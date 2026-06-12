Åžehirden ÅŸehire gÃ¼ncel sanat rotasÄ±

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DoÄŸa temalÄ± suluboya resimler, interaktif enstalasyonlar ve dahasÄ±... TÃ¼rkiyeâ€™nin dÃ¶rt bir yanÄ±nda ÅŸu sÄ±ralar devam eden birbirinden gÃ¼zel sergiler var. Ä°zmirâ€™den Mardinâ€™e, Bodrumâ€™dan DatÃ§aâ€™ya uzanan bir sanat yolculuÄŸuna var mÄ±sÄ±nÄ±z?Â

Yaz sÄ±caklarÄ±nda yapÄ±lacak en gÃ¼zel aktivitelerden biri serin bir sanat galerilerisinde

sanatÃ§Ä±larÄ±n renkli dÃ¼nyasÄ±na dalmak.

Ä°STANBUL



Sanata mola yok

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â—ŠPiyalepaÅŸa, Pi Artworksâ€™teki Erdal Dumanâ€™Ä±n â€˜Geldiysen Cama TaÅŸ Atâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± sergisi Ã¶fkeyle dayanÄ±ÅŸma, yÄ±kÄ±mla birlikte hareket etme arzusu arasÄ±ndaki kÄ±rÄ±lgan gerilimi odaÄŸÄ±na alÄ±yor. Sergi interaktif yapÄ±sÄ±yla izleyiciyi pasif bir gÃ¶zlemci olmaktan Ã§Ä±karÄ±yor.Â 20 Haziranâ€™a kadarâ€¦



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â€˜Tozun TadÄ± IIâ€™, Onur Kaymak, 2025

â—ŠTaner Ceylan kÃ¼ratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki â€˜Olimpos Sergileri IV: NatÃ¼rmortâ€™ KarakÃ¶y, Eski Posta Hanâ€™da ziyaret edilebilir. Olimpos Sergileri serisinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ edisyonu, natÃ¼rmort kavramÄ±nÄ± resim, heykel ve yerleÅŸtirme gibi Ã§aÄŸdaÅŸ sanatÄ±n farklÄ± Ã¼retim biÃ§imleri Ã¼zerinden yorumluyor. AyÅŸe UluÃ§ay, Chorus of Body, Defne HadiÅŸ, Ece Erbil, Hilmican Ã–zdemir, Manolya Ã‡elikler, Onur Kaymak, Ã–zge Akdeniz ve Sinan OrakÃ§Ä±â€™nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu sanatÃ§Ä±larÄ±n eserlerini bir araya getiren seÃ§kide gÃ¼ndelik yaÅŸam, zaman ve fanilik kavramlarÄ± ele alÄ±nÄ±yor. 26 Haziranâ€™a kadarâ€¦



HaliÃ§ sahilindeki Bulgar Aziz Stefan Kilisesi.

â—ŠBulgaristan ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda kÃ¼ltÃ¼rel diyaloÄŸu gÃ¼Ã§lendirmeyi amaÃ§layan â€˜Sofya-Ä°stanbul: Sanat KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ sergisinin ilk ayaÄŸÄ±, 25 Haziranâ€™a kadar HaliÃ§ sahilindeki Bulgar Aziz Stefan Kilisesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼lebilecek. Ä°kinci sergisiyse 1-16 AÄŸustos tarihlerinde Ä°stiklal Sanat Galerisiâ€™nde olacak. SeÃ§ki, sanatÄ±n kÃ¼ltÃ¼rler arasÄ±nda kurduÄŸu ortak dili ve sÄ±nÄ±rlarÄ± aÅŸan birleÅŸtirici gÃ¼cÃ¼ vurguluyor.

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â—ŠYUNTâ€™taki â€˜VarYok: AnÄ±tsÄ±â€™ sergisinde Firuzan Melike SÃ¼mertaÅŸ, OsmanlÄ±â€™da kadÄ±n banilerin (hayÄ±rsever) Ä°stanbul Ã¼zerindeki etkisini BÃ¼yÃ¼k Valide Han Ã¼zerinden ele alÄ±rken Deniz Tortumâ€™sa deneysel filmiyle var olma ve aidiyet kavramlarÄ±nÄ± sorguluyor. 16 AÄŸustosâ€™a kadar...

