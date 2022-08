Semiramis Pekkan “Haldun 50 sene sonra yeniden ‘Yaparsın şekerim’ dedi ve buradayız...”

Haberin Devamı

Öğlen saatlerinde Sunset Grill&Bar’da buluşmak üzere sözleşiyoruz. Çok dakikler. İkisi de saatinde restoranda oluyor. Onları yıllar sonra bir arada görmek tarihi bir ana tanıklık etmek gibi. İnsan gözünü alamıyor; laflarını kesmek, bölmek istemiyor. Haldun Bey her gün sektirmeden saat 13.30’da öğle yemeği yediğini söylüyor. Sohbete başlamadan siparişlerimizi veriyoruz. Haldun Bey ördek, Semiramis Hanım suşi söylüyor. Benim söylediğim asitli içeceğe de tepki gösteriyorlar “Sakın içme” diye. Zaten onların gençlik sırrı doğru beslenme biraz da. İkisi de hâlâ birbirlerine gözleri ışıldayarak bakıyor. ‘Broadway’den İstanbul’a Müzikaller-Senfonik’ projesi için yeniden sahneye çıkacak olan Pekkan çok heyecanlı. Dormen ise rahat, yine “Yaparsın şekerim” diyor. Sonra başlıyorlar hikâyelerini anlatmaya…



◊ Ne zaman, nasıl tanıştınız?

Semiramis Pekkan: Ooo, çok eskilere gidiyorsun Hakan.

Haldun Dormen: Ankara’da tanıştık.

Semiramis Pekkan: Yok yok, daha önce tanışmıştık ama Ankara’da sokakta karşılaştık.

Haldun Dormen: Çok gençtin ve tiyatrocu yaptım seni.

Semiramis Pekkan: Ankara’ya gezmeye gitmiştim. Yolda karşılaştık, “A Semiramisçiğim ne yapıyorsun” diye sordu, “Arkadaşıma geldim, biraz kalacağım” diye yanıtladım. “Bir dakika, şimdi Güner Sümer’in (oyuncu) yanından ayrıldım, Ankara Sanat Tiyatrosu’ndaki ‘Bozuk Düzen’ oyunu için bir genç kız arıyorlar başrole” dedi. “Haldun sen deli misin, ben tiyatroyu sadece seyrettim” dedim. “Yaparsın şekerim” dedi. Saygı

duyduğun bir insandan bu lafı duymak

çok ağırdır. “Yaparsın şekerim” dediği zaman, eyvahlar olsun, yapmak lazım şekerim!

◊ Ne oldu peki?

Semiramis Pekkan: Biz oradan doğru Güner Sümer’e gittik. Güner Bey şöyle bir baktı, ne düşündü bilmiyorum ama bana bir metin verdi ve “Yarın okuma var” dedi.

Ben o gece korkudan ölmek üzereyken bütün metni ezberledim. Korku neler

yaptırıyor insana!

Haldun Dormen: Ama yaptın şekerim.

Semiramis Pekkan: Hiç yapmadığım bir işi yapmaya başlama korkusundan.

◊ Orada başlayan dostluk bu zamanlara kadar devam etti yani…

Semiramis Pekkan: Dur, orada bitmedi. Tiyatro hayatımda çok önemli bir adım. Başarılı da oldum Allah’a bin şükür. Ama tiyatroda öyle büyük gelir falan yoktu, bayağı sıkıntılı bir devirdi. O arada Ajda (Pekkan) “Burada film yapıyorum, hadi gel, sen de yap” dedi, “Hazır tiyatro da yapmışsın...” “Peki” dedim, sonra iki-üç sene Ankara’da durdum. Ardından İstanbul’a geldim.

Bu sırada ablam yıkıyor ortalığı, Ajda Pekkan şarkılarıyla kıyamet kopuyor. Ben de Haldun Dormen Tiyatrosu’nun kulisinde tiyatroyu biraz koklayarak dostlarımla bir dönem geçirdim. Derken Kervansaray’dan İbrahim Bey’in kulüpleri vardı ve beni o aradı.

