlardan çok şey öğrendim’

Değişim Liderleri Derneği kurucusu Sema Başol



12’nci yılımızdayız ve bugüne kadar 600 kıvılcım, derneğimizden mezun oldu. Geldiğimiz noktayı hayal bile edemezdim. Ben hem onlardan hem de dernekten çok fazla şey öğrendim. Hiç kolay olmadı bugüne getirmek, çok mutluyum ama bundan sonrasındaki hedefim, derneği bu genç kadınlara devretmek. Kendini devam ettiren bir dernek olmak zorunda DLD, yoksa ölür. Kişilerden ve kurumlardan bağımsız kendini idare edebilmeli kızlar, derneği yönetmeyi öğrenmeliler. Şimdi bunun için çabalıyoruz. 20 yaşlarındaki genç kadınların sadece bu projeye topladıkları bağışlarla dernek bütçesinin önemli bir kısmı karşılandı. Bu kadınlar ileride düşünün neler yapabilecekler...

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