â—ŠDecollage Art Spaceâ€™in genÃ§ sanatÃ§Ä±lara yÃ¶nelik SOLO Project yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± BetÃ¼l Sertkaya kazanmÄ±ÅŸtÄ±. SanatÃ§Ä±nÄ±n â€˜The Habitsâ€™ (AlÄ±ÅŸkanlÄ±klar) adlÄ± sergisi galeride devam ediyor. Sergi ironik bir gÃ¶rsel dile sahip.

30 AÄŸustosâ€™a kadarâ€¦

â—ŠMehtap Bayduâ€™nun sergisi â€˜Seni Sevmek Ã‡ok Zor!â€™ geÃ§en ay Arterâ€™de aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Selen Ansen kÃ¼ratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki sergi, insan bedenini biyolojik sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n Ã¶tesine taÅŸÄ±yarak aidiyet, yabancÄ±laÅŸma ve deÄŸiÅŸim kavramlarÄ± etrafÄ±nda ÅŸekillendiriyor. 15 KasÄ±mâ€™a kadarâ€¦



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â—Š1960â€™lardan gÃ¼nÃ¼mÃ¼zeâ€¦

Japon asÄ±llÄ± AmerikalÄ± mÃ¼zisyen, sanatÃ§Ä± ve aktivist Yoko Onoâ€™nun kapsamlÄ± sergisi â€˜Yoko Ono: Ä°Ã§ses ve Ä°Ã§yapÄ± (Yoko Ono: Insound and Instructure)â€™ 25 Haziranâ€™da SakÄ±p SabancÄ± MÃ¼zesiâ€™nde aÃ§Ä±lÄ±yor. Åžiir, desen, fotoÄŸraf, video, heykel ve enstalasyonlardan oluÅŸan sergi sanatÃ§Ä±nÄ±n 1960â€™lardan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze uzanan Ã¼retimlerini bir araya getiriyor. 27 AralÄ±kâ€™a kadarâ€¦



ANKARA

Ä°lham veren ikonlar, mitler

â€˜Medusaâ€™, GÃ¶khan TÃ¼fekÃ§i, 2025

â—ŠGaleri Siyah Beyazâ€™da GÃ¶khan TÃ¼fekÃ§iâ€™nin â€˜Grotesk Fantezilerâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± sergisi gÃ¶rÃ¼lebilir. Sergide Anadolu ve Asyaâ€™ya ait kÃ¼ltÃ¼rel ikonlar, toplumsal anÄ±lar ve mitler sanatÃ§Ä±nÄ±n karakteristik Ã§izimleriyle aktarÄ±lmÄ±ÅŸ. 20 Haziranâ€™a kadarâ€¦



MARDÄ°N

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Bienal sÃ¼rÃ¼yor

7. Mardin Bienaliâ€™nde 20 Ã¼lkeden 42 sanatÃ§Ä±nÄ±n eserleri gÃ¶rÃ¼lebilir. DeyrÃ¼lzafaran ManastÄ±rÄ±, Dara Antik Kenti, SakÄ±p SabancÄ± Mardin Kent MÃ¼zesi ve Kervansaray serginin duraklarÄ± arasÄ±nda.Â 21 Haziranâ€™a kadarâ€¦

MUÄžLA



Bir Bodrumâ€™dan, bir de DatÃ§aâ€™dan

â—ŠBodrum AtÃ¶lye BuluÅŸmalarÄ±â€™nÄ±n 6â€™ncÄ± yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenen â€˜GÃ¼n Olur/Bodrumâ€™ sergisi, Inspera Bodrumâ€™da gÃ¶rÃ¼lebilir. Bodrumâ€™dan 50 sanatÃ§Ä±nÄ±n eserlerini bir araya getiren sergi, adÄ±nÄ± Orhan Veli KanÄ±kâ€™Ä±n â€˜GÃ¼n Olurâ€™ ÅŸiirinden alÄ±yor. Sergi, ÅŸiir, mekÃ¢n ve gÃ¼ncel sanat arasÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÄŸ kuruyor. 5 Temmuzâ€™a kadarâ€¦



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Fulya Obayâ€™Ä±n sergisinde Ã§iÃ§ekler ve yapraklar var.

â—ŠDatÃ§aâ€™daki Maison Magiâ€™de sanatÃ§Ä± Fulya Obayâ€™Ä±n â€˜DatÃ§a Bitkileriâ€™ sergisi var. DatÃ§aâ€™nÄ±n Ã¶zgÃ¼n florasÄ±ndan ilham alan sergide Obay, bÃ¶lgenin bitkilerini suluboyanÄ±n zarif diliyle yorumlayarak doÄŸanÄ±n ritmini, mevsimlerin izlerini ve Akdenizâ€™in sakin atmosferini tuvallere taÅŸÄ±yor. 5 Temmuzâ€™a kadarâ€¦

Ä°ZMÄ°R



YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan eserler

â€˜GÃ¶z SÃ¶zden Ã–nce Gelirâ€™ sergisinde Claire Arkasâ€™Ä±n 83 eseri var.

