Åžehirli ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n yeni formÃ¼lÃ¼: Uzun ÅŸort, kÄ±sa pantolon

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Kapri 2000â€™li yÄ±llarÄ±n biraz tartÄ±ÅŸmalÄ±, biraz da unutulmuÅŸ bir parÃ§asÄ±dÄ±r. Ama bu pantolonlar yeni sezonda modern yorumlarla sahneye geri dÃ¶ndÃ¼. â€˜Sex and the Cityâ€™ dizisindeki Carrie Bradshawâ€™Ä±n ikonik halleriyle hafÄ±zalara kazÄ±nan kapriler (Z KuÅŸaÄŸÄ±â€™nÄ±n Carrie stiline duyduÄŸu hayranlÄ±k da bu dÃ¶nÃ¼ÅŸte epey etkili) ÅŸimdilerde en Ã§ok askÄ±lÄ± bluzlar (tank top) ve topuklu ayakkabÄ±larla bir araya gelerek sofistike bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m oluÅŸturuyor.

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Bella Hadid, Hailey Bieber ve Emily Ratajkowski kaprileri ÅŸehir ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±na entegre ederek stil oyununun merkezine yeniden taÅŸÄ±yanlardan bazÄ±larÄ±. Ã–zellikle geÃ§en haftalarda Hailey Bieberâ€™Ä±n trenÃ§kotla tamamladÄ±ÄŸÄ± ve bahar havasÄ±na uyarladÄ±ÄŸÄ± kapri kombini sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±. Kaprilerin yÃ¼kseliÅŸinde podyumlarÄ±n da payÄ± bÃ¼yÃ¼k: Tommy Hilfiger, Rotate, Louis Vuitton ve Carolina Herrera gibi markalar koleksiyonlarÄ±nda bu silÃ¼ete gÃ¼Ã§lÃ¼ bir yer ayÄ±rdÄ±.

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BacaklarÄ± kÄ±sa gÃ¶sterir mi?

Åžimdi gelelim asÄ±l soruya: Kapri pantolon giymek Ã§oÄŸumuz iÃ§in biraz riskli bir tercih gibi gÃ¶rÃ¼nebilir. Hatta â€˜Bacak boyunu daha kÄ±sa gÃ¶sterir miâ€™, â€˜Acaba moda hatasÄ± mÄ± yaparÄ±mâ€™ endiÅŸesi taÅŸÄ±yanlarÄ±nÄ±z olduÄŸunu tahmin edebiliyorum. Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden, iÅŸinizi kolaylaÅŸtÄ±racak birkaÃ§ kÃ¼Ã§Ã¼k tÃ¼yoyu paylaÅŸÄ±yorum.

Ã–ncelikle, seÃ§tiÄŸiniz kaprinin boyu diz hizasÄ±nda ya da dizin hemen altÄ±nda olmalÄ±. Mutlaka topuklu ayakkabÄ±larla tamamlayÄ±n, bu bacak boyunun kesilmemesi iÃ§in Ã¶nemli bir detay. Ãœst parÃ§aya gelince: AskÄ±lÄ± bir bluz tercih ediyorsanÄ±z, Ã¼zerine oversize (geniÅŸ kesim) bir ceket ya da bol kesimli bir gÃ¶mlek ekleyerek proporsiyonu dengeleyin. Alternatif olarak daha bohem ve salaÅŸ bir bluzla da ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± yakalayabilirsiniz.

Gelelim bermudalaraâ€¦ Minicik ÅŸortlar yine var ancak dize kadar uzanan bermuda ÅŸortlar, bu sene Ã§ok daha popÃ¼ler. Eskiden ofis stilinin bir parÃ§asÄ± olarak anÄ±lsa da bermudalar bu sezon sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸÄ±yor ve isterseniz hafta sonu stiline isterseniz akÅŸam yemeÄŸine uyarlanabiliyor. En sevdiÄŸim yanÄ±ysa ÅŸu: Hem rahat, hem cool hem de zahmetsizce ÅŸÄ±k.

