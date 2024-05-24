Şehrin ortasında bir ‘harikalar diyarı’

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Nisan ayının ortalarında açıldı Pixi. Hem de ne açılmak, kısa sürede İstanbul’un en popüler mekânlarından biri oldu. Geçen hafta uğradım, ‘Bu ne ihtişam, ne görkem’ diye geçirdim içimden! İhtişam derken öyle alaturka bir ihtişamdan bahsetmiyorum, çok ‘cool’, İstanbul’da pek rastlamadığım farklı bir havası var.

Cem Yıldırım ve Andım Korkut’un İstanbul gece hayatına kazandırdığı Pixi bir restoran ama cuma-cumartesi akşamları yabancı DJ performansları oluyor. Bu akşam Andreas Moles setin başında olacak... Programlar sosyal medyadan (@pixi.ist) duyuruluyor. Pazartesi hariç, haftanın 6 günü açık. İki oturumlu servis veriyorlar. İlki, 19.00-21.00 arasında, ikincisi 21.30-23.30...

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İLK BULUŞMAYA UYGUN

İçeri girer girmez afallıyorsunuz, yüksek tavanlar, ışık gösterileri karşılıyor sizi. Miami’deki Sexy Fish’i anımsattı bana. Mimari detaylarda dünyaca ünlü Belenko Design Studio imzası var. Tabii ortam böyle olunca adım başı stiletto’larının üzerinde poz vermeye çalışan şık kadınların arasında yürüyüp masanıza ulaşmaya çalışıyorsunuz...

DJ kabininin arkası video mapping’e ayrılmış, gece boyu rengârenk... Yemek mi yiyeyim, masadaki sohbete mi katılayım, yoksa etrafa mı bakınayım derken gece nasıl geçiyor anlamıyorsunuz.

Gelenlerin yaş ortalaması yüksek, şık bir akşam yemeği, romantik bir first date (ilk buluşma) için uygun Pixi.

Küçük bir bahçesi de var, manzara beklemeyin ama çok sade, şık ve rahat. Yazın dışarıda oturup bir şeyler içmek çok keyifli olabilir.

Gelelim Pixi’nin mutfağına... Menünün danışman şefliğini, ünlü Yunan şef Athinagoras Kostakos yürütüyor. Kostakos, Nōema Mykonos, Scorpios Mykonos gibi restoranlarda ve Londra’daki Bacchanalia Mayfair’de danışman şef olarak çalışıyor. Baştan söyleyeyim, fiyatlar ortalamanın üstü. Başlangıçlar 790-1.800 lira, mezeler 450-790 lira, salatalar 590-790 lira, ana yemekler 640-4.290 lira. Fırınlanmış pancar salatası (590 lira), et tartar (790 lira), bisk karides (1.050 lira) ve isli taramayı (450 lira) çok beğendim. Bu arada kokteyl menüsü de iddialı. Şefin imza kokteylleri 560-620 lira arasında değişiyor. Rom bazlı, hafif acılı Sunrise (580 lira) favorim oldu.

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Bu arada tuvaletlerin olduğu üst katta bir kapı var. O kapının arkası gizli bir bara açılıyor. Şimdilik özel etkinlik alanı olarak kullanılıyor ama ilerleyen zamanlarda Soho House gibi yalnızca üyelerin girebildiği bir ‘speakeasy bar’ (ABD’de 1920’lerde alkol yasağı döneminde ortaya çıkan gizli barlar gibi retro barlar) olacak ve muhtemelen şehrin en havalı partileri burada düzenlenecek. Ben de o partileri heyecanla bekliyorum...

7/24 YETMEZ

◊ Paris’in ödüllü barı Candelaria, Arkestra’nın içindeki Ritmo’ya misafir oldu. Dün başlayan özel etkinlik bu gece sona erecek. Konuk barmenler mezcal ve tekila bazlı kokteyller, Cenk Şef ise ‘taqueria’ (Meksika) menüsü hazırlayacak. Cengo setin başında olacak. (0212) 970 72 73

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◊ Yalıkavak Marina’daki Zuma Bodrum yeni sezona başladı. Mutfak Zuma İstanbul’un executive chef’i olan Emrah Orak’a emanet. Bu yıl da DJ’li yaz akşamı partileri devam edecek, tadını çıkarın. (0252) 385 48 07

◊ Grand Hyatt İstanbul’un bahçesindeki Grasidi Gasto Garden’da pazar günleri 13.00-16.00 arasında barbekü partisi var. Executive chef Yusuf Gülyiyen’in lezzetleri açık büfede servis ediliyor. (0531) 651 00 70

AH GECELER





◊ Nalan bu gece 22.30’da 888 Private İstanbul’da. Rez. (0516) 169 08 88

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◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. Rez. (0212) 706 78 90

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de. Rez. (0531) 498 80 93

◊ Melsum yarın 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rez. @risenfallsuadiye

◊ Begüm Obiz 30 Mayıs Perşembe 00.30; Korto İstanbul’da. Rez. @kortoistanbul

◊ Alya 30 Mayıs Perşembe 23.00’da Kuruçeşme Boaz Live’da. Rez. (0532) 154 25 87

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◊ Simge Eğrilmez bu gece 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93