â—ŠClaire Arkasâ€™Ä±n 22 yÄ±llÄ±k Ã¼retiminden resim ve taÅŸbaskÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bir araya getiren â€˜GÃ¶z SÃ¶zden Ã–nce Gelirâ€™ sergisi Arkas Sanat AlaÃ§atÄ±â€™da. SanatÃ§Ä±nÄ±n resimleri ne gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zden Ã§ok nasÄ±l gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã¼zerine izleyiciyi kendi bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± sorgulamaya davet ediyor. 1 KasÄ±mâ€™a kadarâ€¦



Sergide Centre Pompidouâ€™nun koleksiyonundan eserler var.

â—ŠMistral Ä°zmirâ€™deki Lucien Arkas Sanat Merkezi â€˜Sonia&Robert

Delaunay: Modern Rengin Ä°cadÄ±â€™ sergisiyle, Centre Pompidou (Paris) koleksiyonundan eserleri ziyarete aÃ§Ä±yor. Sonia Delaunay ve Robert Delaunayâ€™in Ä±ÅŸÄ±k, ritim ve hareket kavramlarÄ± etrafÄ±nda oluÅŸan Ã¼retimlerine odaklanan sergi, rengin modern sanatta baÄŸÄ±msÄ±z bir ifade alanÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ gÃ¶steriyor.

12 Temmuzâ€™a kadarâ€¦

ANTALYA



Yaza selam

â—ŠGÃ¼lden BostancÄ± Galeriâ€™de 10 Temmuz-8 AÄŸustos tarihlerinde â€˜Pop-Up Pastelâ€™ adlÄ± karma sergi dÃ¼zenlenecek. Baran KurtoÄŸlu, YiÄŸit Can Alper, HÃ¼seyin ArÄ±cÄ±, Burhan Kum, Alp Ä°ÅŸmen, Ã–zge YaÄŸcÄ±, Ä°lhak AltÄ±parmak, Damla Ã‡etinkaya ve Emel KayÄ±nâ€™Ä±n eserlerini bir araya getiren sergide gÃ¼nbatÄ±mÄ±nÄ±n tonlarÄ±, palmiyelerin gÃ¶lgeleri ve denizin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸler, izleyiciyi yaz mevsiminin hafifliÄŸi ve dinginliÄŸi iÃ§inde sanatla buluÅŸturuyor.

ORDU



FarklÄ± dÃ¶nemler bir arada

â—ŠRessam Burcu PerÃ§inâ€™in â€˜Her ÅŸey burada/Everything is hereâ€™ sergisi, Ordu, TaÅŸbaÅŸÄ± Sanat AlanÄ±â€™nda ziyarete aÃ§Ä±k. Sergi insanÄ±n doÄŸayla kurduÄŸu iliÅŸkinin zaman iÃ§indeki dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ merkezine alÄ±yor. Metruk yapÄ±lar, yapay peyzajlar, antik kalÄ±ntÄ±lar ve sualtÄ± ekosistemleri Ã¼zerinden ÅŸekillenen seÃ§ki, doÄŸa, tarih ve insan mÃ¼dahalesi arasÄ±ndaki kÄ±rÄ±lgan dengeyi gÃ¶rsel dille sunuyor. 10 Temmuzâ€™a kadarâ€¦

BAYBURT



Modern insanÄ±n ruhsal arayÄ±ÅŸÄ±...

â—ŠÄ°rfan Ã–nÃ¼rmenâ€™in â€˜Kapsam DÄ±ÅŸÄ±â€™ sergisi BaksÄ± MÃ¼zesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼lebilir. Sergi, gÃ¼Ã§, iktidar ve bireyin kendini anlamlandÄ±rma Ã§abasÄ±nÄ± odaÄŸÄ±na alÄ±yor. Eserlerde gÃ¼ndelik hayat sahneleri kahramansÄ± bir anlatÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken, sergideki heykel, tÃ¼l iÅŸleri ve â€˜OTO-KAMâ€™ adlÄ± hareketli yerleÅŸtirme modern insanÄ±n ruhsal arayÄ±ÅŸÄ±na dikkat Ã§ekiyor. 3 Temmuzâ€™a kadarâ€¦