Haldun Dormen: Çok önemliydi.

Her akşam gidilirdi o mekânlara.

Semiramis Pekkan: Evet, ben de görüşmeye gittim, “Çok açık konuşacağım. Ajda Hanım aldı başını gidiyor. Ben sizin de şarkı söylemenizi istiyorum. Sizi Ajda Hanım’a rakip çıkarmak istiyorum” dedi. Ben banyoda bile şarkı söyleyen biri değildim. Ajda’ysa tam aksine, eline ne geçerse çocukluğundan beri şarkı söyleyen bir tip. Yani nasıl böyle bir rekabet olabilir?

◊ E, ne yaptınız?

Semiramis Pekkan: Bir para teklif etti, aklımı oynattım.

◊ Ne kadar bir para?

Semiramis Pekkan: O parayla yaptığım şeyleri söyleyeyim. Nişantaşı’nın en güzel yerinde bir daire aldım. Haldun’un kardeşi Gülerciğim (Yiğit), Allah rahmet eylesin, “Bir kadının önce bir evi, sonra da bir mücevheri olmalı” dedi. Kapalıçarşı’dan büyük bir elmas aldırdı. Bir de İtalya’ya uçak bileti aldım.

◊ Bilet neden?

Semiramis Pekkan: Çünkü sahneye çıktığım gece rezil olacağım ve kaçacağım diye düşünüyorum (gülüyor). Ama neden İtalya, o konuda bir fikrim yok.



Ajda’dan onay

◊ Ajda Hanım ne diyor tüm bunlara?

Semiramis Pekkan: Ajda’ya gittim, “Ajdacığım, bak böyle bir şey söylüyorlar, yani sana rakip falan” dedim. “Aa, al parayı, deli misin sen! Rahatına bak” dedi. Onun da iyi bir şey olacağı o kadar aklına gelmiyor ki

(gülüyor). Sonra tabii Haldun’a gittim.

Ne dedi? “Aa, yaparsın şekerim” dedi.

İkinci ‘yaparsın şekerim’ ve oldu bak iki dönüm noktası.

◊ Sahneye çıktığınız ilk gece ne oldu?

Semiramis Pekkan: O gece kıyamet koptu. Ajda iki sene konuşmadı benimle ama haklıydı yani.

◊ Bunu beklemiyordu, değil mi?

Semiramis Pekkan: Hiç beklemiyordu, aslında kimse beklemiyordu. Ama zannediyorum benim yaptığım şey sesimle ilgili değildi. Benim yaptığım şey paketti.

Haldun Dormen: İlk şarkıyı da sana kardeşim Güler bulmuştu, değil mi?

Semiramis Pekkan: Evet, o dönem Londra’ya gitmişti Güler. Döndü ve “Semiramisçiğim” dedi, “Sana bir şarkı buldum”. Şarkı ‘Bu Ne Biçim Hayat’. İlk Altın Plak’ı da o aldı. Ne tiyatro ne müzik geçmişim varken, korku denen şey var ya işte… Sıfırdan iki kariyer.

◊ O dönem bir birlikteliğiniz de olmuş galiba Haldun Bey’le...

Semiramis Pekkan: Tabii, çok saygın, sevgi dolu bir şeyimiz vardı. İki-üç sene sürdü galiba. Ama güzel vakit geçirdik,

ne güzel bir periyottu.

◊ Sonra dost kalmayı da başarmışsınız...

Semiramis Pekkan: Böyle medeni bir insanla nasıl dost kalınmaz! Haldun’un kariyerini konuşacak hiç laf yok ama insan olarak da tanıdığım en değerli kişilerden. Onun için 50 sene sonra yeniden “Yaparsın şekerim” dedi ve buradayız.

Broadway’den İstanbul’a müzikal bir yolculuk

◊ 20 Eylül’de yeniden sahnede olacaksınız. Aradan 50 yıl mı geçti?