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2025 Ä°lkbahar/Yaz koleksiyonlarÄ±nda Burberryâ€™den Michael Korsâ€™a, Stella McCartneyâ€™den Bossâ€™a kadar birÃ§ok tasarÄ±mcÄ± bermudalara geniÅŸ yer verdi. GÃ¼ndÃ¼z saatlerinde keten dokularla, gece iÃ§inse satenden ya da deriden Ã¼retilmiÅŸ versiyonlarÄ±yla karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. VeÂ bermudalar sadece kadÄ±n koleksiyonlarÄ±nda deÄŸil, erkek modasÄ±nda da gÃ¼Ã§lÃ¼ bir yer edinmiÅŸ durumda. Dior, Fendi ve Dolce&Gabbana gibi markalar bermuda ÅŸortlarÄ± oversize gÃ¶mlekler, kÄ±sa ceketler ve sandaletlerle eÅŸleÅŸtirerek erkeksi ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± konforla buluÅŸturuyor. Ortaya da oldukÃ§a stil sahibi bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m Ã§Ä±kÄ±yor. Erkek koleksiyonlarÄ±ndaysa bermuda boylarÄ±nÄ±n neredeyse diz altÄ±na kadar uzadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayalÄ±m.

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Peki, bermuda ÅŸort giyerken nelere dikkat etmeli? Ã–ncelikle kalÄ±p Ã§ok Ã¶nemli. Fazla bol modellerde kaybolmamak adÄ±na, bel kÄ±smÄ± oturan, bacak kÄ±smÄ±ysa hafif dÃ¶kÃ¼mlÃ¼ modelleri tercih edebilirsiniz. Keten ya da gabardin gibi doÄŸal dokular hem terletmez hem de sofistike bir hava yaratÄ±r. Ama denim de tercih edilebilir. Ãœzerine sade bir gÃ¶mlek, crop top ya da havalar henÃ¼z tam Ä±sÄ±nmamÄ±ÅŸken geniÅŸ kesim bir blazerâ€™la tamamlayarak hem ÅŸehirli hem de sezonun ruhuna uygun bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m elde edebilirsiniz.

Her parÃ§ada el iÅŸÃ§iliÄŸi

KÃ¼bra Demirâ€™in kurucusu olduÄŸu Ryder Act, yeni koleksiyonunu maÄŸaza ve Yoga StÃ¼dyosu konseptiyle hayata geÃ§irdiÄŸi Galataport Paket Postanesiâ€™ndeki maÄŸazasÄ±nda tanÄ±ttÄ±. TamamÄ± keten kumaÅŸlardan oluÅŸan â€˜Island Reverieâ€™ koleksiyonu zarif inci detaylarÄ±yla dikkat Ã§ekerken sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir moda anlayÄ±ÅŸÄ±yla ÅŸekillendi. Koleksiyonun en gÃ¼zel yanlarÄ±ndan biri markanÄ±n yÄ±llardÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kadÄ±n istihdamÄ±na dayalÄ± Ã¼retim modelini bu koleksiyonda da devam ettirmesi. Zira koleksiyon, GAP kapsamÄ±nda Birecik Halk EÄŸitim Merkezi ve Kilisâ€™teki kadÄ±n dernekleriyle birlikte Ã¼retildi. Her parÃ§a, el iÅŸÃ§iliÄŸiyle hayat buldu.

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HER TARZA UYGUN



ÅžÄ±k bir yelekle ofise uyarlanÄ±r.

Bershka, 1.590 lira



Siyah, topuklu bir terlik ve beyaz bir Ã¼stle tamamlayÄ±n.Â

Â H&M, 929 lira

Erkekler iÃ§in de geniÅŸ kalÄ±plÄ±lar moda.

Gant,

4.999 lira



Keten bermudalar yaz aylarÄ± iÃ§in konforlu bir seÃ§im.

Mango, 2.199 lira

Denim olanlar zamansÄ±zlÄ±ÄŸÄ±yla seviliyor.Â

Mavi, 1.299 lira