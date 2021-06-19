Şehrin gizli vahaları
Her ne kadar vakalar azalmış ve bir miktar rahatlamış olsak da bu dönemde hâlâ sosyalleşmek için açık havayı tercih ediyoruz. Yazın tadını çıkarabileceğimiz en güzel bahçeli mekânları jürimize sorduk.
1- YAZA ÖZEL MENÜ
Villa Emma, İstanbul
Mekân için Ebru Erke “Şahane bir bahçesi, rüya gibi çiçek ve bitki tasarımları var. Şefi Durmuş Gökçe çok iyidir, yaza özel salatalar ve yengeçli taco hazırladı” diyor. (0530) 918 36 63
2- PEYZAJI İDDİALI
Biblos Hotel, İzmir
Saffet Emre Tonguç “Çok güzel bir peyzajı var. Kahvaltı salonunun olduğu restoran bölümünde muhteşem bir çevre düzenlemesi yapılmış” diyerek Biblos’u öneriyor. (0232) 335 00 00
3- ÜNLÜ ŞEFİN YÖNETİMİNDE
Brava, Bodrum
Brava, Bodrum EDITION’ın açık hava restoranı. Ebru Erke “Yemekler çok iyi, muadil yerlere göre fiyatları cep yakmıyor” diyor. Mekânı dünyaca ünlü şef Diego Munoz yönetiyor. (0252) 311 31 35
4- PİZZALARI ÇOK BAŞARILI
Cecconi’s, İstanbul
Çağdaş Ertuna burası için “Beyoğlu’nun kalbinde gizli bir vaha gibi. Bol yeşillikli bir bahçesi var. Pizzaları ve ıstakozlu spagetti gibi yemekleri de çok başarılı” diyor.(0212) 377 71 80
5- DENİZ MANZARASI GÖRÜLMELİ
7 Mehmet, Antalya
Zeynep Kakınç ve Savaş Özbey’in önerdiği mekân, lezzetlerinin yanı sıra yeşillikler içindeki bahçesi ve deniz manzarasıyla da şehrin bir numarası. (0242) 238 52 00
6- KALABALIKTAN, GÜRÜLTÜDEN UZAK
Backyard, İstanbul
Rachel Araz’ın önerisi. Şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzak, huzurlu birkaç saat geçirmek isteyenler için İstanbul’un tam kalbinde. (0532) 131 74 04
7- YENİ NESİL KÜTÜPHANE
Zai, Bodrum
Bitez’de yeni nesil kütüphane olarak adlandırılan mekân, farklı bahçe tasarımıyla dikkat çekiyor. Hülya Ekşigil ve Deniz Alphan tavsiye ediyor. (0252) 319 18 88
8- SANKİ KENDİ EVİNİZDESİNİZ
Limonlu Bahçe, İstanbul
İstanbul’un kalbi Taksim’de, ağaçlarla çevrili, size müstakil evinizin arka bahçesindeymiş hissi veren bir mekân… Uğur Alkapar’ın önerisi. (0212) 252 10 94
9- SAĞLIKLI VE ORGANİK
Voi Central, İstanbul
Etiler'deki Voi Coffee Company, kahve sektörünün en geniş ve huzurlu bahçesine sahip. Sağlıklı, organik yiyecek-içecekleriyle müşterilerini ağırlayan mekânı Deniz Alphan öneriyor. (0532) 056 53 30
10- YÖRESEL LEZZETLER
Saklı Bahçe, Tokat
Zeynep Kakınç’ın “Ağaçların altında, dere kenarında, huzur dolu bir aile işletmesi” dediği mekân tüm ülkenin yöresel lezzetler dendiğinde örnek gösterilen restoranlarından… (0356) 214 12 34