Semiramis Pekkan: 50 küsur sene. Son olarak 1968-69’da çıkmıştım sahneye. Zaten sahneyi de çok kısa yapmıştım.

◊ Bizi o gece neler bekliyor?

Semiramis Pekkan: Mühim olan, hayatımda ilk defa Halduncuğumla aynı sahneye ayak basacak olmam. Onunla bu anı paylaşmak yaşamım boyunca en güzel anılarımdan biri olacak.

◊ Hangi şarkıları söyleyeceksiniz?

Semiramis Pekkan: ‘Bana Yalan Söylediler’ ve ‘Bu Ne Biçim Hayat’.

Haldun Dormen: Şöyle düşünüyorum; en son ben çıkacağım sahneye ve bir şarkı söyleyeceğim. Sonra Semiramis’i takdim edeceğim ve o ‘Bu Ne Biçim Hayat’ diye çıkacak.

◊ Peki, sahnede başka neler olacak?

Haldun Dormen: Önceki yıllarda iki kere ‘Broadway’den İstanbul’a Müzikaller’ yaptık. Çok ilgi gördü, kuyruklar oluştu. Bu sefer de ‘Sefiller’, ‘Chicago’, ‘Cabaret’, ‘Damdaki Kemancı’, ‘Notre-Dame de Paris’, ‘Grease’, ‘Evita’

ve ‘Cats’ gibi ünlü Broadway müzikallerinin yanında ‘Lüküs Hayat’, ‘Hisseli Harikalar Kumpanyası’, ‘Şen Sazın Bülbülleri’ ve ‘Kantocu’ gibi gişe rekorları kırmış Türk müzikallerinden titizlikle seçilen parçalarla seyirciye Broadway’den İstanbul’a müzikal bir yolculuk yaptıracağız. Asuman Dabak, Burak Sevinç, Canan Ergüder, Emre Altuğ, Emrah Eren, Ethel Mulinas, Lilya İrem Salman, Nilsu Berfin Aktaş, Pelin Akil, Pelin Karahan, Pelin Uluksar gibi oyuncular var kadroda.

Kabiliyetli çocukların yok olup

gideceğinden korkuyorum

◊ Eski günlere ve bugünlere bakınca ünlü olmak daha mı kolay, daha mı zor?

Haldun Dormen: Ünlü olmak daha kolay değil. Çünkü rekabet çok büyüdü. Amerika’ya döndü burası, o kadar çok insan var ki... Geçen gün bir oyuna bile ufak bir rol için 1.600 kişi müracaat etmiş. Bunun yanında ben tiyatrocuyum ve şunu söyleyebilirim, o kadar iyi yazarlar, yönetmenler var ki, şaşırıyorum. Türk tiyatrosu çok çok iyi durumda bence.

Semiramis Pekkan: Çok kabiliyetliler. Ama tüketimin çok kolay olduğu bir devirde üzülüyorum onlar için. Bu kadar kabiliyetli çocukların yok olup gideceğinden korkuyorum. Eskiden öyle değildi, çıkan kalırdı.

◊ Televizyon dizilerini izliyor musunuz? Kimleri beğeniyorsunuz?

Haldun Dormen: Hayır, dizi izlemiyorum. Sadece ‘MasterChef Türkiye’ ve ‘Survivor’ izliyorum. Çünkü dizilerde hep aynı konular var, beni rahatsız ediyor. Bu yüzden bazı yeni oyuncuları da kaçırıyorum.

Semiramis Pekkan: Ben izliyorum dizileri, hepsini değil. Kimleri beğendiğim de her gün değişiyor.

Hayat bir tercihtir

◊ Dışarıdan görünen bir Semiramis var… Star ışığı olan, ulaşılmaz, çok konuşmaz, söyleşi vermez, görünmez… Bunun ardındaki kadını anlatır mısınız?

Semiramis Pekkan: Görünmez Semiramis’in şu an gördüğünüz Semiramis’ten bir farkı yok. Ama o bir karardır ve onların neticesini yaşarsın. Hayatta durmadan karar değiştirmeyi doğru bulmuyorum. Madem böyle bir karar verdim, onu yaşadım.

