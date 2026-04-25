Şehrin özgür sesi: Caz

Bir caz kulübüne gittiğinizde bilirsiniz ki o gecenin tekrarı olmaz. Her performans, aynı parçalar tekrar çalınsa da eşsizdir. Tam da bu yüzden çok kıymetlidir. Amerika’da doğup dünyaya yayılan bu müzik türü, festivaller ve konserlerin dışında bugün birçok şehirdeki kulüplerde yaşatılıyor. İstanbul’da da yerli ve yabancı caz müzisyenlerinin ‘eşsiz’ performanslarını dinleyip hissedebileceğimiz adresler var. İşte onlardan birkaçı...
İki katlı
Asa-Khai Jazz Club, Karaköy
Khai Hotel Karaköy’ün zemin katındaki Asa-Khai Jazz Club’da haftanın üç günü canlı performanslar gerçekleşiyor. İki katlı kulübün ışıklı mini sahnesiyle samimi bir ortamı var. 29 Nisan Çarşamba 20.30’da Banu Kunt Işık ve Jozi Levi Brazil Project, 30 Nisan Perşembe 20.30’daysa Yahya Dai Quartet, Ebru Selvikavak’la performans sergileyecek. (0539) 934 77 05
Galata’nın kalbinde
Nardis Jazz Club, Beyoğlu
Türkiye’nin en köklü caz kulüplerinden biri olan Nardis Jazz Club 2002 yılında Galata’da Zuhal Focan ve Önder Focan tarafından kuruldu. Cazın şehirdeki en önemli duraklarından biri olmayı sürdüren kulüpte bugün 21.30’da Evrim Özşuca Band, 30 Nisan Perşembe 21.30’daysa Bulut Gülen Quartet çıkacak. (0212) 244 63 27
Uğrak noktası
Pera 77, Beyoğlu
The Marmara Pera’nın içindeki Pera 77 haftanın dört günü yerli ve yabancı müzisyenlerin caz performanslarına ev sahipliği yapıyor. Program başlamadan birkaç saat önce gidip güzel bir akşam yemeği de yiyebilirsiniz. Yemek için rezervasyon yapın. Bugün 21.00’de caz standartlarından oluşan repertuvarıyla Seran Bilgi sahnede olacak. (0534) 576 99 94
Cazseverlerin gözdesi
Bova Sahne, Beyoğlu
Burada hafta içi sevdiğiniz bir caz müzisyenini canlı izleyebilir ya da yeni bir yeteneği keşfedebilirsiniz. Gönüllü müzisyenleri ‘Jam Session’ gecelerinde sahnesinde ağırlıyor. Kulüpte hafta sonları soul ve folk, rock konserleri de oluyor. Bugün 20.30’da Özgü Dündar Quartet’i, 22.00’de Nomad Groove Collective’i, yarın akşamsa Randy Esen&Friends’i dinleyebilirsiniz. (0212) 243 44 61
Gösterişli tasarım
Touché, Beşiktaş
Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki Touché programında caz performanslarına da yer veren bir kulüp. Masa düzeniyle yaklaşık 110 kişilik kapasitesi mevcut. (0212) 912 37 76
Samimi ortam
Divine Brasserie&Jazz Club, Şişli
Topağacı’ndaki kulüp yaklaşık 40 kişilik samimi bir ortam sunuyor. Bugün 21.00’de Serra Erkoç, yarın 21.00’deyse Defne Demirer izlenebilir. (0212) 231 84 69
Yeni, canlı...
Sazzou Jazz Bar, Şişli
Hilton Istanbul Bosphorus’un içinde. Modern caz kulübü tarzındaki mekânda 1 Mayıs Cuma 21.00’de Ozan Musluoğlu&Bora Çeliker Duo var. (0533) 604 73 08
Yemek de var
Gregor Jazz Club, Sirkeci
Orientbank Hotel’deki kulüp caz performanslarını yemekle birleştiriyor. Bugün 21.00’de Ceyda Özbaşarel, 29 Nisan Çarşamba 21.00’deyse İpek Dinç sahnede. (0552) 815 27 71
ANADOLU YAKASI’NA DA GEÇELİM
Ağaç Ev, Kadıköy
Blues ağırlıklı bir çizgisi olsa da sahnesini sık sık caz performanslarına da açıyor. Mekân 11.00-4.00 saatlerinde açık. (0532) 067 28 86
Oza Jazz, Kadıköy
Caz performanslarının yanında felsefe atölyeleri, sinema sohbetleri gibi etkinlikler de oluyor. Pazartesi hariç 12.00-23.30 saatlerinde hizmet veriyor. (0530) 370 73 97
Karadeniz’de ilk
Caz müzik Türkiye’nin farklı noktalarında da kendine yeni sahneler açmaya devam ediyor. Ordu, Karadeniz Bölgesi’nin ilk caz festivaline evsahipliği yapmaya hazırlanıyor. 15-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Ordu Caz Festivali, cazın farklı tonlarını Karadeniz’e taşıyacak. Programdaki isimler arasında Evrencan Gündüz, Fatih Erkoç, Sibel Köse ve Yeşim Pekiner var. Detaylı bilgi: @orducazfestivali