Şehrin ortasında bir ‘harikalar diyarı’

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Günlerden çarşamba, saat 20.00 suları, yer Etiler’in en yenisi Alice... Uzun zamandır açılmasını bekliyordum, nihayet geçen hafta İstanbul’a ‘merhaba’ dedi. Alice, son birkaç yıldır Etiler’in en popüler mekânlarından biri olan Cozy’nin üst komşusu. Bu yaz Cozy’nin bahçesinde de Mini Taverna açılmıştı.

Alice’in yaratıcısı ve ortaklarından Emrah Gencer, İstanbul gece hayatını çok iyi bilen biri. Emrah’la geçen mart yaptığım röportajda Alice’ten de kısacık bahsetmiş, “8-10 yemeğimiz olacak. Salı piyano, çarşamba saksofon dinletisi...” demişti.

Alice’te önce hoş bir bahçe karşılıyor sizi. Sol tarafta şık sandalyeler, kocaman yastıklı koltuklar, minik aydınlatmalar ve ağaçların altına yerleştirilmiş masalar... Güzel havada burada oturup sohbet etmek gerçekten şahane. Merdivenleri çıkıp kapıyı araladığınızdaysa hop, bir anda Paris’e ışınlanıyorsunuz. Kendinizi Paris’in ünlüsü Hôtel Costes’un restoranında gibi hissediyorsunuz. Kadife, püsküllü koltuklar, mum ışığıyla aydınlanan masalar ve büyük bir bar... Açılış davetinin olduğu gece her masa doluydu. Önümüzdeki günlerde de farklı olacağını düşünmüyorum, çünkü Alice müdavimlerini ağırlamayı hedefleyen bir mekân.

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Dekorasyon da Fransız zarafeti taşıyor. Mimarını merak edip Emrah’a soruyorum, “İstanbul’daki antikacılardan topladım her şeyi” diyor. Aydınlatmalar, masalar, sandalyeler, tabak çanak... Loş ışık da bütün bunları tamamlayıp ortama seksi ve ‘cool’ bir hava veriyor.

Gelelim mutfağa... Menünün danışmanlığını Can Aras yapıyor, tabaklarsa Kubilay Altınay’ın elinden çıkıyor. Mutfak Asya füzyon ağırlıklı; hedefleri de zaman içinde şehrin en iyi suşilerini servis etmek. Menü beş bölümden oluşuyor; raw (çiğ) bar (1.100 lira), tempura (780-1.350 lira), suşiler (950-1.350 lira), nigiriler (600-800 lira) ve ana yemekler (1.550-1.600 lira). Favorilerime gelirsek; raw bar’dan şeftali, mezcal ve vanilya yağıyla servis edilen akya crudo, isli aioli ve közlenmiş taze soğanla gelen kabak tempura mutlaka sipariş edilmeli. Suşilerden de tempura karides, avokado, salatalık ve köz taze soğan aioli’yle hazırlanan ebi tempura roll...

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Özel kartlar hazırlanıyor

Yemekler lezzetli, ortam şahane; peki, eğlence? Alice pazar ve pazartesi kapalı. Diğer günler 19.00-1.00 arasında açık. Salı geceleri 90’lar ve 2000’ler disko ağırlıklı, biraz eski Şamdan kafası, araya da Ajdalar serpiştiriliyor. Çarşambaysa 20.30-22.30 arasında Alicia mikrofonun başına geçiyor. Cuma ve cumartesi 22.30’dan 1.00’e kadar müzik daha tempolu. Cuma, Emir Sağıroğlu; cumartesi, His&Hertz çalıyor.

Giyim kuşama gelirsek; özenli olmak şart. Bir de çok hoşuma giden bir detay var; Alice’in müdavimlerine bir süre sonra isme özel kartlar verilecek. Kartınızı kapıda gösterip içeri gireceksiniz. Eskiden Reina’nın, Sortie’nin de VIP kartları vardı, bana onları anımsattı. Şimdiden şöyleyeyim; Alice bu sezonun şehirdeki en iddialı mekânlarından birisi olacak.

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Hazır Etiler’deyken civardan bir havadis daha vereyim. Alice’in hemen yanındaki villaya da yeni bir mekân geliyor; Meira. Onu da yine Emrah Gencer hayata geçirecek. Detaylarını öğrendim tabii... Meira’ya adım attığınız anda bu kez 1950’lere ışınlanacaksınız. Eski Levanten mutfağı, rakı ve Yeşilçam şarkılarının buluştuğu bir mekân olacak. Hazırlıklar bitmek üzere; ekim sonu, en geç kasım başında kapılarını açması planlanıyor.

Ah geceler

◊ Kaan Demiral bu gece 21.00’de Frankie’de çalacak. (0212) 401 05 57

◊ Simge Eğrilmez bu gece 23.00’te Korto İstanbul’da.

Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Anıl Durmuş bu gece 00.30’da Perde Arkası Etiler sahnesinde. (0538) 413 49 40

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◊ Derya Bedavacı 23 Eylül Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Begüm Obiz 25 Eylül Cuma 1.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

7/24 yetmez

◊ Maslak 1453’teki Yeni Gazino sezona Yeni Cabaret İstanbul adıyla 2 Ekim Cuma gecesi başlıyor. Kulüp artık alkolsüz olarak hizmet verecek. 9 Ekim Cuma İrem Derici, 10 Ekim Cumartesi Bengü sahnede olacak.

◊ Conrad İstanbul Bosphorus’taki Aura Garden’da 26 Eylül Cumartesi akşamı Street Food Festival var. Sokak lezzetleri, oyunlar ve farklı deneyim alanlarının olacağı festivalde Anatolian Sessions ve Yol Project sahneye çıkacak, finali Ozan Doğulu yapacak.

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◊ Gece müze gezmeye ne dersiniz? İstanbul Tükenmeden tur şirketi 29 Eylül Salı akşamı İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Aleksandır Masev’in anlatımıyla üç saatlik özel bir tur düzenliyor. Saat 19.00’da başlayacak gezinin kontenjanı 35 kişi, ücretiyse 1.500 lira. Detaylı bilgi: istanbultukenmeden.com