◊ Neden o kararı verdiniz ve sanattan uzak durdunuz?

Semiramis Pekkan: Çünkü zaten şarkıcı değildim. Yani şarkı söylemiyordum.

Haldun Dormen: Ama sanatçısın.

Semiramis Pekkan: Yani ruhumda demek ki vardı öyle bir şeyler, oldu, o ayrı mesele. Ama benim hayattan beklediğim şeyler belki değişikti ve tercihlerimi

o yönde yaptım.

◊ Beklediklerinizi bulabildiniz mi?

Semiramis Pekkan: Evet, hayat bir tercihtir, tercihlerle yaşamak ve onun içinde mutlu olmak zorunda insan. Söylediğiniz ya da verdiğiniz bir kararın arkasında durmalısınız. Yoksa ben ulaşılmaz bir star gibi görmüyorum kendimi.

Haldun Dormen: Ama ulaşılamıyorsun kolay kolay.

Semiramis Pekkan: Canım benim! Söyleyebileceğim üç tane kariyerim oldu; bir tanesi tiyatro, benim için en önemli

kariyerlerden biriydi. Arkadan şarkı söylediğim bir periyot, ondan sonra moda alanında çok ciddi bir başarım oldu.

Sonra da aile hayatı işte...

Umutlarınızı yitirmeyeceksiniz, azimle her şeyi yapabilirsiniz

◊ Şimdi baktığınızda hayatlarınızın nasıl dönemlerindesiniz?

Semiramis Pekkan: Hayatımın en güzel dönemindeyim. Yaşamaktan zevk alan, yaşadığım şeyin keyfini çıkaran biriyim. Bunu söylerken müthiş bir hayat mı yaşıyorum? Hayır. Ben ufak şeylerden zevk alan bir insanım. Onun için de istediğim kararları verebildim hayatta.

◊ O kararlar mutlulukla mı sonlandı?

Semiramis Pekkan: Evet, ama aslında her zaman da mutluluk diye bir şey yok. Hayat öyle bir şey değil. Mühim olan

inişleri, çıkışları, hepsini kabul etmek ve onun farkındalığında olmak. Kabul etmenin farkındalığında olmak. Bende o vardı herhalde, belki de öyle doğmuşum. Yani her ruh başka geliyor ya, ben de öyle bir ruhla gelmişim.

Haldun Dormen: Ben hep kuliste yaşadığım için Allah sağlık verdiği sürecetiyatro yapacağım. Hayatımın da öyle bir dönemi işte. Ama gençlere her fırsat bulduğumda “Umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin” diyorum. Çünkü her şeyin arkasında umut var. Size de söylüyorum. İnişler mutlaka oluyor ama çıkışlar da oluyor bu hayatta. Her inişten sonra çıkış geliyor. Benim derslerimde çocuklarla ilk konuştuğum şey de bu: “Katiyen umutlarınızı yitirmeyeceksiniz, azimle her şeyi yapabilirsiniz. Azim çok önemli bir şey, ben yaparım diyeceksiniz. Yaparsınız şekerim.”

◊ Röportajın başlığı bu gidişle “Yaparsın Şekerim” olacak…

Semiramis Pekkan: Hakikaten öyle olması lazım. Yaparsın şekerim (gülüyor).

◊ Çok enerjik, dinç ve genç görünüyorsunuz. Nedir sırrınız?

Semiramis Pekkan: Akıl denen bir şey var. Yani doğru şeyleri yaptığınız zaman oluyor. Güzel beslenmek, bir de biraz genetik de var galiba, değil mi?

Haldun Dormen: Evet .

Semiramis Pekkan: Bir de ruh var. Ruh çok önemli.

Haldun Dormen: İnsanları sevmek ve anlamak çok önemli… İnsanı dik tutuyor.

Semiramis Pekkan: Hayata sevgiyle bakmak lazım.