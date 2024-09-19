Şehrin ritmi sanatla yükseliyor

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*KONSER





-Latin müziğin dünyaca ünlü grubu Gipsy Kings by Andre Reyes 21 Eylül Cumartesi 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak. Bilet fiyatı 795 ila 4.995 (protokol) lira.

-İspanyol şarkıcı Buika 22 Eylül Pazar 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Biletler 795 ila 4.995 (protokol) lira.

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-Mert Demir 22 Eylül 21.30’da Ankara, CerModern’de. Bilet fiyatı 950 lira.

-Bach İstanbul’da konserleri başlıyor. Jiri Barta (viyolonsel), Terezie Fialová (piyano) ve Festival Ensemble 25 Eylül Çarşamba 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 660 ila 1.760 (protokol) lira.

-Amerikalı şarkıcı Zola Jesus 25 Eylül 23.00’te Blind İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak. Biletler 540 lira.

-Macar piyanist Róza Radnóti 26 Eylül Perşembe 20.30’da Franz Liszt Piyano Sezonu konserleri kapsamında Deniz Müzesi’nde olacak. Bilet fiyatı 200 ila 500 lira.





-Murat Boz 26 Eylül 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 570 ila 12.500 (protokol VIP) lira.

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-İsveçli metal müzik grubu Watain 26 Eylül 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Biletler 880 ve 1.100 lira.

-Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu 27 Eylül Cuma 20.30’da Ankara, Yenimahalle Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 550 ila 880 lira.

-Aşkın Nur Yengi 27 Eylül 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.026 ila 17.000 (loca 4 kişilik) lira.

-İspanyol şarkıcı Mónica Molina 27 Eylül 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 440 ila 990 lira.

*SERGİ

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-‘Solo Botter: Komet’ sergisi Beyoğlu’ndaki Casa Botter’de sanatseverlerle buluşuyor. 2022 yılında kaybettiğimiz Komet’in 60’lı yılların sonundan başlayan erken dönem işlerinden kavramsal minimalist eserlerine uzanan bir seçkiden oluşan serginin küratörlüğü Levent Çalıkoğlu’na ait. Sergi 12 Ocak 2025’e kadar görülebilir.

-Fotoğrafçı Cansu Yıldıran’ın ilk kişisel sergisi ‘Vargit Çiçekleri’ Sarıyer’deki Hara İstanbul’da görülebilir. Sanatçı 2015’te başladığı ‘Mülksüzler’ serisindeki Karadeniz’in yaylaları, köyleri ve zorlu coğrafyasındaki kadınları ve doğayı merkeze aldığı 200’e yakın fotoğrafı kullanıyor. Kimlik, aidiyet gibi kavramların olmadığı bir dünyada hayatta kalma biçimlerini araştırıyor. Sergi 18 Aralık’a kadar ziyaret edilebilir.

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-Mustafa Taviloğlu’nun 1972 yılından bu yana büyütmeye devam ettiği ‘Taviloğlu Koleksiyonu’ 7 farklı mekânda sergileniyor. 903 sanatçının 2 bin 412 eserini barından koleksiyon İş Sanat ana sponsorluğunda, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde; İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Artİstanbul Feshane, İstanbul Sanat, Müze Gazhane, Likör Fabrikası, Galeri Eyüpsultan ve İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde 15 Aralık’a kadar ücretsiz gezilebilir.

*FESTİVAL





-Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 21 Eylül Cumartesi 20.00’de, Ankara Kültür Yolu Festivali açılış konserinde, Cem Deliorman şefliğinde, CSO ADA Ankara sahnesinde solist Gökhan Aybulus’u (piyano) ağırlayacak. Biletler 100 ila 250 lira.

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-21 ve 22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Avusturya Liseliler Vakfı 5. Müzik ve Sanat Festivali başladı. Yeniköy’deki Avusturya Başkonsolosluğu’nda gerçekleşecek festivalde 21 Eylül Cumartesi 16.00’da Cello Paradiso, 18.00’de Michela Lombardi, 20.00’de Dilek Sert Erdoğan Live DJ Project sahneye çıkacak. 22 Eylül Pazar günüyse 16.00’da Simon Raab, 18.00’de Michaela Rabitsch&Robert Pawlik, 20.00’de Emir Ersoy&Gökçe Bahadır konserleri gerçekleşecek. Bilet fiyatı 500 (öğrenci) ve 1.000 lira, kombine 1.500 lira.

*DJ





-Elektronik müziğin efsanevi ismi Carl Cox 21 Eylül Cumartesi 18.00’de Maximum UNIQ sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 990 ve 3.490 lira.

-Sam Shure 21 Eylül Cumartesi 23.59’da Blind sahnesinde DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 380 lira.

*TİYATRO

-Orhan Veli Cennet Bahçesi’nde





Türk edebiyatının önemli şairlerinden Orhan Veli’nin dizeleri Murathan Mungan’ın kalemiyle ve Reha Özcan’ın performansıyla sahneye taşınıyor. ‘Bir Garip Orhan Veli Müzikali’ 21 Eylül Cumartesi 20.00’de Burgazada, Cennet Bahçesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 500 lira.

-Chaplin’in zirveye uzanan hikâyesi





Aksel Bonfil’in yazıp Saim Güveloğlu’nun yönettiği ‘Chaplin’ izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Oyun, şapkası altında gizlediği hüznü, gülüşündeki masumiyetiyle beyazperdenin unutulmaz yıldızı Charlie Chaplin’in Londra’nın yoksul mahallelerinden Hollywood’un zirvesine uzanan hikâyesini konu alıyor. Özgür Daniel Foster, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Kodaş, Semi Ali Aksoy ve Çınar Yener’in oynadığı oyun 21 Eylül Cumartesi 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 1.000 ila 1.500 lira.

-Henüz karşılaşmamış iki âşık





Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp Emrah Eren’in yönettiği oyun henüz karşılaşmamış iki âşığın hikâyesi. Ayça-Fatih Koyunoğlu’nun başrolünü paylaştığı ‘Aşk Hikâyen Düşmüş’ 27 Eylül Cuma 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 420 ve 500 lira.

*ATÖLYE





-Kozyatağı’ndaki Ona Değer Art&Design Gift Store 21 Eylül Cumartesi 13.00’te kokedama etkinliği düzenliyor. Bir Japon bonsai sanatı olan kokedama nasıl hazırlanır, hangi malzemeler gerekli, bakımı nasıl yapılır, uygulamalı eğitimi verilecek. Bilet fiyatı 1.200 lira.

-Kadıköy, Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi 26 Eylül Perşembe 19.00’da suşi tutkunlarına özel bir atölye düzenliyor. Suşi pirinci, California rolls, somon maki ve karides nigiri yapımının inceliklerinin öğretileceği atölyeye katılım ücreti 1.800 lira.

*AH GECELER





-Linet bu gece 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

-Deha Bilimlier bu gece 23.00’te 888 Private İstanbul sahnesinde. (0516) 169 08 88

-Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

-Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul sahnesinde olacak. (Rezervasyon için: @kortoistanbul)

-Anıl Durmuş bu gece 00.30’da Ara Kat Suadiye sahnesinde. (0533) 604 71 74

-Begüm Obiz yarın gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. (Rezervasyon için: @risenfallsuadiye)

-Özgür Cankardeş 24 Eylül Salı akşamı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

-Yaşar 25 Eylül Çarşamba 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

-Kaan Yorulmaz 26 Eylül Perşembe gecesi 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

-DJ Serhat Yılmaz 26 Eylül 00.00’da Next Door’da. (Rezervasyon için: @nextdooremirgan)