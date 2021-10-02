Şehrin en yeni ‘havalısı’: dekk

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Kalından önemli açıklamalar: ABD ve Rusyaya tanındıysa biz de bu hakka sahibizKalın'dan önemli açıklamalar: 'ABD ve Rusya'ya tanındıysa biz de bu hakka sahibiz'#İbrahim Kalın
Milli Takımda Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladıMilli Takım'da Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladı!#Milli Takim
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Molaya, Musa Orhana hakaretten cezaTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza#Ezgi Mola
Resmi Gazetede 2 genelge yayımlandıResmi Gazete'de 2 genelge yayımlandı#İstihdam
Yeni ayın ilk tablosu... Bakan Kocadan sonbahar uyarısı: Daha dikkatli olmalıyızYeni ayın ilk tablosu... Bakan Koca'dan sonbahar uyarısı: 'Daha dikkatli olmalıyız'#Koronavirüs
Tek kelimeyle vahşet İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlarTek kelimeyle vahşet! 'İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlar'#Yavru Köpek
Yeşilçamdan bir yıldız daha kaydı İlhan Daner hayatını kaybettiYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! İlhan Daner hayatını kaybetti#İlhan Daner
ABDde flaş aşı kararı Zorunlu hale getirilecek...ABD'de flaş aşı kararı! Zorunlu hale getirilecek...#ABD
Aykut Kocamandan istifa kararı Maç sonu açıkladıAykut Kocaman'dan istifa kararı! Maç sonu açıkladı#Başakşehir
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Eski eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanmıştı... Cezayı duyunca kriz geçirdiEski eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanmıştı... Cezayı duyunca kriz geçirdi#Eskişehir
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıçın davasında flaş gelişmeEmre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın davasında flaş gelişme!#Emre Aşık
Bakan Muş duyurdu İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinde ilkBakan Muş duyurdu! İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinde ilk#İhracat Rakamları
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi#George Mihailoviç Romanov
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleri

Şehrin en yeni ‘havalısı’: dekk

#İstanbul Harbiye#Dekk#Mekan
Şehrin en yeni ‘havalısı’: dekk

İstanbul Harbiye’de dün kapılarını açan ‘dekk’ yeni bir sosyalleşme alanı. Mekânın kültür sanat etkinliklerini takip edip düzenlenen atölyelere katılabilirsiniz.

Haberin Devamı

Tatil sezonu bitti, şehre döndük, şehirde yeni açılan mekânların adını da duymaya başlar olduk. İstanbul’un en yeni sosyalleşme alanlarından biri de dekk. Burası Beşiktaş, Maçka, Nişantaşı, Harbiye gibi hareketli semtlerin kesişim alanında, açık havada 2 bin 500 metrekarelik geniş bir alana yayılmış. Kurucu ortaklardan Göktuğ Özdemir’in hayata hayata geçirdiği etkinlik alanında konserler, atölyeler, kültür sanat faaliyetleri düzenlenecek. Mekânda yapılacak etkinlikleri Instagram hesabı üzerinden takip etmek mümkün.

dekk’te, konser öncesi arkadaşlarınzla oturup yemek yiyebileceğiniz restoranlar da var. Banko Burger, Markus, Nappo Pizza, Yumami, Rita Deli, NinoBakery veya dekkBar’da haftanın yorgunluğunu birbirinden lezzetli tabaklarla atabilirsiniz. dekk’te ayrıca her gün sabah saatlerinde spor etkinlikleri gerçekleşecek. Öğlenleriyse skate ve dans gibi deneyime dayalı atölyelerin olduğu programlar düzenlenecek.

Etkinliklerin saat ve içerikleri sosyal medya hesaplarında haftalık olarak yayınlanacak. Mekân her gün 11.00-00.00 arası açık. Şehrin en ‘havalı’ yenisini keşfetmek isteyenler @dekkistanbul hesabına bakabilir. Adres: Darülbedai caddesi no:4 Şişli/İstanbul

Haberin Devamı

Şehrin en yeni ‘havalısı’: dekk

HANGİ KONSERLER VAR?

Bugün 19.30’da Eda Baba

Yarın PowerApp DJ Andreas Moles performansı

Açılışa özel olarak bu hafta sonu gerçekleşen etkinlikler ücretsiz.

Şehrin en yeni ‘havalısı’: dekk

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Harbiye#Dekk#Mekan