Şehrin en yeni ‘havalısı’: dekk

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Tatil sezonu bitti, şehre döndük, şehirde yeni açılan mekânların adını da duymaya başlar olduk. İstanbul’un en yeni sosyalleşme alanlarından biri de dekk. Burası Beşiktaş, Maçka, Nişantaşı, Harbiye gibi hareketli semtlerin kesişim alanında, açık havada 2 bin 500 metrekarelik geniş bir alana yayılmış. Kurucu ortaklardan Göktuğ Özdemir’in hayata hayata geçirdiği etkinlik alanında konserler, atölyeler, kültür sanat faaliyetleri düzenlenecek. Mekânda yapılacak etkinlikleri Instagram hesabı üzerinden takip etmek mümkün.

dekk’te, konser öncesi arkadaşlarınzla oturup yemek yiyebileceğiniz restoranlar da var. Banko Burger, Markus, Nappo Pizza, Yumami, Rita Deli, NinoBakery veya dekkBar’da haftanın yorgunluğunu birbirinden lezzetli tabaklarla atabilirsiniz. dekk’te ayrıca her gün sabah saatlerinde spor etkinlikleri gerçekleşecek. Öğlenleriyse skate ve dans gibi deneyime dayalı atölyelerin olduğu programlar düzenlenecek.

Etkinliklerin saat ve içerikleri sosyal medya hesaplarında haftalık olarak yayınlanacak. Mekân her gün 11.00-00.00 arası açık. Şehrin en ‘havalı’ yenisini keşfetmek isteyenler @dekkistanbul hesabına bakabilir. Adres: Darülbedai caddesi no:4 Şişli/İstanbul

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HANGİ KONSERLER VAR?

Bugün 19.30’da Eda Baba

Yarın PowerApp DJ Andreas Moles performansı

Açılışa özel olarak bu hafta sonu gerçekleşen etkinlikler ücretsiz.