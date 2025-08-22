Şehre festival tadında dönüş

Haberin Devamı

Fırsatı olanlar için deniz, güneş ve eğlenceye dolu koca bir yaz daha geçti. Ama şehre dönüyoruz diye hayıflanmayın. Dönüyoruz dönmesine de ‘partilemek’ hâlâ cepte. İstikametse festivaller... Şimdiden planınızı yapıp festivalinizi seçin ve avantajlı dönem bilet fiyatlarını kaçırmayın.

Denize girip dans edelim

Bloom Music Festival, bugün

Ibiza’nın büyüsü, Tulum’un ruhu, Mikonos’un ışıltısı... Bugün KafesxMilo Beach’te Bloom Music Festival var. Kapı açılışı 12.00. Etkinlik alanına erken giderek plajdan da yararlanabilirsiniz.

Can Caylak, Dennis Gold, The Gang setin başına geçecek isimlerden. Festival yarın Asmalımescit’teki Blind’da devam edecek. Ardından

20 Eylül’de Antalya Supple Beach Club’a geçecek. Bilet fiyatları 650 ile 2.500 lira arasında.

Tek bilet, çok mekân



Rooftop Festival, 6 Eylül Cumartesi

Benim en sevdiğim festivallerden çünkü tek biletle çok mekân gezip İstanbul’un tadını şehre tepeden bakarak çıkarabiliyorum. The Roof at The Ritz-Carlton, Swissôtel The Bosphorus 16 Roof, Komun On The Bosphorus ve The Bank Hotel Roof Bar bu yılın mekânları. Ali Efe Dinç, Bayram Özcan, Doruk Güralp, Gaia Ekho, Marc Gonen ve Orkun Bozdemir’se izleyebileceğimiz isimlerden. Festival 27 Eylül’de de İzmir’de olacak. Bilet fiyatı 1.300 lira.

İkinci kez düzenleniyor

K-Pop Festivali, 6 Eylül Cumartesi

Bu yıl Life Park’ta ikincisi düzenlenen K-Pop Festivali’nde KARD ve Young Posse grupları konser verecek. 15.00’te kapılar açılacak. Bilet fiyatı 1.944 ve 3.250 (sahne önü) lira.

Çimenlere yayılalım

Festival Doğada, 7 Eylül Pazar

Çimlere yayılarak konser dinlemek istiyorsanız ajandanıza not edin. Yves Rocher ile Festival Doğada, Swissôtel The Bosphorus’un yemyeşil atmosferinde... Atölyeler, ilham veren söyleşiler, gurme duraklar ve üstüne Duman, Selin ve Cem Pilevneli konserleri. Giriş fiyatı 1.275 lira.

Etrafı kahve kokusu saracak



İstanbul Coffee Festival, 11-14 Eylül

Bu yıl 11’incisi düzenlenen festival Kadıköy’deki Tepe Nautilus’ta. Festival alanında konserler, DJ performansları, kahve atölyeleri, kahve üzerine söyleşiler olacak. Sokak lezzetleri stantları kurulacak. Bilet fiyatları 100 ila 1.750 (kombine) lira.

Tadım yapacağız

Festibağ, 13-14 Eylül

Swissôtel The Bosphorus’un bahçesi Chalet Garden’daki Festibağ sahnesine ilk gün Adamlar çıkacak, ertesi günse Yaşar şarkılarıyla rüzgâr estirecek. Üzümün, şarabın ve müziğin buluştuğu festivalde Sena Şener’den Evrencan Gündüz’e birçok isim var. Tadım atölyeleri, gastronomi köşeleri ve bağbozumu ritüelleriyle şehir içinde bir kaçış. Bilet fiyatlaı 1.000 ile 1.300 lira arasında.

Metal müzik sevenlere

Milyonfest Metal Kampı, 19-21 Eylül

Kilyos’taki Life Park sahnesi metal müziğin ‘ağır’ toplarına ev sahipliği yapacak. Milyonfest Metal Kampı’nda Pentagram, Soul Sacrifice ve Murat İlkan konser verecek isimler arasında. Kombine bileti 1.200 lira.

Panayır havasında

İstanbul Oktoberfest, 27-28 Eylül

Gripin, Dedublüman, Adamlar, Yüksek Sadakat ve Nova Norda sevenler Life Park’taki Oktoberfest’i kaçırmasın. Panayır havasında, ideal şehir kaçamağı. Bilet fiyatı 700 ve 900 (kombine) lira.

Ünlü isimler sahnede

İstanbul Cocktail Festival, 4-5 Ekim

Life Park’taki festivalde farklı şehirlerin popüler kokteyl barları ve uzman miksolojistler atölyeler düzenleyecek. İki günlük etkinlikte Zeynep Bastık, Emircan İğrek, Dolu Kadehi Ters Tut ve Jabbar sahnede olacak. Bilet fiyatı 700 ve 900 lira.

20 yıllık bir klasik



Chill-Out Festival, 11 Ekim Cumartesi

Swissôtel The Bosphorus’ta bu yıl Chill-Out Festival’ın 20’ncisi gerçekleşecek.Takvim ve DJ isimleri etkinlik tarihi yaklaştıkça @chilloutfestival üzerinden duyurulacak. Bilet fiyatı 750 ve 900 lira.

Sanat ve tasarım destekli

Lfi* Festival, 12 Ekim Pazar

Maximum UNIQ Açıkhava’daki festival, sanat, tasarım ve müzik tutkunlarını bir araya getirecek. Sahnede Islandman, Oceanvs Orientalis, Fuchs, Avangart Tabldot ve Arman Akıncı olacak.

Bileti 628.50 lira.

Ah geceler



◊ Ajda Pekkan bu gece 22.00’de Bodrum Günay’da. (0532) 503 90 90

◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Alaçatı’da. (0232) 729 99 90

◊ Bengü Beker bu gece 00.30’da Lineup Suadiye sahnesinde.

(0531) 498 80 93

◊ Okan Albayrak

bu gece 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon:

@risenfallsuadiye

◊ Anıl Durmuş yarın 00.30’da Terzi İstanbul sahnesinde. (0531) 290 24 34

◊ Özgür Cankardeş

26 Ağustos Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başına geçecek.

(0212) 245 45 42

◊ Begüm Obiz 27 Ağustos Çarşamba 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon:

@kortoistanbul

◊ Berk Sunal 28 Ağustos Perşembe 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak. Rezervasyon: @boop_alacati

◊ Bora Öztoprak 29 Ağustos Cuma 23.00’te Kalamış Paysage Restaurant sahnesinde olacak. (0532) 411 08 24

◊ Gülben Ergen bu gece 22.30’da Şerefe Alaçatı sahnesinde. (0533) 671 45 08 Pera Palace Hotel



7/24 yetmez

◊ Rap müziğin güçlü isimlerinden Ege Çubukçu 30 Ağustos Cumartesi akşamı Karaköy’deki Sail Loft Vakkorama sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 500 lira. Rezervasyon ve detaylı bilgi: (0537) 501 70 90

◊ Aztek kısa bir sezon arası vermişti. Müdavimlerine müjde! 5 Eylül Cuma akşamı kapılarını yeniden açıyor.

◊ Pera Palace Hotel 25 Eylül Perşembe edebiyat ve gastronomiyi buluşturan bir geceye ev sahipliği yapacak. ‘Vadideki Zambak ve Fransız Mutfağı’ etkinliğinde Balzac’ın ‘Vadideki Zambak’ eseri tiyatro uyarlamasıyla sahneye taşınacak. Misafirler Fransız lezzetlerinden oluşan menüyü tadacak. Program 19.00’da kokteylle başlayıp akşam yemeği ve gösteriyle sürecek. Oyun, yemek ve iki kadeh şarap 7.700 lira. Detaylı bilgi: (0212) 377 40 00